„Slovenská tragédie“. Překlad mediálního našlapování kolem atentátu

Na roli médií se v souvislosti s atentátem na slovenského premiéra Roberta Fica zaměřil Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause. Měla by podle něj měřit všem stejným metrem. Nikomu ostentativně nefandit, nikoho ostentativně nepoškozovat, jako každý dobrý rozhodčí. Jak sám ale poukazuje, to se, bohužel, neděje.

Jakl připomíná slova „eurokomisaruše“ Nerudové v pořadu 360 stupňů televize Prima CNN, která přirovnala slovenského premiéra Fica rovnou k Hitlerovi. „Při této příležitosti ještě řekla na Ficovu adresu mimo jiné toto ‚když někdo ohrožuje naši bezpečnost… tak mu to musíme dát jasně najevo‘. No, zdá se, že „jasně najevo“ mu to tedy někdo opravdu dal. Nerudová také pravila ‚byl to naprosto jasný signál Ficovi, že tudy cesta nevede‘. No, signál to jasný opravdu byl. Nerudová sice myslela oním signálem přerušení mezivládních rozhovorů se Slovenskem z české strany, ale někdy mají slova, jak je vidět, i univerzálnější platnost,“ píše Jakl na stránkách Institutu Václava Klause.

Jakl použil i sportovní terminologii: Média by měla plnit roli takového rozhodčího. „Média by měla měřit všem stejným metrem. Nikomu ostentativně nefandit, nikoho ostentativně nepoškozovat. Jako každý dobrý rozhodčí. Ne jako ten ve čtvrté nizozemské lize, který v těchto dnech způsobil sportovní skandál, když v rozhodujícím zápase o titul na amatérské úrovni jednomu týmu udělil tři červené karty a pak nastavil patnáct minut, dokud „jeho“ tým nevyrovnal, což mu stačilo na onen titul. A nakonec spolu s mistrem onen rozhodčí „vybojovaný“ titul bouřlivě oslavoval, zdvihal pohár a zpíval oslavné písně. Načež byl nizozemským sportovním svazem doživotně suspendován. Hájil se, že si jen přece jen zazpíval a potěžkal pohár,“ pokračuje.

Podobně trapně fandí a pak se trapně obhajují i některá naše média: „Několik z nich zvráceně a nechutně surfuje na zločinném atentátu na slovenského premiéra a opisuje od sebe tvrzení, jak vražedný útočník byl prý sympatizantem jakýchsi Slovenských branců. Tak nějak potichu ale našlapují kolem toho, že přímá motivace pachatele byla úplně jasná, protože v současné době otevřeně a vyhroceným způsobem podporuje Čaputovou a Ukrajinu a odsuzuje Trumpa a právě Fica. Což dokládá i standard.sk,“ dodává Jakl.

„Média se žádného suspendování nebojí, protože se chovají přesně jako onen holandský rozhodčí. Je to cítit v každé druhé větě zpravodajství hlavního proudu i o slovenské tragédii. Umíte si představit, kdyby se něco podobného stalo v opačném politickém gardu? Jak odlišná by byla dikce, slovník, argumentace? Co by se zamlčelo a co naopak fabulovalo a podsouvalo?“ uzavírá Ladislav Jakl, že atentát bych spáchán i na pravdu a těžko říct, zda ta se někdy uzdraví.

