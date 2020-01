„Šíříte hoaxy!“ slyšel Klaus ml. Pak přišlo klepání na čelo. Hezká věc o Gretě? Mno...

Na úvod moderátor vytáhl téma elektroaut, jelikož se domníval, že Klaus junior je jejich odpůrcem. Ten jej ale vyvedl z omylu, vyjmenoval pár negativ, která u nich stále vidí, až budou však technologicky v lepším stavu, neměl by problém si jedno takové pořídit. „Já jsem spíše odpůrce toho, když se to dotuje. Když přijde rozumbrada politik a říká, že na ně dá dotaci, ať si je všichni kupují. To mi vadí, když se to tlačí z politických důvodů,“ upřesnil. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6914 lidí

Hruška pak Klausovi položil otázku, jaký má názor na jistý plán, že bude konec doby uhelné, tedy že v roce 2050 by se měly zavřít elektrárny, které spalují uhlí. Klaus to označil za „bláznivou politiku“. „V energetice musí tahle ideologická přání nahradit fyzika, racionalita a ekonomická udržitelnost,“ konstatoval s tím, že spousta zemí bojuje proti jádru a dá se čekat, že Rakušané na nás zaútočí kvůli jaderným elektrárnám.

„Já mám Temelín a Dukovany rád. Kdybychom neměli solární energetiku dotovanou, tak máme levnou, kvalitní energii. Dokonce i částečně vyvážíme. Když je zataženo a mlha, kolik toho asi ty solární elektrárny vyrobí? Nic,“ poukázal na důležitost klasických elektráren, které nakonec ještě dotují výrobu těch moderních.

Uhelné elektrárny mu prý nepřijdou o nic horší než třeba větrné elektrárny, které zabíjejí ptáky a na jejich výrobu se spotřebuje několik tun hliníku a nemají zdaleka ani takový výkon. Ekologická kvalita přírody se podle něj postupem času naopak velmi zvýšila. „Uhelné elektrárny mi nevadí, přírodě nic strašného nedělají, stále navíc mají ekonomický smysl,“ zopakoval.

Trikolóra má v programu napsáno, „chceme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem“, podle zprávy resortu životního prostředí umře ročně v Česku jedenáct tisíc lidí právě na karcinogenní látky vypouštěné spalováním uhlí. To není pro vás silný argument? Zajímal se moderátor. „Tohle není pro mě argument, kterému bych totálně věřil. Jak to přesně měří? Kdybychom dokázali vyrábět elektřinu z něčeho levněji, ale perpetuum mobile neexistuje, vždy je něco za něco,“ odpověděl poslanec.

Na řadu přišlo i téma globálního oteplování. Klaus mladší dlouhodobě popírá klimatickou krizi i globální oteplování. „Budu po vás teď chtít, abyste řekl jednu pozitivní věc na Gretu,“ pousmál se Hruška. „Co hájí a kam ji oni manipulují, není zrovna nic, co by se mi líbilo... když mám říct něco hezkého, tak je to boží tvor,“ sdělil předseda Trikolóry.

„Politici často dělají to, že vytěsňují historii, archeologii, geologii a další vědní obory ze zkoumání vývoje klimatu na zemi. Nahrazují to jen klimatickými věcmi, a to není správné. Třeba jako Petříček, ten má na to uhozený názory,“ kroutil hlavou nad postoji ministra zahraničí ke klimatickým změnám. Klaus mladší souhlasí s tím, že se planeta otepluje, ale není si jist tím, do jaké míry za to může skutečně člověk.

Moderátor pak vyjádřil obavy z toho, že pokud se planeta otepluje, může to způsobit migraci. Klaus mladší však jeho obavy vyvrátil. „Toho se nebojte! Podívejte, Amerika je nejrychleji rostoucí a žádný strach nemají. Klimatická migrace funguje většinou opačně. Kamkoli jedete, jsou statisíce Švédů, kteří lítají za teplem. A že by přišli lidé z Afriky, toho se fakt nebojím,“ mávl poslanec rukou a zopakoval, že nevěří, že ke klimatickému oteplování dochází, spíše jen k teplotním výkyvům.

V posledních týdnech se hodně řešila procenta Trikolóry z různých volebních průzkumů. Kolik si Klaus mladší myslí, že by Trikolóra dostala, kdyby dnes byly volby? „Vždy si děláme z výsledků těch agentur průměr. Reálně si myslím, že jsme okolo pěti procent. Značka je ještě málo známá, pořád tak padesát procent lidí neví, že Trikolóra vůbec existuje,“ myslí si a podotkl, že od března začne kampaň, aby se dostala více do povědomí.

Jeho otec Klaus starší v nedávném rozhovoru uvedl, že Trikolóra ubrala, je málo slyšet, vidět, a to je chyba. Uvedl, že je to one man show jeho syna a ostatní vidět nejsou. „Ubrali jsme, před Vánoci jsme si dali volněji. My byli jinak aktivní extrémně. Teď zase začneme kampaní, každý týden přinášíme nový zákon. Co se týká ostatních lidí, tam musejí lidé vyrůst, třeba na volbách. Média se nás teď možná trochu bojí, tak se nás snaží obcházet,“ všímá si Klaus mladší.

Nesouhlasí s názorem, že by Trikolóra nyní rostla na úkor SPD. „Tak to je úplná blbost. To řekne spíše nějaký politolog, co chce být vidět. Nekádruju lidi za to, koho volili, budu se je snažit přesvědčit svým programem, že to neděláme z mazanosti a že máme lidi, kteří to budou hájit s odbornou důkladností,“ řekl poslanec.

Pokud by v parlamentních volbách uspěl, šli by do koalice raději s ANO, nebo s ODS? „Ani jedni nejsou moji miláčci. Budeme s těmi, se kterými prosadíme větší část našeho programu, pokud uspějeme,“ řekl Klaus mladší s tím, že v obou stranách je mnoho lidí, které má rád, jsou rozumní a se kterými vychází velmi dobře.

Na řadu pak přišly i divácké dotazy. „Pane Klausi, proč šíříte hoaxy na vašem Facebooku?“ zněla otázka jednoho z nich. „To jsou takoví ti chytrolíni. Hoaxy? Občas udělá člověk chybu a nepřesnost. Dnes má každý v ruce internet, neustále tam něco hledá a kontroluje vás 24 hodin denně,“ klepal si Klaus mladší na čelo.

Další z nich se zajímal, jaký má Klaus mladší postoj k rekreačním drogám, například k marihuaně. „Nejsem pro úplnou legalizaci, ale ne fatálně,“ prozradil Klaus mladší, který poukázal na Nizozemsko, kde legalizace přinesla větší spotřebu a dostupnost.

Hruška pak také zmínil, že některým vadí Klausovo vyjádřování vůči uprchlíkům. „Není to škoda, zasekávat se na tomto tématu?“ optal se jej s tím, že přece ví, že Česká republika by zvládla ubytovat tisíc urpchlíků. „My nechceme náš program měnit, jsme proti kvótám a odpůrci migrace. Nechceme se ohlížet, jestli tohle podporuje tolik a tolik lidí. Věříme v nějaké hodnoty a hájíme je a chceme přesvědčit lidi, že je to správné,“ uzavřel Klaus mladší s tím, že nic jiného nemá smysl.

