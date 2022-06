„Skoč do hrobu za Havlem, ty náno!“, „Vládnou nám feťáci.“ Václavák. Na pódiu projevy, pod ním konflikt a zloba

reklama

"Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, viď. Skoč za ním do hrobu. Proboha, ona ani neví, o kom je řeč. Myslím Havla, ty náno." Ozvalo se z davu. Ta netaktní pobídka patřila zamaskované ženě s vlajkou Evropské unie přes letní šaty. Stalo se, když se na sobotní demostraci proti zdražování dostala mezi skalní komunisty skupinka jejich odpůrců a začala přetlačovaná, kterou vzápětí ukončila policie. Byli jsme u toho.



Antikonfliktní hradba



Policisté se prostě postavili mezi znesvářené a tím zamezili pokračování strkačky. Jeden z antikomunistů nesl sovětskou vlajku, na které bylo rovnítko mezi hákovým křížem a SSSR. "Jaktože ho nezatknete, vždyť propaguje nacismus," namítali rudí. "Tento znak používají i jiné kultury, načtěte si zákony. Zatím jsem neslyšel ani slovo podpory či obhajoby nacismu," vysvětlil policista z antikonfliktního týmu. V horní části Václavského náměstí v Praze mohlo být na demonstraci tak tři sta lidí.





Nedaleko odtud zase postával chlapík, co měl na zádech vlajku s legendárním revolucionářem Che Guevarou. "Naše vláda nic nedělá, na lidi kašle a zajímá ji spíš válka na Ukrajině, se kterou nemáme nic společného. Na antisociální politice vládní pětikoalice je vidět, že ve Sněmovně levice chybí. Piráti se tvářili levicově jen do té doby, než se dostali do Sněmovny. Komunisté dnes mají opravdu minimální sílu něco změnit. Co naděláme s jednou europoslankyní? Tak uvidíme," sdělil Lukáš Přikryl.





"Za covidu nebylo moc možností, kam chodit, za co utrácet, takže si byl člověk schopen našetřit nějaké peníze. Proto máme kam sáhnout. Nicméně postupně pociťujeme, že finance ubývají a je jen otázkou času, až úspory dojdou úplně a nastanou problémy," vysvětlil jeden z mála relativně mladých lidí na demonstraci. On sám nedostatek mladých v KSČM přisuzuje dřívější stálé mediální masáži, jaké jsou komunisté zrůdy, takže levicová mládež bere komunismus a socialismus za něco strašného a hrozivého a o myšlenky se nezajímá.



U petičního stánku



"Kupoval u mě nedávno květiny pan Kalousek, tak jsem se ho zeptala, jak to vidí, a poprvé v životě jsem s ním musela souhlasit. Prohlásil, že to jde šupem dolů. Řešení ale existuje, má ho podle mě doktor Josef Skála. Byl by to skvělý prezident," sdělila žena za pultem, spíš pultíkem. Postávala za petičním stánkem KSČM. A co u ní člověk mohl podepsat? Petici proti přítomnosti cizích vojsk v republice, druhou za zachování názvu Koněvovy ulice na Žižkově a třetí na podporu prezidentské kandidatury skalního komunisty Skály.

Fotogalerie: - Rudí proti Fialovi



Monika Kotková pracující v květinářství na Vinohradech se k rudým dala, jak řekla, hlavně kvůli tomu, že plní sliby. Bylo za nich dost bytů, školství a zdravotnictví zdarma. "Mnohokrát jsem se setkala s příbuznými, starými komunisty, kteří plakali, že tuhle republiku po válce budovali, uklízeli sutiny po americkém bombardování a dnes v ní rozhodují ODS a třeba Piráti. Podívejte se, kdo v Evropě, ale i jinde, vládne. Samí feťáci! Když se dělal průzkum odpadních vod, co tečou z Evropského parlamentu, tak v nich našli omamné látky. To není falešná zpráva, to jsem četla nejspíš v Blesku. A nedávno, jak posbírali ty kriminálníky spojené se STAN. Ti se sjížděli kokainem," podotkla.





Kotková, jak se nakonec svěřila, žije uprostřed tragédií: "Z platu květinářky si moc vyskakovat nemohu, takže jsem v obchodě dvanáct hodin denně. A uvažuju, že si přiberu ještě nějakou práci na doma. Stále totiž podporuju mladšího syna. Nedávno mu diagnostikovali rakovinu. Starší, třiatřicetiletý, syn se z ní dostal, ale teď se mu vrátila. Opravdu mi není do smíchu!"



Pod rudým praporem



"Pekarová přemýšlí, jak prodat Budvar, ale ještě si neuvědomila, protože ji nepoužívá, že máme třeba i Českou poštu," hlásala z pódia europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. "Demisi, demisi, demisi," ozvalo se davem vzápětí. Skandoval i chlapík s kšandami hokejového klubu Kometa Brno, jemuž nad hlavou vlála rudá vlajka s výše zmíněnou zkratkou strany. "Vláda stále ukazuje, že vládnout neumí a předvádí, že ji obyčejní občané nazajímají. Stará se jen o své ego. A vidím, že se některé vymoženosti dostávají z Brna do Prahy. Už máte taky svou 'stoku'. Takže, asi takhle vládnou dnešní politici," podotkl Martin Říha v narážce na brněnskou kauzu Stoka a aktuální Hlubučkovu kauzu.

Předseda výboru KSČM ve městě pod Špilberkem je specialistou ve stavebnictví a už toho má dost. A teď konkrétně: "Mamka je na půl těla ochrnutá. Dostává příspěvek na péči 880 a na mobilitu 550 korun. Myslíte si, že jí za to lze zajistit alespoň trochu lepší život, někam ji třeba vyvézt na výlet? Má penzi 13 000 korun a z toho platí nájem, elektřinu a tak dále. Ještě, že mám práci a potomci už vyletěli z hnízda, takže se o sebe starají sami. Mohu jí být nápomocný. Při dnešní drahotě ale máme všichni hluboko do kapsy!"





Babišova vláda byla podle něj v sociální oblasti lepší, než ta dnešní, ale moc rozhazovala. Se státním rozpočtem je totiž třeba nakládat tak, aby lidé v době nouze netrpěli, ale v době blahobytu se musí šetřit na horší časy. Od současných ministrů nicméně nelze očekávat už vůbec žádnou pomoc. Ostatně celá Evropská unie se podle Říhy řítí do obrovského průseru.

