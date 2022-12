„Stát v balíku, všichni v balíku, nízké ceny.“ Babiš řekl, co s ČEZem

reklama

Prezidentské volby jsou každým dnem blíž a favorit prezidentské volby šéf hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl lidem říct, jak by řešil současnou energetickou krizi, kdyby byl premiérem místo Petra Fialy (ODS).

„V červnu bych za Ministerstvo financí přes dozorčí radu oslovil minoritní akcionáře ČEZu, abych jim řekl: Hele, ČEZ má nerozdělený zisk 150 miliard. Vy z toho máte asi 30 procent, takže dostanete asi 45 miliard, a zároveň se domluvíme na výkupu vašich akcií. Já jako stát chci získat 100 procent ČEZu,“ napsal v úvodu svého textu někdejší premiér a favorit blížících se prezidentských voleb.

Babiš to vidí tak, že po tomto kroku by byli všichni spokojeni. Spokojeni by podle něj byli občané i stát, přesněji řečeno státní kasa.

„Mohli bychom všichni mít cenu za jednu megawattu 1500 korun. Protože ČEZ tento rok možná bude mít 80 miliard zisku před zdaněním, a příští rok 200 miliard. A ten zisk už by dostal celý stát. Takže vážení přátelé, tohle bychom udělali my. Naše bývalá vláda. A získali bychom 100 procent ČEZu. Minoritáři by byli v balíku. Stát by byl v balíku. A všichni občané, živnostníci a zaměstnavatelé by platili jenom 1500 korun za megawatt,“ pokračoval Babiš.

V Dukovanech se podle Babiše vyrábí elektřina za 500 korun, takže pokud bychom platili 1500, nedalo by se podle Babiše říct, že platíme absolutní minimum. Stát by z Babišova pohledu opravdu mohl být spokojený.

Jenže nic z toho se podle Babiše, který se rozzlobil na vládu Petra Fialy (ODS), nestane.

„Jenže proto, že ve vládě sedí lidi, kteří vůbec ničemu nerozumí, nikdy nepodnikali, nechápou, jak fungují firmy, nechápou, jak funguje ekonomika, to neudělali. Takhle to je, a je mi to líto,“ uzavřel favorit prezidentské volby.

