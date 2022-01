„Sežeňte tlumočníka pro Válka, není mu rozumět!“ Jurečka přišel do studia hájit vládu. A tam už čekal Šmarda

reklama

Předseda lidovců hned na úvod rýpl do opozice. „Mě by zajímalo, kdyby ti lidé měli mluvit spatra a říkat výhrady vůči programovému prohlášení, tak co by byli schopni říci,“ zlobil se Jurečka. Jedním dechem dodal, že bez papírů by se asi mnozí opoziční poslanci vyjadřovali prachbídně.

Ministr zdůraznil, že vláda Petra Fialy (ODS) se snaží pomoct všem lidem, nejen svým voličům. „Udělali jsme milostivé léto, u kterého lidovci vědí, že to není určeno primárně pro jejich voliče, ale spíš pro jiné voličské skupiny, ale my jsme to udělali, protože víme, že je to důležité pro lidi,“ zaznělo od Jurečky.

Nikoli poprvé zdůraznil, že lidovci budou sociálním svědomím této vlády. „Lidovci budou a už jsou sociálním svědomím této vlády, ale musíme najít i ty úspory. A je také potřeba říct to B, to je, že nám roste daňová sleva na poplatníka a roste daňová sleva na děti,“ připomněl.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michal Šmarda sestřelil vládu i opozici.

Na konto Fialova kabinetu poznamenal, že by měl myslet na všechny voliče. A Babišovi vzkázal, že by neměl mluvit o sobě a svých úspěších, ale o tom, co je třeba udělat pro občany. Pokud tato témata nedokáže zvedat opozice sedící v parlamentu, musí to udělat opozice mimoparlamentní, jako jsou sociální demokraté. „My bychom byli velmi rádi, aby vláda měla dostatek podnětů od opozice, aby se mohla zlepšovat,“ poznamenal Šmarda.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka se poté vrátila k přestřelce kolem poslance STAN Jana Farského, který se chystá na osm měsíců odjet do Oregonu v USA na studia, ale mandát českého poslance si chce ponechat. „Pan Farský dostává naloženo celý týden od toho pondělku,“ podotkla.

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 26942 lidí

„Toto si ten politik, když je tak čerstvě po volbách, prostě dovolit nemá. Ale je to především záležitost hnutí STAN. Já jsem řekl, že bych sám takto nepostupoval, ale je to na hnutí STAN,“ uvedl Jurečka.

Poté se Šmarda tvrdě obul do Jurečky. Připomněl mu, že když se vláda rozhodla zmrazit platy státním zaměstnancům, dopadlo to nejen na úředníky ze sídla vlády, ale např. také na kuchařky apod.

„Tady se jedná o kuchařky ve školní jídelně, tady se jedná o školníky. Pane ministře, plat kuchařky ve školní jídelně je 16 tisíc korun, pokud je mladá, a 21 tisíc, když je těsně před důchodem,“ tepal Šmarda Jurečku.

Vedle toho upozornil, že vláda zmrazila platy mj. i pracovníkům v sociálních službách.

Zdůraznil však také, že podporuje snahy vlády o zefektivnění chodu státu cestou digitalizace. Jenže digitalizace a nabírání nových úředníků do vlády, to jsou podle Šmardy dvě různé věci. A Šmardovi jako předsedovi sociální demokracie se ani trochu nelíbí, že Fialova vláda na jedné straně říká, že rok 2022 bude pro všechny obyvatele ČR těžký, ale na druhé straně přesto nabírá do vlády desítky nových úředníků.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jurečka obrazem připomněl, že vláda Babišova, jejíž součástí byli i sociální demokraté, se „postarala“ o velké nabobtnání státního aparátu, které je dlouhodobě neudržitelné, a o rychlý nárůst zadlužování ČR, který je třeba zastavit.

Pár slovy se vyjádřil i k energetické krizi a k prudkému růstu cen energií. Ministr odmítl snižování DPH u energií na nulu na celý rok 2022, jak to navrhovalo hnutí ANO, protože by to český rozpočet stálo 30 miliard, což si ČR nemůže dovolit.

„My jsme se museli rozhodovat mezi tím, jestli vyhodíme z okna 30 miliard korun, nebo půjdeme tou cestou náročnější, která bude stát více úsilí – že pomůžeme těm, kteří to opravdu potřebují. A jednou to nakonec budeme muset zaplatit my všichni. I naše děti,“ zmínil člen vlády.

Rád by prý pomohl i malým a středním firmám, protože např. pro pekařství představuje nárůst cen energií velký problém a Jurečka chce najít cestu, jak pomoct nejen jim, ale také poskytovatelům sociálních služeb, provozovatelům sportovišť, bazénů a podobně.

Na druhé straně Jurečka nechápe, proč vláda v časech covidu poskytovala pomoc v desítkách milionů korun např. kasinům.

Šmarda tento konkrétní počin označil za selhání bývalého ministra průmyslu za ANO Karla Havlíčka.

Nakonec Jurečku požádal, aby sehnali tlumočníka ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Zejména pro okamžiky, kdy mluví o covidu.

„Když už přibíráte úředníky, bylo by dobré investovat také do překladatele pro ministerstvo zdravotnictví, protože panu ministrovi přestává být rozumět,“ požádal v závěru debaty Šmarda.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pirátská pomsta. Komentátor Holec se rozepsal o Petru Fialovi Mašina na oblbování národa. Vláda a média? Černocký to vzal po svém Premiér Fiala: Naše vláda má důvěru, završila se vůle občanů Snížit daně by bylo férovější. Nové příspěvky znamenají další úředníky, myslí si Svobodný Vondráček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama