„Smrt Zemanovi.“ Co rozjel (ne)pracovník ČT, zmutovalo a rozlévá se Českem

Spolupracovník České televize, cestovatel ve žlutém trabantu, Daniel Přibáň, se těší na to, až prezident Miloš Zeman zemře. „Je to mstivý psychopat, který nikdy nepromarní příležitost ublížit této zemi. Neodstoupí, nezbavíme se ho, dokud tady bude. Nikdy se nepustí moci, kterou získal,“ rozvášnil se krátce před půlnocí. A reakce? Prý přát si vraždu tyrana je v souladu s vyšším principem mravním. „Zlodědek“ se prý nedožije ani konce mandátu, myslí si diskutující.

Novinář a cestovatel v trabantu posunul hranice svých již mnohdy kontroverzních výroků. Pár minut před nedělní půlnocí napsal status, kde zkritizoval prezidenta Miloše Zemana. Nešlo však o pouhou kritiku, šlo o přání smrti. Prý se vždy učil, že je špatné přát někomu smrt. V historii však dle Přibáně existuje spousta případů, kdy lidé něčí smrt oslavovali. On sám si myslel, že je to věc historická a specifická pro určitý okruh zemí.

„Miloš Zeman to ale dokázal změnit. Je to mstivý psychopat, který nikdy nepromarní příležitost ublížit této zemi. Neodstoupí, nezbavíme se ho, dokud tady bude. Nikdy se nepustí moci, kterou získal. Drží se přisátý jak klíště a vyžívá se v rozkladu, hnilobě a škodí a škodí a škodí. Už aby bylo po něm!“ zvolal na svém facebooku.

Do diskuse kolem půl jedné ráno přispěchal i marketér Jakub Horák. Dle něj není dilema to umět si představit přání smrti někomu. „To dilema je umět zabít,“ myslí si. V komentáři ještě dodává, že nezabít umí každý, kdo je slabý, protože si na nic jiného netroufne. „Nechci se tu ale pouštět do podobných debat,“ doplnil.

Do Přibáně se pustil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Myslíte, že se někdo z novinářů, tzv. demokratů a věčných petentů, oněch ‚osobností společenského a kulturního života‘, nesouhlasně ozve?“ zeptal se ve svém tweetu. Prý se ovšem nikdo neozve. „Ideologii totiž nadřadili úctě k lidskému životu. Za pronášení sladkých frází nás vedou do propasti totality, kruté a dehumanizované,“ uzavírá svůj příspěvek.

Myslíte, že se někdo z novinářů, tzv. demokratů a věčných petentů, oněch „osobností společenského a kulturního života“, nesouhlasně ozve?



Ne.



Ideologii totiž nadřadili úctě k lidskému životu. Za pronášení sladkých frází nás vedou do propasti totality, kruté a dehumanizované. pic.twitter.com/4wlvVPFvhw — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 27, 2021

Většina diskutujících ovšem podpořila Přibáně. „Promiňte, samozvaný Hradní ideologu, ale co je ideologického na faktu, že Zeman škodí České republice a jedná proti jejím zájmům? Není to jistě nijak povznášející pocit, přát si něčí smrt, ale v dějinách každého národa byly a budou momenty, kdy nic jiného vůči tyranu nezbývá,“ napsal jeden diskutující. K tomu dodal Tomáš Vtípil, že jde o vyšší princip mravní, čímž narážel na film zachycující atentát na Heydricha Vyšší princip.

Středočeský kavárník, jak se sám Lukáš Valenta označuje, by šel dál. „Máte pravdu, pane řediteli, ten text zdaleka není dokonalý. Kupříkladu já osobně bych se klonil k tomu, aby byl s ostudou sesazen, následně tvrdě potrestán za svou velezrádnou činnost a poté nechť si odpyká uložený trest, to by, myslím, bylo lepší,“ myslí si.

Jiní zase upozorňovali na mnohdy velmi drsnou kritiku novinářů prezidentem. „Hm, ‚novinářů je hodně, měli by se likvidovat a možná je pozvu na saúdskoarabskou ambasádu‘. Teď by mne zajímalo, co pan Zeman nadřadil úctě k lidskému životu. Jistě jste schopen mi odpovědět, pane Jiří,“ zamyslela se Judyta Durynská.

Abyste nepřehlédl dotaz:

Hm, „novinářů je hodně, měli by se likvidovat a možná je pozvu na saúdskoarabskou ambasádu“. Teď by mne zajímalo, co pan Zeman nadřadil úctě k lidskému životu.

Jistě jste schopen mi odpovědět, pane Jiří. — Judita Durynská (@JuditaDurynska) April 27, 2021

Josef Hlaváč si myslí, že Přibáň napsal to, co cítí všichni. „Klidně bych to podepsal. A ještě jedna věc. Zemanovi na pohřeb přijde jen hrstka lidí...“ myslí si.

Našli se i tací, co naopak zkritizovali Přibáně. Například Bella Vista. „Přestože medvěd na koloběžce – Přibáň – je hovadský kretén, komediantský psychopat s přebujelým egem, jehož jedinou kvalifikací pro rádoby chytré kecání do všeho je jízda trabantem, smrt mu nepřeju. Karma ho nakonec dožene sama,“ popsal.

Do diskuse se zapojil i uživatel se jménem Somebody. „Já bych mu jen na chvilku dal ochutnat dobroty z výfuku trabanta,“ nastínil, co by rád udělal. Bella Vista k tomu dodal, že by to udělal trubkou zavedenou zpátky do trabantu. „Takové druhotné využití spalin. Priban for environment!“ dodal.

Trubkou zavedenou zpátky do trabantu. Takové druhotné využití spalin. Priban for environment! — Bella Vista ???? (@WunderPepi) April 27, 2021

Zpátky však ke kritikům Miloše Zemana. Dále se v diskusi objevil uživatel se jménem Pitomio. Ten vytáhl výrok prezidenta o postřílení novinářských hyen. Přiložil i obrázek samopalu kalašnikov, který hlava státu dostala. Místo zásobníku v něm byla becherovka.

Robert Šmerek zase zmínil, že plně souhlasí s Danem Přibáněm a Miloš „Eman“ má to, co si zaslouží. „Jeho chování jakožto prezidenta je 1000× horší, viz hyeny a střílení novinářů,“ myslí si.

Někteří se dokonce pustili do prognózování. „Dan Přibáň to napsal přesně. Pochybuju, že se zlodědek dožije konce mandátu, takže čím dříve, tím lépe…“ odhadl Jarda Havlíček.

Daniel Přibáň byl v minulosti cílem kritiky za to, že spolupracoval s Českou televizí. „Vzhledem k tomu, že pan Přibáň je člověk, který bohužel s Českou televizí spolupracuje a je přisátý na její finanční prostředky ... tak to možná leccos prozrazuje. Možná to, jak zmiňuje to o těch kamarádech, to prozrazuje. Je to hnusné a podlé,“ zmínil ve svém vysílání v září minulého roku Luboš Xaver Veselý.

To si Přibáň nenechal líbit. „Xaver Veselý, kádrově prověřený užitečný idiot vládnoucí garnitury, opět perlí! Ve své obhajobě po mé kritice, na kterou má samozřejmě plné právo, neopomenul prohlásit, že jsem přisátý na ČT, což je samozřejmě něco, na co jeho cílová skupina slyší,“ oponoval následně Přibáň skrze facebook s tím, že: „Pan ‚investigativec‘ Xaver se samozřejmě nenamáhal zjišťovat fakta.“

„S ČT spolupracuji jednou za tři až čtyři roky, a to v pozici koproducenta, tedy partnera. ČT mě neplatí, protože projekt žlutého cirkusu nepatří ČT. To, co mě živí, jsou přednášky o cestách a samotná značka žlutého cirkusu (naposledy třeba stolní hra, která celému projektu pomáhá překlenout krizové období covidu),“ vzkázal radnímu.

To, že cestovatele v trabantu Česká televize neživí, zopakoval i koncem minulého roku. „Nejsem financován ČT. ČT v koprodukci se mnou a s dalšími subjekty vyrábí seriál o žlutých trabantech. Já naopak musím do této spolupráce vložit peníze a svou práci. Díky tomu ale značka žlutého cirkusu patří mně, nikoli ČT. Neživí mě ČT, živí mě mé přednášky. Koneckonců důkazem jsou samotná auta, na kterých není ani jedno logo ČT, zato je na nich spousta log firem a spousta jmen lidí, kteří do projektu vkládají peníze. To jsou prostředky, které musím já opatřit a já vložit do výroby seriálu. Dá se určitým přeneseným způsobem říci, že já naopak platím ČT. V reálu to je ale samozřejmě tak, že se s ČT (a s dalšími) skládáme na výrobu filmů a seriálů žlutého cirkusu,“ napsal Přibáň na sociální síti.

Do cest trabantem vkládal vlastní peníze a až u třetího projektu se částečně zapojila i Česká televize. „Když jsme jeli potřetí, tak to nebylo tak, že by nás kompletně platila ČT. Ale já vzal úplně všechny své úspory a řekli jsme si, uděláme z toho seriál Jižní Amerika a buď to půjde, nebo ne,“ prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas. Veřejnoprávní televizi vnímá jako partnera, který nabízí férové podmínky pro spolupráci. A právě proto si zaslouží podporu. Jak proti tlaku politiků, tak proti lidem, kteří prohlašují, že ČT patří plátcům koncesionářských poplatků a podle toho by se měla i chovat.

