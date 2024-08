„Součkovy popravy“. Xaver doporučil Fridrichové noční práci. Šarapatka vrací úder

04.08.2024 9:46 | Monitoring

Moderátor soukromé televize XTV Luboš Xaver Veselý se ostře obul do Moderátorky ČT Nory Fridrichové. „Ona ještě, jak není moc chytrá, o to víc je sebevědomá,“ vypálil mimo jiné do kamer na hlavní tvář pořadu 168 hodin, který se ruší. Komentátor Petr Holec Xaverovi Veselému přizvukoval. Když to viděl někdejší člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka, tak se neudržel a Noru Fridrichovou se jal bránit.