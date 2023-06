„Smáli jsme se jim. Špinavá pláž, levný let.” Jak Čechům prodávali dovolenou

reklama

Poslední červnový týden se blíží, a to je v Česku doba, kdy mnoho lidí zahájí dovolenou. Kromě klasických zájezdů koupených v předstihu několika měsíců jsou také populární zájezdy tzv. last minute – na poslední chvíli.

„Jinak řečeno, last minute jsou zájezdy, které je možné si koupit těsně před odjezdem (dva až maximálně tři týdny před začátkem zájezdu, někdy však i v řádu dnů),“ vysvětlila ParlamentnímListům.cz Jana Bérová z cestovní kanceláře Exim Tours. „V takovou chvíli je předpoklad, že cestovní kancelář bude chtít minimalizovat ztrátu z neobsazených kapacit a dá na ně atraktivní slevu, aby tyto kapacity naplnila a aspoň na nich nebyla tratná či vydělala aspoň něco.“

Jak však ParlamentníListy.cz zjistily od zdroje, který v cestovní kanceláři několik let pracoval, tohle je jen velmi stručná teorie. Ve skutečnosti je problematika populárních last minute zájezdů složitější a bohužel pro spotřebitele hlavně nepříznivá. Proč?

Hlavní je sleva

„Česká republika je specifický trh. Last minute zájezdy se zde dlouhou dobu používaly zcela s tím, jak jsou oficiálně popsány a vše fungovalo. Pak se ale začala situace postupně měnit,“ prozradil ParlamentnímListům.cz zdroj, který několik let strávil v cestovní agentuře v pozici, ze které má přehled, jak to na trhu se zájezdy funguje. Kamenem úrazu je podle něj česká spořivost: „Češi hrozně slyší na slevy. A tak docházelo k tomu, že stále méně lidí nakupovalo zájezdy za běžné ceny a lidé pořád víc čekali až na poslední chvíli s tím, že si koupí zájezd v lastové slevě.“

Vzpomíná, jak mu na pobočku volali lidé jen proto, aby se informovali, kdy dojde ke slevám: „Až jsme se tomu s kolegy smáli. Samozřejmě člověk chápe, že každý rád ušetří, ale v případě dovolených to někdy bylo opravdu komické. Jeden by si myslel, že na dovolené člověk nebude řešit každou korunu. Ale tady lidé otevřeně říkali – my chceme počkat na last minute, a který byste nám doporučil, co je nejlevnější?“

Bývalý prodejce zájezdů je po zkušenostech přesvědčený, že Češi mají v sobě permanentní konkurenční boj: „Lidi chtějí ukázat, že mají na dovolenou v zahraničí, stůj, co stůj. Chtějí se pochlubit fotkami a ukázat sousedům nebo známým, že na to – v uvozovkách – taky mají. Jenže z těch fotek už nikdo nepozná, že se rodina mačkala v nízkonákladovém letu, pláž byla špinavá a jídlo nestálo za nic. A když se potom opravdu stane průšvih a ubytování neodpovídá obrázkům z katalogu, tak se vztekají. Jenže – i u last minute platí, že žádná sleva není zadarmo,“ krčí rameny bývalý zaměstnanec.

Hlad Čechů po slevách tak v duchu přísloví „náš zákazník, náš pán“ vedl cestovky k tomu, že změnily svůj obchodní model, a tedy i původní význam a smysl last minute zájezdů: „Ve vedení si asi někdo řekl, že lidi čekají na last minutky, ty se dobře prodávají, pojďme tohohle fenoménu využít! A tak se stalo něco nelogického – prodej zájezdů last minute není last minute,“ říká.

V České republice tak dnes můžete zcela běžně narazit na last minute nabídku na zájezdy, které se však konají třeba až za půl roku. „Některé cestovní kanceláře zcela běžně hned po zveřejnění zájezdů na další rok okamžitě tyto označí jako last minute,“ doplňuje. „Když zkrátka něco označíte – a je jedno, jestli zájezd, nebo housky – nálepkou sleva, lidé se mohou přetrhnout, aby to koupili. Nikdo v tu chvíli neřeší, že si v lednu kupuje lastminutový zájezd na červen, hlavní je, že je tam přece ta sleva.“

Faktem je, že když projdete weby českých cestovek, v drtivé většině z nich na prvních místech svítí nápisy s názvem last minute, které přirozeně lákají pozornost.

Jak dále vysvětluje náš obeznámený zdroj, většina cestovek svým provizním prodejcům, tedy cestovním agenturám, platí menší provize za prodej last minute zájezdů. „Některé cestovky to pak samozřejmě zneužívají k tomu, že většinu své nabídky označí slovem last minute, jen aby ušetřily na provizi pro své prodejce,“ objasnil metody, kterými některé firmy zacházejí se svými zaměstnanci. Zda byl takto okrádán i v cestovní kanceláři, kde pracoval, však říct nechtěl.

Nikdo jiný to nechce

Pokud vám jde při cestování o komfort a dovolenou si chcete užít v pohodě a bez stresu, také pro vás není last minute vhodný.

„Spousta cestovních kanceláří nemá u last minute tzv. garanční kapacity. Jedná se o pokoje, letenky nebo místa v dopravních prostředcích, jež si cestovky nasmlouvají ještě před začátkem sezóny (čímž se dostanou na mnohem zajímavější ceny) a zaplatí za ně peníze. Následně při prodeji tato místa postupně prodávají, až jsou všechna místa v ideálním případě vyprodaná. Ta místa, která se nepodaří prodat, jdou těsně před začátkem zájezdu do last minute prodeje se slevou, aby na nich cestovka nebyla tratná,“ řekl nám.

Tato „nechtěná“ místa jsou však prý často nějakým způsobem vadná: „Nevhodná místa v autobusu, malé a nedostatečně vybavené pokoje atd.,“ vysvětluje bývalý prodejce. Pro lidi, kteří chtějí na dovolené vypnout, a ne řešit nepohodlí, proto může být takový last minute výlet pořádně nepříjemný…

A z toho prý plyne další problém: „V naprosté většině případů, a že jich z praxe znám hodně, platí, že co je v last minute, to se nepodařilo prodat v běžném prodeji. A důvodem je ve většině případů nízká kvalita. Jinak řečeno, kdo vybírá mezi last minutkami, vybírá z toho, o co nebyl zájem. Je to, jako kdybyste nakupovali v obchodě jen v regálu, kde jsou zbytky s blížící se spotřebou – někdy tam najdete něco výhodného, ale ve většině případů je to prostě odpad, který nikdo jiný nechce.“

Informace, které se redakce ParlamentníchListů.cz dozvěděly od bývalého zaměstnance cestovní agentury, nás překvapily. S otázkami na last minute problematiku jsme oslovili i největší české cestovní kanceláře. Do doby uzávěrky tohoto článku jsme však od nich neobdrželi žádnou odpověď.

Jak však na závěr radí náš respondent: „Raději si jednou ročně našetřete na pořádnou dovolenou a nehleďte na peníze. Ne vždy platí, že levné rovná se výhodné.“

