„Skandál!“ Babiš v metru: Piráti slibovali. A teď máte... Hřib se neudržel

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš uveřejnil další propagační video ze série „čau lidi“, v němž přesvědčuje své spoluobčany, že zatímco on to s nimi myslí dobře, Piráti vnesou do jejich domovů jen drahotu a zmar. Ukazuje se to prý v Praze i ve Středočeském kraji. Znovu a znovu zdůrazňoval, že mu leží na srdci blaho seniorů. „Oni dobře vědí, že Babiš je ten, který za ně vždycky bojoval,“ volal do kamery. Jenže netrvalo dlouho a pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib přešel do protiútoku. „Tohle je opravdu od Vás trapné,“ vypálil Hřib.

Jenže to byl teprve začátek.

„A co vůbec nechápu, že Piráti nám slibovali, že budou transparentní a říkali, že budou vybírat transparentně ředitele velkých firem, tak proč vybrali ředitele dopravního podniku bez výběrového řízení. Proč pan Hřib má tolik poradců, který nás doposud stáli 24 milionů korun? A Bůh ví, kolik jich ještě platí v nějakých městských firmách,“ volal Babiš zhrzeně do kamery.

V tu chvíli se v metru ozvalo hlášení pro cestující, že od 1. srpna se v Praze a ve Středočeském kraji v Praze mění ceny jízdenek. Babiš toho hned využil. „Vidíte? Už to hlásej. Skandál!“ zakřičel, aby ho slyšelo co nejvíc lidí, kteří stanicí procházejí. „Nechápu to. Praha má strašně moc peněz a zdražuje,“ zaznělo z úst premiéra.

Do kontrastu proti Pirátům postavil zavedení slev pro studenty a seniory v dopravě. „Takže si to dobře pamatujte, jak Piráti hospodaří v Praze. A takhle to budou dělat ve vládě, úplná katastrofa,“ uzavřel Babiš téma.

Jenže netrvalo dlouho a pražský primátor Zdeněk Hřib přešel do protiútoku. Připomněl, že zatímco Babiš pokrytecky útočí na Prahu, primátoři za hnutí ANO v Olomouci či Ostravě také zvedali ceny jízdného. Ale o tom už Babiš pomlčel.

„Tohle je opravdu od Vás trapné. Proč neřeknete celou pravdu? Pravda totiž je, že hnutí ANO zdražuje jízdné lidem v regionech. V roce 2020 zdražili jednorázové jízdenky vaši primátoři v Ostravě i Olomouci, a to o cca 20 %. V Opavě a Ústí nad Labem také zdražili vaši primátoři jednorázové jízdenky v roce 2019. V roce 2017 váš primátor v Českých Budějovicích zrušil levnější jízdenky. Před měsícem zdražil MHD váš primátor v Děčíně. Jednorázové jízdenky právě dnes zdražila i vaše starostka za ANO v České Lípě a to o 25 %. A přesně za měsíc na 1. září podobně zdražuje jízdenky v MHD váš primátor v Pardubicích,“ popsal Hřib Babišovo pokrytectví.

Nakonec ještě doplnil, že za jeho primátorování klesly ceny jízdenek pro občany v hmotné nouzi a ceny dlouhodobých kuponů se nezměnily ani o halíř. Senioři a děti jezdí v Praze také stále zdarma.

Po demonstrativním výletu do metra přichází střih a Babiš najednou opět seděl ve své pracovně.

A znovu útočil na Piráty a starosty.

Konstatoval, že vedle jízdenek metra zdražují Piráti i jízdenky na rozhlednu na Petříně a k dovrčení všeho zlého i jízdné ve Středočeském kraji. Hejtmankou ve Středočeském kraji je momentálně Petra Pecková za hnutí STAN. Ta ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou z Babišova ANO, které voliči vystavili vysvědčení za její vládnutí v kraji v letech 2016 až 2020 a poslali ji do opozice.

Premiér nešetřil ani Peckovou.

„Oni dokonce chtěj zrušit tratě, který stojej pár milionů a naši důchodci v těch obcích asi budou chodit pěšky, nebo já tomu nerozumím,“ poznamenal Babiš s tím, že ministr průmyslu a obchodu, ale také ministr dopravy a vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček posílá do kraje na dopravu stovky milionů, ale hnutí STAN je to asi málo.

„Samozřejmě rozumím tomu, že Piráti vlakem nejezdí, oni jezdí jen na kole,“ rýpl si Babiš do svých předvolebních konkurentů.

Poté změnil téma a vychválil sebe i své hnutí ANO za zvýšení důchodů, k němuž došlo před pár dny.

„Pro hnutí ANO jsou důchodci klíčoví,“ pravil Babiš. Předvolební průzkumy mu dávají za pravdu. Nejvíc voličů hnutí ANO získává právě mezi seniory.

„Za mojí vlády se navýšily důchody téměř o 4 500 korun, za ty léta,“ pokračoval šéf hnutí ANO. Zdůraznil, že on plní své sliby a důchody opravdu zvyšuje. „A to, že se někteří najednou probudili a myslí na naše důchodce, teď, před volbami, ale před tím ne, tak pokud to někdo kritizuje, tak si vzpomeňme, kolik dávali důchodcům TOP 09. A ještě zadlužovali naši zemi,“ hodil Babiš další slovní granát směrem k současné opozici.

Připomněl ještě, že 1. ledna 2023 dostanou senioři 500 korun navíc za každé vychované dítě. „Pokud my budeme ve vládě, tak to bude fungovat,“ zaznělo od Babiše. Skutečností je, že přijatý zákon bude fungovat bez ohledu na to, kdo bude premiérem.

A znovu se obrátil na seniory.

„Oni dobře vědí, že Babiš je ten, který za ně vždycky bojoval a který taky prosadil slevu na jízdné, na rozdíl od toho, co dělá pirátostan v Praze a ve Středočeském kraji,“ udeřil znovu na svou konkurenci.

Tím téma opustil a přešel k očkování. „Očkování chrání životy. Věřte tomu,“ zdůraznil Babiš a opřel se přitom o data, která ukazují, že v poslední době 94 procent úmrtí z poslední doby se týkalo neočkovaných osob.

Babiš proto doufá, že i hejtmani jednotlivých krajů udělají to, co on, a dají svým učitelům i lékařům za očkování taktéž dva dny volna, stejně jako ho vláda slíbila státním zaměstnancům, kteří se nechají naočkovat.

Očkování podle Babiše běží, ale mělo by pokračovat na plné obrátky i v dalších týdnech. „Já si myslím, že je to velice důležité pro nás všechny,“ zdůrazňoval. „Jediné, co samozřejmě funguje, je očkování. Problematiku protilátek řeším. Experti nemají jednotný názor. A budu se snažit co nejdříve přijít s nějakým řešením, aby se odborníci na tom domluvili."

Pár slov věnoval také pomoci, kterou vláda posílá do obcí zasažených tornádem jak na jižní Moravě, tak do obcí na severu Čech, kde lidi potrápily přívalové deště.

„Funguje to. Podávají se žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkově podaných žádostí je 759,“ prozradil.

Pak tematickou výhybku přehodil ke globálnímu oteplování. Podle Babiše je to jeden z nejzásadnějších problémů a Česko ho musí řešit. „Je to jeden z největších problémů současného světa a my ho musíme řešit,“ uvedl Babiš.

Ministr pro životní prostředí Richard Brabec (ANO) už to prý řeší skrze program Nová zelená úsporám, ve kterém budou k dispozici desítky miliard korun např. na dobíjení elektromobilů, na zateplování budov a tak podobně.

„Nová zelená úsporám je odborníky považována za nejlepší program na úsporu energií nejen v České republice, ale i ve střední Evropě,“ uvedl Babiš. „Takže klimatické problémy ano, my to řešíme, ale samozřejmě nemůžeme souhlasit s tím, že my jako průmyslová země odejdeme od průmyslu a budeme dělat jenom služby. To je samozřejmě nesmysl. A nechceme ekologickou daň, ani žádné jiné daně,“ pravil Babiš.

Pokud jde o plány Evropské komise na konec produkce aut se spalovacími motory v roce 2035, podle premiéra je to věc k diskusi. „Je otázka, jestli to je dobrý nápad. Já si to nemyslím,“ zvolal Babiš.

Poté vychválil Ministerstvo dopravy vedené již zmíněným Karlem Havlíčkem (za ANO), který prý nechává stavět a otevírá nové úseky dálnic. Těsně před volbami se budou otevírat také nově zmodernizované dálnice D1.

„A teďka na závěr mám zase něco k Pirátům, moje oblíbené téma. Já jsem se potkal s panem primátorem Hřibem, abych řešil ten můj projekt. Dobře víte, že jsem urputný. A když jsem v roce 2015 potkal stávajícího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tehdá jsem byl ještě ministr financí. A tehdy jsem se ptal, kde sedí ministr financí,“ vyprávěl Babiš. Když slyšel, že všichni ministři sídlí v jednom komplexu, vymyslel projekt vládní čtvrti na Letné. Tu by rád zbudoval. Jenže se mu s tímto nápadem ani po 6 letech nedaří prorazit.

Kdyby stála nová vládní čtvrť, staroměstské paláce v centru Prahy by se mohly uvolnit lidem.

„Ale bohužel pan primátor stále něco řeší a má s tím nějaké problémy,“ kroutil hlavou Babiš nad Hřibem s tím, že on to přece s Pražany myslí dobře a Praha by z projektu vládní čtvrti těžila nejvíc. „Bohužel to vypadá tak, že to pan primátor bere jen politicky,“ zlobil se Babiš.

Ohlásil, že bude kandidovat v Ústeckém kraji. „Kde kandiduje pan (Ivan) Bartoš, aby dostal ty hlasy ze zahraničí,“ vypálil Babiš.

Bartoš podle něj pořád lže o tom, že má pořád nějaké skandály, např. kauzu firmy Čapí hnízdo, což je podle Babiše lež, protože Čapí hnízdo nijak nesouvisí s tím, co dělá v politice.

„Pokud někdo lže, tak je to kdo? No přece pan Bartoš,“ řekl Babiš. „Nejdřív lhal, že se potkal se slovenským premiérem. S žádným se nepotkal. A teďka lhal, jak tady píše, že ‚chtěl bych pozdravit judistu Lukáše Krpálka, který by měl zápasit v pátek. Lukáše si pamatuju z dob, kdy jsme se spolu prali v mladších žácích‘. To je neuvěřitelné, jak někdo může takhle lhát,“ kroutil hlavou Babiš nad Bartošem.

„Ale to největší zlo, že pan Bartoš jel do Bruselu, aby řekl Evropskému parlamentu: ‚Ti Češi nepotřebují nějakou svrchovanost, oni vlastně by neměli rozhodovat sami o sobě‘. Já sedím na Evropské radě a bojuju za naše zájmy. A všichni musí souhlasit. Proto jsme vyřešili migraci. Proto bojuju za naše národní zájmy, za naši svrchovanost. Je to to nejdůležitější. Nemůže nás řídit nějaký Evropský parlament, jak si to přeje pan Bartoš. To je to nejhorší,“ zuřil Babiš.

Propagoval také svou novou předvolební knihu, ve které brojí mimo jiné i proti nelegální migraci. „Pokud budu ve vládě, tak víte, co budu dělat,“ hřímal šéf hnutí ANO.

Nakonec zmínil průzkum CVVM, podle kterého se Češi dnes mají nejlépe od roku 2002. „Pokud já budu v politice, tak vždycky udělám všechno, abyste se měli skvěle,“ zdůraznil Babiš.

„A očkujte se,“ zvolal na rozloučenou.

