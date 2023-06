„Sráč*, zbabělče!“ Rakušan se postavil Romům od klávesnice. Ještě to zhoršil

Na sobotní odpoledne původně plánovanou demonstraci pořadatelé nakonec odvolali kvůli obavám, že na ni přijdou „nesprávní lidé“. Organizátoři nechtěli riskovat, že by se akce vymkla kontrole a podporovala by šíření nenávisti. Dnešní shromáždění tak mělo být pietním aktem k uctění památky mladého Roma smrtelně zraněného údajně 37letým Ukrajincem.

Asi tři stovky lidí se sešly před Janáčkovým divadlem kolem druhé hodiny odpoledne. Účastníci, převážně Romové, zapalovali svíčky u pietního místa s fotografii zabitého romského mladíka.

Psali jsme: Pieta? Ne. Romové se neudrželi: Ukrajinci, táhněte na Ukrajinu! A Rakušan? Velký pozor! Toto sledujte...

Vystoupili řečníci s ostrými projevy, vymezovali se vůči politice vlády ČR a především ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Řečníci důrazně apelovali na vládu, aby řešila situaci s Ukrajinci a aby pachatel byl náležitě potrestán. Ministru Rakušanovu vyčítali údajné přátelství s banderovci.

Dorazily také skupiny lidí, kteří s sebou měli moravské a české vlajky, Romové skandovali hesla, např. „My jsme Češi!“ Akce se tak nakonec proměnila v demonstraci, na kterou dorazili i obávaní členové extremistických skupin a údajní dezinformátoři, kteří situaci využívali k šíření xenofobní nálady. To se některým Romům nelíbilo a vznikaly spory. Nakonec se akce obešla bez větších problémů.

Ministr vnitra Vít Rakušan, na něhož Romové slovně útočili, se ke shromáždění vyjádřil později na svém twitteru, kde slíbil, že policie věc řádně prošetří a děkoval těm, kteří „neskočili na nenávistnou vlnu vůči Ukrajincům“.

„Jsem rád, že i přes zcela pochopitelné emoce se dnešní shromáždění v Brně obešlo bez problémů. Chápu rozhořčení Romů nad smrtí jednoho z nich. Můžete si být jisti, že policie ji profesionálně prošetří. Děkuji všem, kdo se nenechali strhnout k nesnášenlivosti vůči Ukrajincům jako celku. Vždyť s paušalizací a negativními stereotypy mají sami Romové smutnou zkušenost,“ napsal ministr Rakušan.

Jsem rád, že i přes zcela pochopitelné emoce se dnešní shromáždění v Brně obešlo bez problémů. Chápu rozhořčení Romů nad smrtí jednoho z nich. Můžete si být jisti, že @PolicieCZ ji profesionálně prošetří. Děkuji všem, kdo se nenechali strhnout k nesnášenlivosti vůči Ukrajincům… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 17, 2023

Svými slovy Rakušan ale některé twitterové uživatele rozčílil, že nepřijel a nevystoupil s těmito slovy přímo na pietní akci.

„Popravdě řečeno, asi jste tam měl jet, a vystoupit tam a říci to, co píšete v druhé polovině vašeho tweetu. Podle mě by to pomohlo,“ sdělil Petr Toman.

„Víťo, jsi sráč a zbabělec,“ vzkázal další diskutér.

„Policie to řádně prošetří ale ministr vnitra už to dávno označil za "vraždu" a pak couvnul na "zavrženíhodný čin". Jste nekompetentní kokot,“ neudržel se Vlastimil Balatý.

„Ale zadek se vám potil, co? Vy jste se naprosto nezajímal, nevyjadřoval.... kašlal na to, co se v Brně děje. Hlavně, že děti nebudou šikanovat ukrajinské holčičky,“ připomněla Radka Urbánková nedávný případ.

„A kdo se nás snaží strhnout nejen k nesnášenlivosti, ale k nenávisti vůči Rusům? No přece Rakušan a celá pětižumpa,“ dodal Pavel Bárta.

Mladý muž zemřel poté, co ho minulou sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady při skupinové potyčce pobodal sedmatřicetiletý cizinec, podle nepotvrzených informací Ukrajinec, což u části Romů vyvolalo protiukrajinské reakce a komunitu rozdělilo.

Pietu vyjádřili na společném setkání Ukrajinců a Romů i lidé v Praze na Staroměstském náměstí.

Psali jsme: Pieta? Ne. Romové se neudrželi: Ukrajinci, táhněte na Ukrajinu! A Rakušan? Velký pozor! Toto sledujte... Romové se sešli v Brně. Zapálili svíčky za zavražděného mladíka. A pak se to zvrtlo... Zrušeno! V Brně se kvůli smrti Roma demonstrovat nebude. Prý by přišli „nesprávní lidé“ Hampl v Brně zostudil Fialu: Lepší, kdyby ukradli miliardy a zmizeli v Karibiku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.