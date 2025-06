Začne Blažek mluvit? Stonjeková tuší, co může přijít

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno internetové televize XTV byla komentátorka Karolína Stonjeková. A téma její mediální analýzy bylo dáno probíhající bitcoinovou kauzou ODS.

V úvodu zhodnotila dopad bitcoinové kauzy na českou politiku. „Hm, stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžké spaní, Rakušan radost. Myslím si, že ano. Pro STAN je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ti si tam teď mnou ruce a říkají si: ‚Jo, jo, jo.‘ Spousta lidí si ale také myslí, že v téhle kauzičce má STAN prsty – takové hlasy jsem v ODS zaslechla,“ říká Stonjeková. „Musel to být pořádný balík, když na stát zbyla miliarda,“ dodala jízlivě.

Naznačila i to, že za propuknutím kauzy může stát hnutí STAN. „Jedna věc je, kdo to upekl. Druhá věc pak, kdo to vynesl ven. To načasování je tam pozoruhodné,“ řekla Stonjeková. „Víme, že jsou náhody; a pak náhody, které dají víc práce,“ dodala kousavě směrem do Strakovky.

Kauza bude mít dopad i na dovolenkáře na plážích. „Zpráva o tomhle skandálu obletěla celý svět. Na dovolené se vás hned budou ptát, jestli budeme platit v eurech, nebo v bitcoinech,“ předpověděla.

A varovala, že kauza je vodou na mlýn hnutí STAN. „Po dovolených lidé zapomenou na Dozimetr,“ řekla a vyjmenovala skandály, které se kolem kauzy Dozimetr odehrály a které upadají pomalu do zapomnění.

„Blažek měl velkou roli při sestavování téhle vlády, to on jednal s prezidentem Zemanem,“ připomněla Stonjeková. A popsala, že Pavel Blažek byl na vrcholu hierarchie dlouhých patnáct let. Přesto zkonstatovala, že jí Blažka není vůbec líto.

Na přetřes přišel další titulek z médií. „Stanjura odmítl rezignaci. ,Fontána alibismu’,“ říká Schillerová.

Probíhající kauzu čte zcela jinak, než jak je prezentována vládními představiteli. „Stanjura to věděl předem, Fiala to věděl předem. A to ne, jak se to teď prezentuje v médiích, že to Blažek Fialovi řekl někde na chodbě. Věděli to dlouho a mohli to zastavit. Stanjura není bez viny, všichni to věděli. Že udělali z Blažka obětního beránka, je alibismus,“ zmínila Stonjeková.

Podle Xavera Veselého Pavel Blažek při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně, kde se omlouval, vypadal zdrceně. Začne Blažek mluvit a odhalí pozadí všeho? „Třeba se Blažek podívá do své bitcoinové peněženky a zjistí, že je vše v pořádku,“ zkonstatovala Stonjeková. Pokud by ovšem mluvit začal, strhlo by to lavinu.

Přišel další titulek z médií. „První průzkum po kauze bitcoin. Vládě už nevěří každý třetí minulý volič Spolu“.

„To je titulek – a mně při něm napadlo: A není to trochu málo? Přijde mi, že lidí, kteří věří, je pořád ještě dost, vzhledem k tomu, co se děje, i když z pevného jádra nám zbylo jen jadérko. Když svého času Mirek Topolánek mluvil o dvaceti procentech jako o pevném jádru, tak kde těm dvaceti procentům je konec dnes?“ nakladla otazník Stonjeková.

Zazněla i otázka, bude-li bitcoinový skandál důvodem rozpadu koalice Spolu? „Lidovcům se může všelicos nelíbit, ale pokud máte preference 2 až 3 %, musíte sklopit uši, přivřít nade vším oči, ale jinak musíte držet linku. A to platí i pro TOP 09,“ míní Stonjeková, že koalice Spolu bude dál fungovat. Jen varovala ODS, že se ve volbách může dočkat vykroužkování jejích politiků ze strany lidovců i od TOP 09.

Xaver Veselý nastolil další téma. „Výsledek schůzky Bezpečnostní rady státu k bitcoinu. Všichni dělali, co měli. Víc neřekneme“, zněl titulek. „Před volbami mají kauzy tendenci vylézat na povrch. A tak Fiala svolal bezpečnostní radu s tím, že byl ohrožen stát. No, nebyl ohrožen stát, byl ohrožen tento pán plus celá ta skvadra kolem něho. A dalším ohroženým je ten pán v sandálech, co teď utekl do Asie,“ řekla Karolína Stonjeková.

