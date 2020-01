„Šišla.“ „Ani ve snu.“ Schwarzenberg psal o Íránu. A toto se děje i v TOP 09

Poslanec TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se také vyjádřil na téma zabití íránského generála Sulejmáního. Posteskl si, že za jeho mládí se války vyhlašovaly, dnes už se rovnou bombarduje a zabíjí. „Mě tento vývoj děsí,“ říká bývalý ministr. A vyčetl Trumpovi, že se k útoku „hrdě přihlásil“. Šéfredaktor MF DNES si do Schwarzenberga kopl, že už zní nějak prokremelsky. Zato Marek Ženíšek z TOP 09 Trumpovy kroky bezpodmínečně podpořil. „Spojenec by se měl ptát, jak může pomoci, ne křičet do světa: To bude průser,“ pravil.

„Zdivočelý svět,“ konstatoval hned zpočátku bývalý ministr zahraničí a shrnul situaci, tedy že Sulejmání byl zabit americkou raketou a Irák v reakci na to v parlamentu odhlasoval, že vykáže všechna cizí vojska. A že Írán definitivně odstupuje od jaderné dohody. „Nicméně, málo se mluví o tom skutku jako takovém. Že totiž jeden stát zabil představitele druhého státu na území třetího státu. Je pravda, že Sulejmání velel oddílům Islámských revolučních gard, které se soustředily na boje v zahraničí a podporoval nejrůznější šíitské ozbrojené teroristické skupiny od Iráku přes Sýrii, Libanon až po Jemen. Dělal to jako generál a oficiální představitel íránského státu. Důležitá byla ale také jeho role v bojích s Islámským státem,“ míní Schwarzenberg. Anketa Milion chvilek pro demokracii se pochlubil patnáctiletou aktivistkou. Je dobře, že takto mladí lidé politicky vystupují? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1924 lidí

Poslanec TOP 09 připomenul, že vyrůstal v době, kdy se války vyhlašovaly. „Teď se ale začíná střílet, bombardovat a odpalovat rakety, aniž by nějaký takový formální krok proběhl. Mě tento vývoj děsí. Překračujeme všechny meze mezinárodního práva. Někteří politici jsou očividně toho názoru, že stojí nad zákonem a nad právem a že mají tak jako legendární James Bond uděleno právo zabíjet kdekoliv na světě. Ovšem je něco poněkud jiného, jestli se jedná o film, nebo o skutečnost,“ stýská si bývalý ministr. Podle něj se jedná o krok špatným směrem.

Schwarzenberg nezapomněl připomenout, že i jiné mocnosti prý páchají podobné činy, a tak přispívají ke stavu, který se mu nelíbí. „Zde je třeba připomenout zabití a pokus o zabití bývalých ruských rozvědčíků v Anglii. Už to bylo překročení jistých mezí, ale ještě to byla spíše válka tajných služeb. Teď se ovšem stalo to, že ten, který tento útok nařídil, tak to ještě hrdě oznámil svému národu a celému světu. Pokud si zvykneme, že můžeme kdekoliv a kdykoliv zabíjet, je to hrozivý vývoj,“ říká.

„Přiznávám, že jsem po celý život byl příznivcem Američanů, je to veliká demokratická země, která nám může být v mnoha věcech vzorem. Ale tyto činy prezidenta Trumpa podle mého názoru jsou, říkám otevřeně, zločinné. Nikdo nesmí překračovat mezinárodní právo, ani prezident Spojených států. Pamatuji si, jak se mnozí u nás pobuřovali, když prezident Havel kdysi prohlásil v souvislosti s vyhnáním našich Němců po válce, že jsme se sami nakazili nacismem. Já mám teď obavy, že se někteří čelní světoví politici nakazili terorismem,“ zakončil svou úvahu Karel Schwarzenberg.

Slova knížete pak jízlivě komentoval Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty Dnes: „Karel Veliký zvaný Šišla: „Americký prezident je zločinec. Wow!

Hele, ta dlouhodobá expozice k názorům Šťávy, Hávy, Kuzmiaka a Kalouska už začíná nést ovoce. Karel začal šířit kremelský evangelium. Takže tři, dva, jedna: Putin! Putin! Putin!“ A ještě dodal: „Škoda, že se takhle nepostavil k útoku na Saddáma, když Bush Havlovi poslal tu ‚malou knížečku‘ dokazující, že Irák má zbraně hromadnýho ničení. Všech pokrytců král. Teda kníže.“

Ozvala se také publicistka Lucie Sulovská: „Karel mě štve svými názory třeba na Izrael a nesouhlasím plně ani s tímto. Ale hrozně si vážím, že myslí za sebe, že se nestydí a nebojí se vypadnout z myšlenkového světa topky a Respektu. Že si prostě něco myslí, i když je to podle mě špatně. Jednou mi bude chybět. Část společnosti si proti němu vytvořila iracionální nenávist jako svou obranu Zemana.“

Svá slova k iráckému incidentu připojil i bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, který na rozdíl od Schwarzenberga Trumpa vysloveně chválil. „Trumpa nemusím, ale to neznamená, že nemohu podpořit jeho kroky proti Íránu. USA jsou naším spojencem. Neškodilo by více podpory a měně rad, co by se mělo. Írán destabilizuje region ze všech nejvíc a nechci si ani představit, co by se dělo, kdyby měl posledních 40 let volnou ruku,“ napsal na Twitter. Dále sdílel příspěvek Marka Svarovského z lobbistického spolku Evropské hodnoty. „Nabízím jeden pohled, se kterým souhlasím. Je v tom hodně z toho, co by mělo zaznít. Vysvětlení teorie řízené eskalace je na výbornou a pro ty, co to nechtějí číst, shrnuji, že k odstrašení Íránu teď nepřispěje filosofování Zaorálka, ale jednota spojenců!“

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu muset hájit Trumpa. Ale myslím si, že úplně stejně by se na základě těchto informací rozhodli dva předchozí prezidenti, kteří chtěli Sulejmáního také odstranit, ale nakonec vždy couvli,“ dodal Ženíšek k informaci, že Sulejmání údajně formoval milice s cílem vyštvat USA z oblasti íránských zájmů. A na závěr pravil: „Přestože řada lidí vnímá spojenectví jinak než já, pro mne jsou USA spojenci, takže pokud odstraní architekta č. 1 šíitského teroru ve světě, měl by se spojenec ptát, jak může pomoci, ne křičet do světa: To bude průser. To Írán neodradí.“

Ženíšek se v tomto pohledu částečně shoduje s Jakubem Jandou ze spolku Evropské hodnoty, který tvrdí, že speciální jednotky Quds íránských revolučních gard, jimž Sulejmání velel, nejsou pravidelnou íránskou armádou, ale fakticky stranickou milicí, která slouží pouze nejvyššímu islamistickému vedení Íránu. „Tyto jednotky exportují terorismus mimo íránské území do blízkovýchodního regionu, slouží jako ozbrojená pěst teheránského režimu. Za poslední roky mají na svědomí tisíce mrtvých,“ tvrdí Janda.

Ředitel Evropských hodnot také souhlasil s Jakubem Szántó, který Sulejmáního nazval Heydrichem Íránu. O Íránu napsal: „Nyní dostali velmi silně přes prsty a Američané jim jasně ukázali, že mají íránské struktury zpravodajsky perfektně penetrovány: jeden z nejcennějších vojenských velitelů Íránu, který byl režimem vykreslován jako nedotknutelný, byl nyní zabit cíleným útokem, kdy Američané přesně věděli, kde se nachází.“ Nicméně, podle zpravodaje kuvajtského Al Rai Američané věděli, kde se Sulejmání nachází díky tomu, že necestoval v utajení a byl do Iráku pozván.

Dle Jandy jsou zde dvě varianty možného vývoje: „Může dojít k vnitřnímu posílení íránského režimu, který byl nyní oslaben velkými protesty vlasních obyvatel (kterých nechat okolo 1500 povraždit během posledních týdnů) a větší asertivitě na mezinárodním poli. Může dojít k vnitřnímu oslabení íránského režimu, který sice provede symbolickou odvetu, ale reálně si uvědomí, že musí část svých destabilizujících kroků v regionu omezit, jinak dostane přes prsty mnohem více.“

„V této strategické hře jde o vůli nasazovat své síly a rozhodné kroky. Írán nyní jasně vidí, že Američané svou deklaravanou strategii zadržování destruktivního íránského vlivu v regionu a maximálního tlaku myslí opravdu vážně. To, co zvenku nevíme, je, jak moc mají Američané tento postup promyšlený a jak moc jsou si zpravodajsky jistí, že nastane druhá varianta,“ tvrdí Janda.

