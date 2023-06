„Sr*t na ně!“ Putin se neudržel, když mluvil o Západu a jaderných zbraních Ruska

Prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku, které poprvé potvrdil, je připomínkou Západu, že nemůže způsobit Rusku strategickou porážku. V projevu dodal, že ruské taktické jaderné hlavice již byly dodány blízkému spojenci Bělorusku, ale zdůraznil, že prozatím nevidí důvod, proč by se Rusko mělo uchýlit k jaderným zbraním.

Putin zdůraznil, že Rusko má více jaderných zbraní než Severoatlantická aliance. „Máme více takových zbraní než země NATO. Celou dobu si toho jsou vědomi, ale jsme přesvědčováni, abychom začali vyjednávat o sníženích. Srát na ně, víte, jak říkají naši,“ neudržel se ruský vůdce Vladimir Putin.

V březnu Putin oznámil, že souhlasil s rozmístěním taktických jaderných zbraní v Bělorusku, a poukázal na rozmístění těchto zbraní Spojenými státy v řadě evropských zemí v průběhu mnoha desetiletí.

Jeho slova reflektoval na svém Twitteru ukrajinský ministr vnitra Anton Heraščenko, který sdílel video z Putinova projevu a přidal k němu komentář, v němž citoval Putinův vulgární důraz s tím, že jej řekl v reakci na požadavky na snížení počtu jaderných zbraní. „Publikum tleská. Jaký to znamenitý slovník,“ dodal Herščenko.

"Screw them" - Putin about requests to decrease the number of nuclear weapons.



The audience applauds.



What an exquisite vocabulary. pic.twitter.com/l1wd0uTXBm