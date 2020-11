„Schillerová je něco jiného než děv*a?“ Novotný nerozdýchal slova od Fialy. A spustil

Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) může zapomenout na své ambice stát se příští rok poslancem za občanské demokraty. Vedení strany dalo podmínku, že kandidovat může pouze člověk s čistým trestním rejstříkem. Podle starosty je to „nedůstojná a bizarní šaškárna“, kterou se jej snaží vyšachovat ze hry. Mrzí jej, že strana nevyužije jeho potenciál na získání voličů, pro své spolustraníky je prý příliš velkou konkurencí. Opět se ostře pustil do europoslance Jana Zahradila i ministryně financí Aleny Schillerové.

Následně ukázal divákům na kameru noviny s titulkem „Novotný ostrouhá, ODS chce kandidáty s čistým rejstříkem“ a přidal komentář: „Řeporyje se po 94 letech dočkaly, jsem prvním starostou Řeporyjí od roku 1926 na titulní stránce,“ řekl řeporyjský starosta.

Poté děkoval za podporu, které se mu v této době dostává. „Dostávám od rána podporu, přitom se nic nestalo. Podpora je ale skvělá, když člověk ví, že v tom střetu je sám, ale jsou tu lidi, co mu fandí. I když si to zavinil sám,“ neskrýval Novotný překvapení.

Jedním dechem dodal, že nemá v plánu svou stranu, která mu zavřela brány do Poslanecké sněmovny, nijak hanit. „Svou stranu miluju a sama ví, co je pro stranu nejlepší,“ respektuje její rozhodnutí o kandidátech s čistým trestním rejstříkem, který Novotný nemá.

Na to, proč přišlo vedení pro kandidáty do Sněmovny s touto podmínkou, má svůj osobní názor. „Moc dobře vím, proč se to děje. Mrzí mě ta komedie s Markem Vítem a tím soudem,“ doplnil Novotný, který se vnímá za příliš silnou konkurenci pro své kolegy. Letos v únoru byl pravomocně odsouzen za to, že vyhrožoval údajnému podvodníkovi Marku Vítovi vraždou.

Svých výhrůžek směrem k Vítovi ale nelituje a nic by na nich neměnil. „V situaci, kdy vám chodí domů oběti toho zmrda Marka Víta, když se chtěly oběsit, udělal bych to znova. Psychiatři potvrdili, že jsem byl střízlivý. Policii jsem jen napsal, co udělám a proč,“ oznámil, že před podvodníkem Vítem je třeba varovat.

O tom, že do Sněmovny nebude moct kandidovat, jej už před několika měsíci upozornil europoslanec Jan Zahradil. „Honza Zahradil je frajer, je to člověk, který mě dopředu upozornil, co bude. On mi řekl, že nesmím být odsouzený,“ pokračoval starosta.

Přiznal, že se ho rozhodnutí strany dotklo. „Byl jsem naštvaný. Věděl jsem, že to přijde, Petr Fiala musel hlavně kvůli straně. Slzičku ale nepřiznám," řekl s tím, že dosyta si na Zahradila vylil zlost snůškou sprostých slov ve své koupelně. „Ten Zahradil v té koupelně dostal. Ten Honza to zahrál výborně," smál se řeporyjský starosta.

Sám sebe označil za perspektivního politika, kterého je škoda. „Takový člověk, jako jsem já, mohl přivést k volbám lidi a pokazí si to vše tím odsouzením. Je to prostě škoda, mohlo to být super,“ rozdýchával doslova, že jeho potenciál v tomto směru nebude kvůli daným stanovám strany využit.

Znovu se pustil zostra do ministryně financí Aleny Schillerové. „Řekl jsem čtyřikrát pravdu a už to bylo moc. Nemůžu říkat, že Schilletová je kurvička a Babiš estébák. Ona je něco jiného než prodejná děvka ta ženská?“ zamračil se znechuceně starosta městské části Praha- Řeporyje.

Zopakoval svá slova, že se rozkrádá stát za pomoci státního aparátu a Schillerová tomu napomáhá. „Ona je jeho (Babišova) dvojka. Napsal jsem, že je to kurvička estébáková a je to hlavně pravda!“

„Já nemám rád pokrytectví, milá ODS! Pokrytectví je říkat: Je moc vulgární a je ho škoda. Jsem hlavně konkurence, že? K tomuhle regionu to patří, tady se loteří, švindluje, podvádí a lže. To je prostě politika a na konci řeknou: Má si tu podporu na kandidátce umět domluvit. Půl roku jsem věděl, že to s tím soudem udělají,“ zopakoval.

„Zajímalo by mě, co udělá Zahradil, protože mám ještě podanou ústavní stížnost. Jsem přesvědčený o tom, že jsem nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného vyhrožování. Nikdy jsem nevyhrožoval Markovi Vítovi. Já jsem zavolal na policii, že mu vyhrožuju. Nedej bože, aby mi to ten Ústavní soud uznal. Co budeme říkat pak, Honzo Zahradile? Že kouřím trávu?“ pokračoval Novotný.

Upřímná slova ze Zahradilových úst by si představoval jinak: „Co takhle říct: Hele, kluci z regionu si myslí, že bys je přeskákal, že už jsi moc. My tě tam prostě nechceme, my jsme politická strana a takhle to funguje,“ dal za příklad starosta s tím, že místo toto se hrají „šaškárny“ kvůli Marku Vítovi, což nepovažuje za „důstojné“.

„Mně nevadí, že ODS schválila daně s SPD a ANO,“ zatínal přitom naštvaně Novotný zuby. „Vybrali jsme si k tomu jen to nejhorší možné načasování,“ podotkl. Změny v daňovém systému jej naštvaly především coby starostu. „Byl jsem prostě nasraný jako starosta, kurva,“ svíral emotivně ruku v pěst. „Jako starosta městské části tu mám rozpočet a těch dvacet procent, je dvacet procent. Byli nasraní i jiní, zdravím Martina Kubu,“ zmínil jihočeského hejtmana.

Připustil, že se ocitá pod velkým tlakem. „Celé mě to vyčerpává. Dělám si to sám, jsem výrazný a hodně nebezpečný pro hodně lidí. Jsem pod hrozným tlakem z různých důvodů. Všechny ty mediální souboje s vlastníma. ODS ale miluju. Dokázal jsem v Řeporyjích roztančit média po celém světě. Je mi líto a mrzí mě, že strana moje dovednosti nikdy nevyužije. Který politik z ODS se dostane do novin jako já, kdy chce a jak chce?" ptal se Novotný.

Má jasno v tom, co by měl dělat pro ODS nejprospěšnějšího rok do sněmovních voleb, zmínil trollí farmu, se kterou je třeba se vydat do boje: „Měl bych řídit naši trollí farmu. Sedět nahoře, mít tři miliony od strany, dva miliony na honoráře a milion na kampaně. Řídil bych pět lidí, Prchal jich má 50! Babiše to stojí tak pět, šest milionů měsíčně. Potřebujeme trollí farmu, vždyť ji proti nám používají, kurva,“ poukázal například na trolly pod facebookovými příspěvky pod ODS, kteří jsou podle něj řízení.

„Já jsem král bulvárů, vy pitomci! Máte takových kluků hodně ve straně?“ obrátil se znovu na vedení ODS, které přehlíželo i jeho informace, které od bulváru získal bezprostředně poté, co byl tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula nafocen ve vyšehradské restauraci, kde porušil několik protiepidemických opatření, která sám nařídil.

„Vím, že mám být zalezlý v Řeporyjích. Každý mediální analytik vám řekne, že je to bizarní rozhodnutí, že se nemůžu objevit na kandidátce, protože Jana Černochová na pražské kandidátce jako lídr se prostě bojí, že skončí. Držím všechny palce všem, bude to skvělý,“ dodal Novotný.

Pustil se do senátorky Miroslavy Němcové, podle které nemá na to být poslancem. „Mirka Němcová mi jasně přes noviny vzkázala, že na Sněmovnu nemám, když to říká před pražskými voliči, kteří ji volili a o jejichž přízeň se ucházím i já..., nejsem si jistý, jestli je to úplně fér,“ doplnil.

Alespoň předseda strany Petr Fiala ho prý „podržel“. „Fiala mě má rád. Já být předsedou strany a volat mi furt Zahradil, tak já bych se také posral. Mě volat Zahradil od rána do večera, tak bych asi potopil kohokoliv. Zahradil o mně říká: Je to blázen, feťák, zná média, on nás zničí! Ale co mě využít ty, tatare!“ vzkázal řeporyjský starosta Zahradilovi.

