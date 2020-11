„Spratkovský.“ Pirát Bartoš o koruně, která možná skončí na jeho hlavě

Vrchní Pirát Ivan Bartoš vystoupil v pořadu Rozstřel. Piráti by chtěli jít do voleb se Starosty. Ivan Bartoš chce být premiérem, ale prý to zní spratkovsky. Dále řekl, že jeho největším snem je být knihkupcem ve svobodné zemi. Piráti podle něj nikdy nestavěli svou politiku jen na kritice Andreje Babiše, stejně tak STAN.

Bartoš se v Rozstřelu nejprve vymezil proti novinovým titulkům, ve kterých byl pasován do samozvaného kandidáta Pirátské strany na ministerského předsedu. „Cílem strany je realizovat program a ten se dělá přes úspěch ve volbách, přes exekutivu, tedy z pozice vlády. A lídr strany je logicky i kandidátem na premiéra. Ale v novinových titulcích je to prezentováno takto: Bartoš chce... A to působí spratkovsky, má to negativní konotaci,“ vysvětluje Bartoš.

„My jako Piráti jsme si řekli, že budeme dělat politiku jako prostředek ke změně,“ říká šéf Pirátů „A pokud tím prostředkem je, že budu lídrem strany ve volbách a kandidátem na premiéra, tak to přece není o tom, co chci, ale o tom, co musím udělat proto, aby se naplnil náš program, naše vize, moje sny o svobodné zemi, kde se dobře žije.“

Podle Bartoše je pozice ministerského předsedy úlohou, kterou je ochoten přijmout. Ale rozhodně premiérství není jeho životním snem. „Jsem původně knihovník, mám vystudovanou informační vědu a mé ideální stáří vypadá tak, že mám knihkupectví ve svobodné zemi, kde se dobře žije a kde má člověk zastání, když je v nějakých problémech. A protože tohle v naší zemi nemáme, tak než si to knihkupectví otevřu, chci to v rámci své mise zařídit,“ říká.

Bartoš nyní sbírá nominační hlasy napříč stranickými regiony, a zatím údajně cítí podporu: „Nemyslím si, že by v krajích byly nějaké další nominace. Stavíme teď i potenciální vládní tým, který bude širší než ten současný. V případě, že bude podepsána koaliční smlouva, se STAN, tak tuto debatu budeme vést i s našimi potenciálními partnery – tedy se Starosty a nezávislými.“

Koalici se Starosty bylo dle Bartoše řádně probrat a nakonec hlasování dopadlo úspěšně: „Piráti o tom debatovali zhruba měsíc na základě komplexní předložené analýzy, která řešila programové průniky. Tam jsme dopadli se sedmdesátiprocentní shodou, řešili jsme krajské kandidátky, kroužkování. Vše máme zanalyzováno.“ Na pirátském fóru se pro koalici vyslovilo 695 hlasů z 858.

Spolupráce Pirátů a Stanařů se prý dle možného budoucího premiéra osvědčila již v Parlamentu i jinde: „Zatím jsme ji rozvíjeli ve Sněmovně, v krajských volbách jsme získali společného hejtmana a jsme společně v řadě krajských koalic,“ a dodává: „Ale myslím si, že už v debatě ve Sněmovně se ukázalo, že společnou řeč umíme najít. Tak uvidíme, co teď ty programové diskuse přinesou. Ale já jsem optimistou.“

Koalici podle Bartoše nejde jen o porážku Andreje Babiše a strany dle něj najdou i mnoho společných bodů: „Shodneme se ve věci transparentního řízení státu, modernizace vzdělávání, v otázkách digitalizace, demokratického směřování státu i nezávislosti justice,“ domnívá se Bartoš. „Nejde nám jen o porážku Andreje Babiše. My jsme nikdy svou politiku nestavěli na kritice premiéra. Vždycky jsme přinášeli konstruktivní alternativu. Je to vidět i v našich návrzích. A stejně tak to platí o STAN,“ prohlásil.

