„Smažák za 170, gůláš za dvě stovky? To si dělají srandu?!“ Český Krumlov bojuje po covidové ráně. Asiaty vystřídali Češi

Jako kdyby žádný covid ani neexistoval. Tak si musejí připadat turisté, kteří zavítají do Českého Krumlova. Člověka s rouškou, nebo dokonce s respirátorem tady totiž potkáte jen výjimečně, a to i v řadě obchodů. Skutečně velký rozdíl oproti předešlým letům, kdy velká část turistů, především z asijských zemí, kteří teď ale v Krumlově k vidění téměř nejsou, nosila roušky i venku. A to nebyla žádná epidemie. Nyní mají i někteří prodavači ochranu úst tak říkajíc „na půl žerdi“.

„Beru to tak, že je to každého zodpovědnost. Já sama jsem očkovaná, a těžko budu někoho nutit nebo ho vykazovat ven z obchodu,“ říká prodavačka v jednom z obchůdků nedaleko centra, jež patřila k těm, kteří si roušku hned po našem příchodu nasadili. Hlavně mladší „personál“ to ale často příliš neřešil.

„Městská policie nenošení roušek řeší většinou na oznámení, nejčastěji z obchodních center. Poté to předává správním orgánům, tedy přestupkové komisi,“ uvedla mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.

V ulicích Českého Krumlova. Foto: David Hora

Turisty z Asie nahradili Češi

Letošní rok je čekáním na zákazníka, především mimo víkendy. Tak mluví o současné turistické sezoně v Českém Krumlově místní lidé. V ulicích je nezvykle slyšet převážně čeština; turisty z asijských zemí, jak už jsme zmínili, téměř nepotkáte. Český Krumlov „zachraňují“ hlavně turisté z České republiky, v menší míře i ze Slovenska, Rakouska nebo Německa.

„K úbytku zahraniční klientely došlo především u turistů ze vzdálených trhů (Asie, Amerika…), kteří ovšem preferovali především krátkodobé pobyty v rámci skupinových zájezdů, které byly příčinou negativního dopadu masového turismu a příčinou úbytku ‚kvalitního‘ návštěvníka. Ten přijede na více dní, za lokální nabídkou, a čerpá více služeb. V tomto směru tedy měla pandemie koronaviru na cestovní ruch v Krumlově pozitivní dopad. Vrací se k nám kvalitní tuzemská klientela a klientela z blízkého příhraničí, zvýšila se průměrná délka pobytu, současný klient vyznává hodnoty jako individuální přístup a péče, kvalita služeb, lokálnost, relax, příroda, autenticita místa,“ uvedla Jitka Boháčová z destinačního managementu Český Krumlov region s tím, že na druhou stranu samozřejmě domácí klientela plně zahraniční klientelu nenahradila.

Turisty lákají volné uličky. Ceny už tolik ne…

„V Praze jsme byli minulé léto, a nádhera. Chápu, že pro podnikatele tam, stejně jako tady, to není jednoduché období. Ale konečně jsme si jak Prahu, tak i Krumlov mohli vychutnat a ukázat dětem, jaká jsou to krásná města. Jinak to totiž téměř není možné. Obě ta města připomínají už několik let lunaparky,“ krčil rameny Zdeněk Neužil z jižní Moravy.

Jediné, co mnohé turisty zklamalo, je, že ceny v Krumlově ani přes značný odliv cizinců příliš „nezlidověly“.

„Obešli jsme několik restaurací, a nestačili jsme zírat. Smažák za 170 korun a guláš za dvě stovky? Králík na smetaně skoro za tři? Dělají si z lidí srandu?“ rozčílil se turista z Tábora, který prozradil, že se jmenuje Honza, příjmení ale sdělit nehodlal. Ceny v krumlovských restauracích ho doslova rozpálily doběla. „Myslel jsem, že se trochu umoudří, když tu teď nejsou moc cizinci, ale ne! Kolik Čechů si toto může dovolit? Chtěl jsem si dát pivo v restauraci u řeky a vnučkám koupit zmrzlinu. Kopeček za 35 korun! Pak se nemohou divit, že mají prázdné stolky,“ vysvětloval zvýšeným hlasem.

Restaurace v Českém Krumlově. Foto: David Hora

Lockdown? Mrtvé město….

Až na výjimky jsou restaurace i obchody v centru Krumlova otevřené. Někteří provozovatelé pandemii přežili lépe, jiní bojují, co to jde.

„Je tady teď hodně Čechů, občas turisté z Rakouska, Německa, objeví se i z Ruska. Co se týká Asie, tak jen pár lidí z Tchaj-wanu,“ potvrzuje to, co jsme se již dozvěděli z radnice, Marie Štěpánková, která pracuje v obchodě s bylinkami, kořením a přírodní kosmetikou. Prozradila také, jak se vypořádali s lockdownem. „My jsme měli některé dny otevřeno, protože prodáváme bylinky a čaje. Ale tržby nebyly skoro žádné. Krumlov byl úplně prázdný. To jste procházeli doslova mrtvým městem,“ popsala s tím, že Češi si nyní Krumlov opravdu užívají. „Jsou moc milí, říkají, jak se jim tady líbí. Ale je pravda, že i teď je turistů méně než v minulých letech,“ dodala.

Že je méně turistů, a tedy i hostů v restauracích, potvrzují i v krčmě u Dvou Marií. „Od minulého roku jsme spadli určitě o půlku. Ale i tak k nám chodí hodně lidí. Je více Čechů a jsou moc příjemní. Z cizinců jezdí Němci, Rakušané. Turisté z Asie jsou výjimkou,“ říká servírka Lenka Dominová. Během lockdownu prý měli otevřené okénko od pondělí do pátku. Lidé si do vyhlášené restaurace chodili pro jídlo. „Zvládli jsme to. Šéf se o nás skvěle postaral,“ usmívá se mladá žena.

Otáčko: Méně zahraničních turistů, možnost samotestů a respirátory

Určitý „odliv“ zahraničních turistů zaznamenali letos i na unikátním otáčivém hledišti.

„Ten zájem je opravdu nižší. Zřejmě to bude i s ohledem na věci, které se dějí kolem koronaviru. A z našeho hlediska je to možná i kvůli tomu, že v podstatě v letošním roce na otáčivém hledišti nabízíme méně repertoáru, který je vhodný pro zahraniční turisty. V těch předchozích letech jsme měli takové ty klasické opery, jako je Rusalka nebo Turandot, a to byly opravdu tituly, o které byl velký zájem ze strany zahraničních diváků. V letošním roce jim nabízíme například Divotvorný hrnec nebo balet Šípková Růženka. Samozřejmě i činoherní představení jsou opatřena titulky, ale o ty tak velký zájem ze strany zahraničních diváků není,“ vysvětlila za marketing Jihočeského divadla Eva Marečková.

Popsala také, jaká protikoronavirová opatření je nutné na otáčivém hledišti dodržovat.

„Opatření samozřejmě aktualizujeme podle toho, co vydá vláda. V současné době je nutné používání respirátorů. Během představení musí mít diváci zakrytá ústa, výjimku mají návštěvníci mladší šesti let. Kapacita otáčivého hlediště je otevřena na sto procent,“ uvedla s tím, že diváci se mohou prokázat buď řádně ukončeným očkováním, popřípadě PCR nebo antigenním testem. Mohou využít i samotesty, které ale musejí provést před uvaděči.

„Zřídili jsme přehlednou webovou stránku pro naše diváky, kde se všechny informace ohledně opatření dozvědí. Pro případné dotazy fungujeme i na chatu,“ dodala Eva Marečková.

Český Krumlov. Foto: David Hora

