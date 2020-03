„Sdílením tohoto statusu můžete zachránit životy.“ Mladý publicista ke koronaviru. Trochu jinak, než byste čekali

reklama

Urza připomíná několik pojmů z ekonomie a píše, jaké dopady má to, že tržní cena je určena nabídkou a poptávkou: „1a/ Je-li něčeho nedostatek, stoupne cena, čímž pádem na tom lze dobře vydělat, což motivuje producenty ke zvýšení produkce. 1b/ Je-li něčeho nedostatek, stoupne cena, čímž pádem tím konzumenti začnou šetřit, dobře zvažovat nákupy ‚do zásoby‘, nahrazovat to substituty a podobně. 2a/ Je-li něčeho přebytek, klesne cena, čímž pádem na tom nelze tak dobře vydělat, což demotivuje producenty od (přehnané) produkce.2b/ Je-li něčeho přebytek, klesne cena, čímž pádem to konzumenti začnou více kupovat, případně i ‚do zásoby‘, nahrazovat tím jiné věci a podobně.“



Všechny tyto důsledky považuje Urza za pozitivní a píše, že tím sdělujeme na obrovské vzdálenosti, čeho je přebytek, a čeho zas nedostatek. „Vzájemně se motivujeme šetřit nedostatkovým zbožím a užívat přebytkové; motivujeme se vyrábět nedostatkové místo přebytkového,“ poukazuje.

„Volný trh je systém, který přetváří sobectví a touhu po vlastním zisku v efektivitu a hledání způsobů, jak být užitečný ostatním. To platí nejen v dobách hojnosti, ale i v dobách nedostatku; a zejména v dobách nedostatku je to zatraceně důležité,“ připojil.



A po delším úvodu se dostává k aktuálnímu tématu, jež má návaznost na šíření koronaviru. Zmínil jednu ze společností prodávající ochranné roušky po 25 korunách, ačkoliv ty normálně stojí 0,5 koruny (tedy 50× méně). „Jasně, chtějí se tím napakovat; ale zkusme na chvíli překonat závist, odložit na pár minut stranou své primitivní pudy a přemýšlet ještě o krok dál, než kam vede naše ‚spravedlivé‘ rozhořčení,“ upozorňuje. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Společnosti vydělávající na rouškách prý do světa posílají dvě zprávy: „Hej, lidi, máte nějaké výrobní kapacity, které můžete přesunout do výroby roušek? Udělejte to; a dobře vyděláte.“ A zprávu: „Hele, lidi, potřebujete roušky? OK, ale šetřete jimi, kupte si jich fakt jen tolik, kolik potřebujete.“

„Obě tyto zprávy jsou jednoznačně pravdivé a užitečné; a také mají větší dopad než srdceryvné výzvy k čemukoliv. Na Internet to můžete jen napsat, cenou přenesete i motivaci se tím řídit,“ píše Martin Urza. Lidi, kteří roušky prodávají za tržní ceny, je podle něho „naprosto kontraproduktivní démonizovat či nazývat hyenami“. Co již absolutně odmítá, jsou státní zásahy v čele se zastropováním cen.



Nyní je prý naše šance dát výrobcům signál: „Vyrábějte toho co nejvíc, potřebujeme to, můžete se na tom dobře napakovat.“ Poslední, co potřebujeme, je jim dát podle něho vzkaz: „Budete-li na tom chtít vydělávat, zaklekneme Vás, případně alespoň znemožníme.“ Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze

„Vyjadřují-li se lidé, kteří nechápou ekonomické zákonitosti, k ‚hyenismu‘ výrobců, nepomáhá to situaci o nic víc, než kdyby se lidé, kteří nerozumějí medicíně, vyjadřovali k tomu, že je kravina mýt si ruce, protože se stačí podívat, zda jsou čisté (přibližně tak hloupé a neinformované argumenty totiž typicky zaznívají proti tomu, o čem píši výše),“ doplnil.

A závěrem ve stejném duchu přidal, že ač „jen málokoho bez znalostí medicíny napadne kecat po netu doktorům do toho, jak mají léčit, skoro nikdo nemá problém bez znalostí ekonomie kafrat do cenotvorby a vydávat silná prohlášení“. Je to podle Urzy podobné „jako když se v minulosti doktoři smáli tomu prvnímu, který přišel na to, že je dobré si před operací mýt ruce“.

