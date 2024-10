„Škody mohou dosáhnout takové úrovně, že mezi lidmi i politiky projekt EU ztratí důvěru.“ Přišlo varování

Server Bloomberg publikoval analýzu kondice Evropské unie a došel k jednoznačnému výsledku. Pokud nedojde k okamžité transformaci, projekt Evropské unie se začne propadat do bezvýznamnosti a chudoby. EU je nyní podle odborníků Bloombergu paralyzovaná politickou neohebností až zkostnatělostí, ohrožují ji vnější hrozby jako válka na Ukrajině či Blízkém východu, nedostatek energii a jejich cena, k tomu se přidružuje již chronická „nekondice“ ekonomik Evropské unie. Kombinace tohoto dokáže podle Bloombergu zastavit ambice unie, aby se stala globálním hráčem.

Navíc stagnace unie jako celku vede jednotlivé členské země k tomu, aby svou politiku přepracovaly nikoliv ve prospěch celku, ale ve vlastní prospěch. Už jen proto, že unijní regulatorní politika vede ke chřadnutí ekonomik jednotlivých zemí. A ty se logicky brání.

Bloomberg zmiňuje, že lídři Evropské unie byli po desetiletí varováni před tím, že jejich politika nekonečných regulací povede k podprůměrnému růstu. A právě s těmito problémy se nyní potýkají jednotlivé ekonomiky unie. Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20372 lidí

Jako příklad uvedl Bloomberg odklonění se technologických korporací USA jako je Apple nebo Meta, které popřely svou politiku, že globální trh je jediný možný a pro ně lukrativní a neuvedly na evropský trh své produkty s vylepšenou umělou inteligencí. A to s odůvodněním, že s regulacemi, které unie na umělou inteligenci uvalila, nelze pracovat. Na tomto příkladu Bloomberg ukázal neohebnost evropského trhu, který sám sebe svazuje a odsuzuje tak k neprosperitě a roli druhých až třetích houslích v orchestru globální konkurence velmocí. Podle Bloombergu se s takovou politikou Evropská unie stane jen přívěskem větších a rychlejších ekonomik.

„Tento vývoj podporuje neschopnost EU jednat jako soudržný a dynamický ekonomický blok, což narušuje její status a snižuje její schopnost reagovat na širokou škálu hrozeb od čínské průmyslové politiky po ruskou vojenskou agresi nebo dokonce budoucí antagonistickou vládu v USA,“ píše Bloomberg.

„Pokud chcete být geopolitickou velmocí, pak je klíčovou složkou ekonomická síla,“ říká Guntram Wolff, profesor na Svobodné univerzitě v Bruselu a vedoucí pracovník think-tanku Bruegel. „Nynější růst produktivity Evropské unie je prostě katastrofa. Evropa je stále bohatá, ale tyto rozdíly za 20 let mají obrovské důsledky,“ řekl Wolff pro Bloomberg. Podle něho u všech zásadních výzev dneška EU prohrává. Není schopná reagovat a být součástí drsného konkurenčního prostředí mezi USA a Čínou. EU do tohoto boje nepřispívá ničím.

USA i Čína podle Bloombergu výzev dneška využívá a snaží se je proměnit ve svou silnější pozici zítřka. Ale EU je zatížená ekonomickými modely a politickou zkostnatělostí, které v nynější turbulentní době nefungují a fungovat nebudou.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 97% Bohužel ano 1% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1141 lidí

Deník zmiňuje, že i USA a Čína bojují se svými ekonomickými démony. Čínský ekonomický zázrak se zpomaluje, USA zase bojují se svým astronomickým dluhem. Ale obě velmoci mají centralizovaný systém rozhodování, který ale zároveň generuje obrovský kapitál jak v soukromé, tak i veřejné sféře. Čemuž přeregulovaná a neohebná Evropská unie nemůže a ani neumí konkurovat. A podle Bloombergu je právě tahle její neschopnost vidět čím dál jasněji. Čím déle současný kurz EU bude držet, tím dřív dorazí na mělčinu své existence. To může vést k velmi dramatickým otřesům.

„Skutečně věřím, že jsme v ohrožení. Během následujících dvou až tří let, pokud budeme dodržovat naši klasickou agendu, budeme mimo trh. Nepochybuji o tom,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron začátkem tohoto měsíce na panelu v Berlíně. Macronova slova pak potvrzuje i stále větší závislost Evropské unie na čínské ekonomice. A to i přesto, že se unie s Čínou na mnoha odpovědích neshodne. Už dost na tom, že se EU s Čínou neshodne ani na základních otázkách, které je třeba řešit.

„Macron tvrdí, že ztráta levných ruských fosilních paliv od invaze na Ukrajinu v roce 2022 a nástup agresivní průmyslové politiky amerického prezidenta Joea Bidena s intenzivními dotacemi znamenají rozchod se starým modelem, který umožňoval rozkvět evropských ekonomik založených na exportu,“ píše Bloomberg.

„Evropa je v nebezpečí,“ říká David Galbraith, technologický podnikatel a investor, který svou kariéru strávil prací na obou stranách Atlantiku a vnímá světovou ekonomiku jako uprostřed transformace podobné průmyslové revoluci. „Podívejte se, co se stalo zemím, které se nedokázaly industrializovat,“ řekl. „Moc se jim nevedlo."

Škody mohou dosáhnout takové úrovně, že mezi lidmi i politiky projekt EU ztratí důvěru. Už teď úředníci a politici klíčových zemí EU začínají v unii vidět překážku prosperity, nikoliv její záruku, jak tomu bylo doposud.

Bloomberg pak sáhl k argumentu, že za problémy stojí geopolitika rozdělování, kterou do EU importují konkurenční velmoci. „Geopolitika rozdělení skutečně funguje,“ říká Jamie Rush, hlavní evropský ekonom Bloomberg Economics. „Čína směřuje španělskou politiku do EU tím, že rozhazuje trochu peněz. Orbán jedná beztrestně. To vše podkopává důvěru v širší projekt – nejen pro politiky, ale také pro investory,“ píše Bloomberg.

Na závěr server vypočítal, o kolik by si ekonomiky zemí i jednotliví lidé polepšili, kdyby EU měla politiku zaměřenou v prvé řadě na prosperitu. „Analýza Bloomberg Economics ukazuje, že ekonomika bloku by byla asi o 3 biliony eur (3,3 bilionu dolarů) větší, kdyby držela krok s USA – dost na to, aby zvýšila příjem průměrného pracovníka o zhruba 13 000 eur ročně,“ zasazuje politice Evropské unie ránu z milosti server Bloomberg.

Psali jsme: Zahraniční agenti. Alena Vitásková závažně k novému „seznamu nepohodlných“

Oslavil vstup ČR do EU a zemřel. ODS se loučí s Oldřichem Vlasákem

Platy politiků jsou nic, zato důchody. Fialova poslankyně jasně, kdo zatěžuje rozpočet