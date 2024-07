„Špatně vám to připravili a ještě hůř to čtete“. Zdechovský hájil Leyenovou, Jermanová už nevydržela

V nedělní Partii Plus na CNN Prima News proti sobě zasedli dva europoslanci – lidovec Tomáš Zdechovský, který působí v Evropské straně lidové (EPP), a Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO jako reprezentantka frakce Patrioti pro Evropu, která se v Evropském parlamentu ocitla na druhé koleji, protože nebude součástí koalice, která rozhodla o tom, že Ursula von der Leyenová zůstane v pozici předsedkyně Evropské komise dalších 5 let.

To není vize pro Evropu, to je vize pro konec Evropy, hřímala politička ANO

Zdechovský se hned v úvodu pořadu Ursuly von der Leyenové zastal.

„První roky v řadě věcí plavala. Nedokázala se postavit svému místopředsedovi komise Franzi Timmermansovi. Často bych řekl, že byla zahnána i do kouta. Ale v poslední době se to mění. Ona bere zpátečku. Řekl jsem jí, že buď budeme tvrdě bojovat proti nelegální migraci, budeme tvrdě bojovat proti organizovanému zločinu, změníme Green Deal a budeme snižovat byrokracii a to nejen na papíře, ale i reálně, nebo jí podporu nedám. To jsou body, které jsou pro mě důležité a bez nich bych pro ni ruku nezvedl.“

Jermanová se hned rozzlobila.

„V žádném případě nezařadila zpátečku. Nulová sebereflexe. Začátek byl o tom, že potřebujeme novou Zelenou dohodu, ale neřekla jakou. Zazněly tam věty, jakže si nenecháme rozvrátit Evropskou unii zevnitř a budeme bojovat proti dezinformacím. Mně ten její projev připadal jako nákupní seznam a odškrtávala sliby, které dala těm frakcím, od kterých získala podporu. Myslím, že se zakonzervujeme na dalších 5 let,“ zlobila se Pokorná Jermanová s tím, že bude důležité především to, kdo dnes bude komisařem pro Green Deal. „Ale nemyslím si, že by Komise pod vedením von der Leyenové doznala změn. O tom mě nepřesvědčila.“

„Ale je to tajná volba, tak já nevím, jestli nedostala hlasy i od někoho od Patriotů,“ ozval se Zdechovský.

„To je opravdu nesmysl,“ bránila se okamžitě Pokorná Jermanová.

Ale Zdechovský hned pokračoval.

Ursula von der Leyenová si je podle něj vědoma, že je třeba dotáhnout migrační pakt. „Je třeba dotáhnout návratovou politiku, jinak je to jen cár papíru,“ poznamenal europoslanec.

Dotkl se i tématu boje s dezinformacemi. „Vy dobře víte, že je to reakce na to, co dělá Rusko,“ konstatoval.

A Pokorná Jermanová okamžitě vypěnila.

„Ale vždyť vy velice dobře víte, že to byl útok na Viktora Orbána a občané jsou dostatečně svéprávní, aby si to vyhodnotili,“ zmínila jméno maďarského premiéra, který v minulých dnech vyrazil na jednání do Kyjeva, do Moskvy a do Pekingu.

Zdechovský prohlásil, že Ursula von der Leyenová představila pro Evropu určitou vizi a bude ji chtít naplňovat, i když už teď je jasné, že se to nepodaří ve všem.

A Pokorná Jermanová na Zdechovského ihned udeřila.

„To není vize pro Evropu, to je vize pro konec Evropy. A pokud vy nevnímáte, jak to vidí občané, tak to je prostě špatně. A pokud vy věříte, že ona své sliby nesplní a přesto pro ni zvednete ruku? To já bych nikdy neudělala. V tom se lišíme,“ rozčílila se politička.

Zdechovský okamžitě přešel do protiútoku a připomínal, že ani Andrej Babiš (ANO), který byl součástí vlády v Česku celých 8 let, nesplnil zdaleka všechny sliby z programu hnutí ANO.

Jermanová kontrovala, že jedna věc je vize a druhá věc jsou konkrétní sliby, které Ursula von der Leyenová vyslovila. „Tak už si nechte ty svoje poučky. Já bych se taky mohla posunout do osobní roviny, ale nebudu to dělat. Jsou prázdniny, je neděle a jsme jediný politický pořad, tak pojďme občany nezatěžovat,“ žádala před kamerami politička.

Zdechovský však hned pokračoval.

„Já od začátku říkám, že Green Deal není zadarmo. Pokud chceme pro své děti chtít čistší životní prostředí, tak to bude něco stát a my jako spotřebitelé tomu taky budeme muset něco dát,“ uvedl.

„Tak jak je Green Deal nastavený teď, tak ho jako velkou hrozbu vnímám. Proto říkám, že je důležité, kdo bude komisařem pro Green Deal,“ zdůraznila Pokorná Jermanová s tím, že pokud někdo bude tlačit na co nejrychlejší prosazování Green Dealu bez ohledu na dopady na občany, tak to by byl problém.

To spáchal Babiš, bránil se Zdechovský

Zdechovský okamžitě připomněl, že základy Green Dealu po celé roky postupně schvalovala vláda Andreje Babiše.

„A perlička nakonec. Babišova vláda schválila v říjnu 2021 rámcovou pozici k úpravě emisních povolenek a v této rámcové dohodě označila emisní povolenky za dobrý nástroj k naplňování cílů Zelené dohody,“ vracel se k vyjadřování Andreje Babiše v pozici premiéra Zdechovský.

„Oni vám to špatně připravili a ještě hůř to čtete,“ vysmála se Pokorná Jermanová Zdechovskému. A zdůraznila, že balíček opatření, která aplikují Green Deal, schválila až vláda Petra Fialy (ODS).

V tu chvíli to Zdechovský nevydržel.

„Ale tohle je úplná nehoráznost to, co jste si dovolila. Vždyť ten balíček Fit for 55 dojednali ministři životního prostředí včetně ministra za hnutí ANO Richarda Brabce,“ zlobil se Zdechovský.

„Ale vždyť to není pravda,“ volala okamžitě ve studiu Pokorná Jermanová.

Jen blázen by tu hru začal hrát králem

Nakonec došlo i na jednání o budoucím českém eurokomisaři či eurokomisařce, který nahradí Věru Jourovou. Nabízí se otázka, jaké dostane portfolio, ať už to bude kdokoli.

„Šachy musíte umět hrát. Jen blázen by tu hru začal hrát králem, když ještě nevytáhl pěšce. A já jsem mluvil s Ursulou von de Leyen a ona mi řekla, že v tuto chvíli nikdo nemá v pozici eurokomisaře nic jisté,“ zdůraznil europoslanec s tím, že teď poběží jednání.

Pokorná Jermanová nad těmito slov kroutila hlavou. Premiér Petr Fiala (ODS) by podle jejího názoru udělal lépe, kdyby vyobchodoval podporu von der Leyenové v Evropském parlamentu za některá konkrétní portfolia.

Zdechovský okamžitě připomínal, že ani Věra Jourová jako česká eurokomisařka před lety dlouho nevěděla, jaké vůbec bude mít portfolio.

Možným kandidátem na českého eurokomisaře je stávající ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela. Zdechovský se k němu postavil opatrně. „Já jsem s ním v životě nemluvil a neznám jeho vize. Nevím, co by chtěl dokázat,“ uvedl europoslanec.

„No, já pana ministra znám z Poslanecké sněmovny,“ ozvala se Pokorná Jermanová, „a to, co mu určitě chybí, jsou komunikační dovednosti. On je velmi sebevědomý a velmi arogantní,“ uhodila europoslankyně na stávajícího českého ministra průmyslu.

Jako když pejsek s kočičkou vařili dort

Nakonec se hosté věnovali i pozici Patriotů pro Evropu v Evropském parlamentu.

„My jsme v předvolební kampani slíbili, že budeme plnit náš program. A my ten program prostě plnit budeme. My jsme součástí třetí největší frakce v Evropském parlamentu. S námi se baví lidé napříč politickým spektrem, ale to, že politická většina v EP vnímá demokracii tak, jak ji vnímá, tak to mi přijde poněkud smutné. Ale my ve výborech jsme a svoji práci odvedeme,“ slibovala Pokorná Jermanová před kamerami.

Zdechovský vysvětloval, že v jednotlivých výborech Evropského parlamentu se objevují kupříkladu i poslanci německé AfD, což svědčí o tom, že se parlament chová demokraticky. Problém je podle něj v tom, že poslanci, kteří v EP nejsou součástí vládní koalice, příliš neovlivní nakonec prosazenou evropskou legislativu.

„Ale vždycky, když vznikají ty různé slepence a hážete tam všechno, jako když pejsek s kočičkou vaří dort, tak to ještě musí vykrystalizovat. V té frakci jsou i členové, pro které je demokracie takřka sprosté slova,“ vmetl Zdechovský Patriotům pro Evropu.

„Pan Zdechovský tady popsal zkušenosti z vlastní pětikoalice. Takhle přesně vláda pracuje, jako když pejsek s kočičkou vaří dost, a podle toho to v České republice vypadá. Bohužel to teď tak bude vypadat i v Evropském parlamentu,“ posteskla si Pokorná Jermanová.

Poté zdůraznila, že poslance z frakce Patrioti pro Evropu volily miliony voličů, což ukazuje, jak si dnešní vládní většina v Evropském parlamentu představuje demokracii.

„No ale vy musíte pochopit, že když vyhrajete okresní ligu v Havlíčkově Brodě, tak to neznamená, že bude schopni hrát evropskou ligu,“ uzavřel celou debatu ostře Zdechovský.