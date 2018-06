„Seznam zrádců... Já nevěřím svým uším!“ Hamáček byl v šoku z toho, co si v ČT dovolil říct Filip. Mezitím Ovčáček mimo studio na šéfa ČSSD prozradil...

„My jsme se už v dubnu vyjádřili proti nominaci pana Pocheho. Máme pro to dobré důvody," řekl Filip. Komunisté prý už před začátkem referenda ČSSD Janu Hamáčkovi řekli, že nechtějí připustit, aby se Poche stal členem vlády. „Mám na to minimálně dva svědky. Jedním z nich je pan premiér Babiš. ... Pro řadu občanů a pro nás také je pan Poche docela nedůvěryhodná osoba," dštil oheň a síru na Pocheho Filip.

Jedním dechem doplnil, že se musí zodpovídat svým stranickým kolegům i voličům KSČM a nemůže akceptovat nominaci Miroslava Pocheho, který prý hlasoval nepřijatelně v otázce sankcí pro země, které nebudou chtít přijímat migranty. „Jestliže mezi občany koluje seznam 12 europoslanců, seznam 12 zrádců se také říká na některých serverech, tak se na mě nezlobte, ale takoví politici nemají důvěru českých občanů. A to je ten důvod, proč my nechceme Miroslava Pocheho," hřímal šéf komunistů.

„Já nebudu komentovat ta jednání, kde jsme byli sami dva nebo všichni tři. Potom, co dnes pan kolega Filip řekl, tak mohu jen říci, že mě to mrzí," posteskl si Hamáček.

Když se ke slovu dostal Jan Hamáček, málem mu padali oči z důlku z toho, co slyšel. „Já nevěřím svým uším. Na žádném jednání nezaznělo, že KSČM vadí Miroslav Poche a že nemůže být ministrem zahraničí. Samozřejmě že na jednáních zaznívaly výhrady vůči panu Pochemu, zaznívalo tam, že vadí panu prezidentovi, ale nikdy tam nezaznělo takto tvrdě, že Miroslav Poche je překážkou pro podporu vlády. Pan Filip mi to takto nikdy neřekl," zlobil se Hamáček.



Jan Hamáček přispíval do debaty mimo studio. (Screen: ČT24)

Filipa však zjevně nepřesvědčil. „Pan Poche jednoznačně preferuje sám sebe před zájmy sociální demokracie. A jestli to chcete slyšet takhle natvrdo, tak já skutečně nebudu riskovat, že KSČM ztratí kredit na podpoře vlády, která se dá v klidu nahradit jiným jménem člověka, který bude mnohem lépe zastupovat zájmy České republiky a bude se chovat jako sociální demokrat," řekl jasně Filip. Své výhrady prý Filip sdělil i Pochemu a to ještě před referendem.

„Tak pro mě to je nová informace, protože já jsem to takto natvrdo od pana Filipa ještě neslyšel," kroutil hlavou ohromený Hamáček. ČSSD prý bude o této otázce jednat, ale prozatím platí, že poslanci budou trvat na tom, že pět nominantů ČSSD by také mělo ve vládě zasednout. Pokud budou komunisté takto nekompromisně trvat na svém postoji, může to teoreticky skončit krachem jednání. Hamáček to připustil.

Předseda ČSSD obratem doplnil, že soc. dem. jasně řekla, koho nominuje do vlády a premiér Andrej Babiš by podle toho měl postupovat a přinést jména kandidátů prezidentovi. Česká ústava přece říká, že za složení vlády odpovídá premiér. Předseda ČSSD zdůraznil, že sociální demokracie je suverénní stranou, která nominovala své uchazeče na post ministrů. Komunisté do toho podle Hamáčka nemají co mluvit.

Moravec posléze pustil ze záznamu větu premiéra Andreje Babiše, který před časem prohlásil, že komunisté nebudou mít vliv na personální složení vlády. Když se ke slovu znovu dostal Hamáček, nechápal, jak je teď možné, že si komunisté dovolují klást personální podmínky.

Není bez zajímavosti, že se k probíhající bitvě vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Učinil tak na sociální síti Twitter. Hamáček prý Zemanovi slíbil, že Pocheho jako kandidáta nahradí někým jiným.

Když se ke slovu konečně dostal předseda STAN Petr Gazdík, konstatoval, že nestačí koukat, jaké politické neumětelství teď předvádí Andrej Babiš, prezident Miloš Zeman a další aktéři jednání o vládě. Šéf hnutí STAN ve shodě s Hamáčkem připomněl, že podle ústavy má v těchto sporech rozhodující slovo předseda vlády, nikoli prezident nebo opoziční komunisté. Prezident je podle ústavy neodpovědný. Do složení vlády by tedy měl skutečně mluvit v prvé řadě premiér, který za kabinet odpovědný je.



Předseda KSČM Vojtěch Filip a šéf STAN Petr Gazdík. (Screen: ČT24)

Zdálo se mu, že vláda, která fakticky ještě neexistuje, stojí před řadou problémů. A jedním z problémů je i to, jakým způsobem se projevuje prezident Miloš Zeman, který pálí na Hradě červené trenýrky, snad aby zakryl jednání o možné dostavbě jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně. Gazdík má obavy, aby se prezident Zeman, případně i někteří nominanti ve vládě nepřikláněli účelově pouze k možnosti, že dostavbu zařídí Rusové. „Ta vláda může být vládou velké jaderné loupeže," řekl natvrdo předseda STAN.

Hamáček zdůraznil, že nejlepším lékem na všechny tyto spekulace je zcela transparentní výběrové řízení na dostavbu obou elektráren, do kterých se přihlásí co nejvíce hráčů - nejen Rusové nebo Američané.

V první hodině otázek si Gazdík také stihl tropit žerty z Vojtěcha Filipa, když poukazoval na to, že před rokem 1989 komunisté podporovali znárodňování a odmítli soukromé podnikání, zatímco teď je to zcela jinak. „Teď KSČM podporuje drobné podnikatele v čele s Andrejem Babišem," smál se Gazdík.

Filip se okamžitě bránil, že existuje celá řada otázek, na nichž se komunisté s Babiše neshodnou, např. v zahraniční politice.

Gazdík po chvíli přešel na vážnější notu. Vláda Andreje Babiše, která se bude opírat o extremisty, žene Česko do izolace. Komunistickou stranu, která bude Babišův kabinet tolerovat," považuje šéf STAN za extremistickou. Filip tuto nálepku okamžitě odmítl.

