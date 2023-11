„Schyluje se k pr*seru. Očištění. Lží už je moc.“ Jozef Banáš k ČR i světu

Evropskou unii je třeba překopat. Schyluje se k velkému průseru. K velkému očištění, protože těch lží, co jsou tady, zejména v médiích, to už kypí z hrnce. To a mnohé další zaznělo v rozhovoru s bývalým politikem, diplomatem a dnes velice úspěšným spisovatelem Jozefem Banášem, který přinesl YouTube kanál Inovace republiky.

„Mám takovou životní zkušenost, že jsem příslušník malého národa. Z hlediska Indie nebo Číny je to sranda. Ale mám zkušenost z mnohých mezinárodních struktur, z organizací, kde mě respektovali a brali mě. Nic nebrání tomu, aby české politické elity, aby slovenské politické elity byly sebevědomé, hrdé. Ale je třeba dát najevo, že i malé národy se mohou prosadit ve světě. Umem, šikovností, vědou, kulturou, sportem a samozřejmě i politicky. Na to musíte mít elegantní, sebevědomé politiky... A to se obávám, že v Česku ani na Slovensku nejsou,“ poznamenal Banáš.

Banáš je mimo jiné autorem knihy o baťovském systému. „Kniha je motivační. Nazývá se Jsem Baťa, dokážu to. Samozřejmě že v ní analyzuji všechny metody, jak zefektivňoval tu pásovou výrobu, jaké metody měl, systém řízení. Ale především se soustředím na jeho osobní vlastnosti. Tomáš Baťa byl a je pro mě prototypem lídra. Nebyl žádný milosrdný kapitalista, byl tvrdý kapitalista. Lidé u něj pracovali jako fretky, a přece ho měli rádi a respektovali ho; on si jich vážil a vytvářel jim sociální a kulturní podmínky, platové,“ sdělil Banáš a zdůraznil, že Baťa byl lídrem proto, že vždy šel osobním příkladem. „Ukažte mi dnes takového lídra, v Česku, na Slovensku, ve Francii, v Německu. To jsou všichni nešťastní lidé,“ sdělil Banáš. A připomněl Baťův příběh, jak když něco spletl, tak i on sám chodil před továrnu čistit boty, jak to chtěl po svých zaměstnancích, pokud něco zkazili.

Podle Banáše se v současné době schyluje k velkému průseru. „K velkému očištění, protože už těch lží, co jsou tady, zejména v médiích, to už kypí z hrnce. Jednoduše, to je takový přetlak, že to musíte někde uvolnit. Když přijde ta chvíle, kdy se to uvolní, když se to všechno začne energeticky čistit – a v takových situacích se objevují takoví lidé, jako byl Baťa. Ta doba takovému typu přeje. Neboť to je zlomová doba,“ poznamenal Banáš.

Hovořil také o Češích, kteří podle něj mají tradici revolty. „Ukažte mi ještě jeden národ, který má Jana Husa. Ukažte mi ještě jeden národ, který má Jeronýma Pražského. Jana Husa dávám minimálně na úroveň Ježíše Krista. Jan Hus věděl, že když nesplní podmínky, které mu stanovil koncil, tak půjde na tu hroznou smrt. A on šel, dobrovolně. V podstatě i Masaryk byl velká revolta,“ podotkl Banáš.

Ke slovenské politice Banáš zmínil, že je obdivuhodné, že současný premiér Robert Fico padl do prachu, a zase se z něj dostal. „Chlapcům v parlamentu ale říkám: Vy byste měli každý den poslat kytici Matovičovi, protože ten vás vrátil do hry. Zkusme si hypoteticky představit, že uplynulé časy nebyly jednoduché, ale že by Slovensko a jeho vládu vedl normální člověk. Mám pocit, že Fico by se tak rychle neposbíral. Matovič mu nahrával jedním debilním rozhodnutím za druhým, co tento člověk na Slovensku vyvedl, to je neuvěřitelné. Chaos, arogance, hrubost, agresivita, na Slovensku panuje nenávist. Vnesl do veřejného života, nejen do politického, agresivitu, drzost, hrubé výrazy. Toto pomohlo Robertu Ficovi, že se dostal z prachu,“ popsal Banáš. „Vasil Bilak byl oproti Matovičovi intelektuál a charakterní chlap,“ zkonstatoval dále Banáš.

Závěrem se vyjádřil i k evropské politice. „Byl jsem velmi silný stoupenec vstupu Slovenska do EU. Stále jsem pro to, aby tento formát nějak fungoval. Když my jsme do ní vstupovali, byla to tehdy ještě dost jiná unie. To znamená, že Evropská unie by měla podle mě fungovat tak, jako kdysi Evropské hospodářské společenství. Volný tok kapitálu, volný tok financí, práce, výrobků. A ne nějaký Brusel, kde sedí nikým nevolení úředníci – a oni rozhodují o penězích. My jsme se vzrušovali za socíku, jaký že je to zkorumpovaný režim, že se tam podplácelo... Bruselský systém eurofondů, to je korupce v přímém přenosu,“ sdělil Banáš.

„Evropskou unii je třeba totálně překopat. Pánbůh nás ochraňuj před většinovým hlasováním,“ domnívá se Banáš.

