Horko v LA: Zátahy na „nelegály“ vyvolaly protiakci

CNS a další místní média informovala, že během razií byly zadrženy desítky lidí. Jde o poslední z řady takových razií provedených v řadě měst v rámci rozsáhlého zásahu prezidenta Donalda Trumpa proti nelegální imigraci. Prezident USA tak plní svůj slib, který voličům dal již v předvolební kampani. Sliboval, že zatkne a deportuje rekordní počet nelegálních migrantů. Podle informací agentury Reuters byly v souvislosti s razií zadrženy desítky osob.

„Federální agenti provedli čtyři domovní prohlídky související s podezřením z nelegálního ukrývání osob v zemi na třech místech v centru Los Angeles,“ uvedla Yasmeen Pitts O'Keefeová, mluvčí Homeland Security Investigations, pobočky ICE (Imigrační a celní správy USA). Na výrok O'Keefeové upozornil server listu Los Angeles Times.

Na federální agenty někteří z protestujících z plných plic pokřikovali. „Prasata!“ křičel jeden muž. „Fašisti!“ přidal se další ke kritice federálních zaměstnanců. „Jak můžete v noci spát, když rozbíjíte rodiny!“ křičela jedna žena na agenta. „Co kdyby vám vzali rodinu?“

Někteří protestující se snažili agentům bránit v jejich práci vlastními těly, jak dokládají záběry kolující po sociální síti X.

Dodávky plné migrantů odjely z místa jako první, následovány řadou vozidel s agenty. Dav je následoval a natáčel si je mobilními telefony.

?? ANTIFA RIOTS

Aerial footage of the Antifa riots in Los Angeles.

Crowds swarmed cars of ICE personnel and vehicles in an attempt to stop them from arresting illegal immigrants.pic.twitter.com/MqHCX8mBUK — Marauder Magazine (@MarauderMag) June 7, 2025

Starostka Los Angeles Karen Bassová razii úřadů namířenou proti ilegálním imigrantům ostře odsoudila. „Tato taktika zasévá teror v našich komunitách a narušuje základní principy bezpečnosti v našem městě,“ stojí mimo jiné v prohlášení starostky.

Carlos González Gutiérrez, generální konzul Mexika v Los Angeles, sdělil, že jeho tým identifikoval nejméně 11 mexických občanů, kteří byli zadrženi během razií v oblasti Southland. Konzulát jim nabízí právní služby.

Connie Chung Joe, generální ředitelka organizace Asian Americans Advancing Justice Southern California, sdělila, že obdržela hlášení o tom, že imigrační orgány dorazily ke škole v korejské čtvrti.

Do akce nastoupili policisté, kteří proti demonstrantům využili slzný plyn, případně světelné granáty, jejichž cílem je ochromit protestující.

This is how you fight back!

Riot police disperses the LA protesters including one arrest.

‘Merica! ????????pic.twitter.com/dW7NC0ouF0 — Crystal Michelle (@nothnbetter2do) June 7, 2025

Server televize CBS News upozornil, že Imigrační a celní správa USA je od startu druhého Trumpova funkčního období v řešení ilegální migrace velmi aktivní. „Počet zatčení imigračními a celními orgány během druhého funkčního období prezidenta Trumpa tento týden překročil 100 tisíc,“ upozornila CBS News.

