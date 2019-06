„Špína!“ Zpěvačka, která podpořila Okamuru, překvapivě promluvila

Do studia Luboše Xavera Veselého zamířila zpěvačka Olivie Žižková. S moderátorem probrala, proč už se politickým písním nevěnuje a proč chce působit pozitivně. „Politika je pro mě prostě to, že opravdu to rozděluje lidi, je to prostě jakoby špína,“ vyjádřila se už apolitická zpěvačka. Prý jí stále chodí náměty na další politické písně od fanoušků. „Ať si to zazpívají oni, já už nemám tu potřebu,“ tvrdí a dodává, že není a nebyla politický jukebox.

Veselý začal zostra a zeptal se, zda Žižková udělala v profesním životě nějakou chybu. Což Žižková potvrdila a řekla, že to nebylo jen v posledních letech. Ale z chyb bychom se prý měli ponaučit, abychom je neopakovali. Její největší ponaučení prý je, že by člověk měl více myslet než mluvit. „Mlčeti zlato, mluviti hlína,“ říká o sobě. Dodala, že by také člověk neměl strkat zobáček do cizích věcí a držet se toho, co umí. „I když máte nějaký názor, tak si ho říkat jenom mezi nejbližšíma a nedávat ho do éteru, protože se to může otočit proti vám.“

Promluvila o nechvalně proslulém hitu „Evropo dýchej“. Žižková tvrdí, že písničku nazpívala pro své přátele a pár známých. Vzhledem ke sledovanosti svých předchozích videí nepředpokládala, že po umístění na YouTube se píseň tak proslaví. „Tak jsem si myslela, že tahle písnička bude to samé. Něco mě napadlo, nazpívala jsem si nějakej názor v písničce. A ona se ta písnička stala virální a kontroverzní, to znamená, že půlka národa mě nenávidí a půlka mě má za vlastenku.“

Současná doba se jí nelíbí. „Myslím si, že žijeme v takové nebezpečné době, že je všechno až takový naruby, jak politika, jak lidi žijí, jak se k sobě chovají, vůbec příroda, vlastně ty světový katastrofy, takže třeba písničku nazpívat o tom, jak tají ledovce nebo že se otepluje, tak o tom myslím už Michael Jackson něco nazpíval kdysi, takže o tom bych taky mohla zpívat, ale tohleto prostě přišlo nějakým způsobem, nazpívala jsem písničku a ouha, strouha, vůbec s tím nikdo nepočítal, že se prosadím takovouhle písničkou.“ Podle ní je její hit ještě aktuálnější teď v roce 2019 než v roce 2016, kdy vznikl. Prý i ti, kdo ji původně pranýřovali teď trochu otáčejí. Nicméně dodává, že politickým aktivismem na rozdíl od svého manžela nežije. Fotogalerie: - Kotleba a Ortel na mítinku DSSS

S politikou v písních už se rozloučila písní „Já volím SPD“. Údajně jí stále chodí spousta námětů od fanoušků. „Ať si to zazpívají oni, já už nemám tu potřebu, a kdybyste se mě zeptal, zda toho lituju, tak asi to tak mělo být, ale kdyby se to dalo vrátit, tak nevím, jestli bych do toho šla znova a vlastně si ubližovala.“

Politicky motivované písně podle ní rozdělují lidi. O sobě prohlásila, že už je apolitická a nikdy do politiky nedělala. „Politika je pro mě prostě to, že opravdu to rozděluje lidi, je to prostě jakoby špína, jsou v tom peníze, a stejně i tu stranu, kterou si zvolíte, myslíte si, že je nejlepší, stejně pak tam je nějakej skandál, že v tom jsou peníze, támhle ten někoho, jak se říká, obložil. Vidím, že ty lidi se hádaj, mezi sebou se hádaj, a pak se dostanete do nějaké strany, které fandíte a věříte, a zjistíte, že tam je to úplně stejný, ne že je to podobný, ale že je to úplně stejný, jako je to v těch ostatních stranách,“ odsoudila politické poměry.

Říká, že jí písně ublížily i profesně. Na jednom castingu ji prý odmítli se slovy, že je rasistka, a i její agentura ji informovala, že ji nemohou obsazovat, dokud se její jméno neočistí. Xaver Veselý se pak zeptal, zda by byl Karel Kryl tak slavný, kdyby se po kritice jeho protest songů stáhl a prohlásil se za apolitického. Chtěl vědět, zda to Žižková nepovažuje za zbabělost a zda to tak nebudou brát fanoušci. Žižková řekla, že jí sice spousta lidí soukromě píše, jak je skvělá, ale když jde do tuhého, tak nejsou nikde k nalezení. Když mají náměty na politické písničky, tak ať zpívají, ona prý není politický jukebox. „Já jsem to zkusila, já jsem si naběhla a zjistila jsem, že tudy cesta nevede.“

autor: kas