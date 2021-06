„Státní lži o očkování. A škůdce hradí škodu.“ Úder propagaci vakcín

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2258 lidí

Úvodem si Vališová všímá skutečnosti, že návrh kampaně na podporu očkování proti onemocnění covidem-19 přišel Úřad vlády na 4,2 milionu korun, následně pak Ministerstvo zdravotnictví v médiích nakoupilo prostor za 50 milionů korun. Popisuje i reklamu jako takovou, kdy vojenský infektolog David Řezáč vybízí občany, aby se šli očkovat. „Nemyslete si, že po prodělaném onemocnění nemůžete onemocnět znovu. Spousta z vás si nevytvoří dostatečné množství protilátek, aby vás chránily před znovunakažením. Očkování tuto schopnost má. Proto se běžte očkovat a chraňte tak sebe i vaše blízké,“ říká. Kampaň Ministerstva zdravotnictví běží v současné době v televizi, jsou i radiospoty. A Vališová se ptá, co když lékař svým tvrzením klame veřejnost.

„Vakcíny proti onemocnění covid-19 jsou bezesporu účinným nástrojem v prevenci tohoto onemocnění. Od vakcín bychom ovšem neměli očekávat zázraky. V USA jsou používány především nejúčinnější mRNA vakcíny, a přesto se v USA mezi lednem a dubnem vyskytlo minimálně 10 262 případů onemocnění covid-19 u plně očkovaných osob (číslo je zřejmě podhodnocené – viz zdroj), z nichž 10 % bylo hospitalizovaných a 2 % zemřela,“ uvedla Vališová.

„Tam, kde se neočkovalo mRNA vakcínami, může být onemocnění po očkování ještě četnější,“ uvedla se slovy, že onemocnění po očkování jsou pozorována i v ČR. „Podle dat z nemocnic, která zjistil Deník N, byly s ‚komplikovaným covidem‘ hospitalizovány desítky lidí, přestože měly více než tři týdny po první dávce vakcíny,“ dodala Vališová.

„Ačkoli nás vábivý spot z kampaně pro podporu očkování ujišťuje o opaku, očkování před onemocněním nechrání zcela a v současnosti se ani neví, jak dlouho bude navozená imunita po očkování chránit. Po infekci bývá imunitní reakce komplexnější a vytváří se i sekreční IgA, který má ochrannou funkci už na sliznicích, protože se protilátky vytvářejí proti všem částem viru. Po vakcíně se protilátky vytvářejí jen proti použitému antigenu, hlavně spike proteinu,“ popisuje dále Vališová.

„Na tom, že po očkování proti onemocnění covid-19 nejsme proti dalšímu onemocnění covid-19 plně chráněni, není nic špatného, proti onemocnění nechrání ani jiné vakcíny. Tak např. během poslední epidemie spalniček v roce 2019 se ukázalo, že lidé, kteří získali přirozenou imunitu po prodělaném onemocnění v dětství, jsou stále ještě chránění protilátkami, zatímco lidé narození po r. 1969, kteří byli v dětství očkováni, onemocněli, protože vakcinační imunita vyvanula. Prodělání onemocnění tedy vedlo k trvalejší a kvalitnější imunitě než vakcinace. Problém ovšem nastává, když se v rámci očkovací kampaně pojednává o vakcínách nepravdivě, jak je tomu např. ve spotu, uvedeném v úvodu. Kromě skutečnosti, že i po vakcinaci proti onemocnění covid-19 můžete onemocnět, je třeba vzít v úvahu, že očkování může přinášet i rizika,“ zmiňuje Vališová.

Vládní očkovací kampaň měla podle jejích slov být rozdělena do dvou částí – v racionální části měli vystupovat odborníci se svými odbornými vyjádřeními, v emocionální části se mělo pracovat s autentickými příběhy těch, které pandemie nějak zasáhla. „V první fázi kampaň oslovovala seniory a soustředila se na vysvětlování a odstraňování obav. Druhá fáze vybízela k vlastnímu očkování. Třetí fáze je pak mířena na váhavé, mj. na mladé. Těm slibuje snazší život bez testování a slibuje cestování,“ píše Vališová.

„Pokud tedy lákáme mladé, aby se očkovali, nikoli proto, že to může prospět jejich zdraví (to by byla informace nepřesná, a ne zcela pravdivá), nýbrž protože jim to ulehčí život, morálně jsme se dostali někam, kam jsme asi opravdu neměli. Do budoucna mladým dáváme návod, jak uhnout, jak se prodat za výhodu. Nehledě na to, že se jedná o lákání klamavé, protože ve skutečnosti třeba při návratu ze země označené MZd za zemi s tzv. ‚velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19‘ (např. USA) je nejen třeba před odletem i po příletu podstoupit RT-PCR test (na vlastní náklady) a po příletu zůstat v karanténě, ale i po 14 dní nosit respirátor – všude mimo domov,“ dodala Vališová.

Odborníci, vystupující ve spotech očkovací kampaně, jsou pak dle jejích slov prezentováni jako odborníci na očkování proti covidu-19. „V souladu s ust. § 6 odst. 1 o. z. jsou povinni jednat poctivě. Takové poctivé jednání může spočívat jak v poskytování pouze správných a ověřených informací a rad, tak ve zdržení se poskytování nesprávných či neověřených informací. Za poctivé jednání pak jistě nelze považovat poskytování minimálně klamavých, ne-li vysloveně nepravdivých informací. Podle ust. § 2950 o. z. v případě vzniklé újmy ‚ten, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě‘ (rozuměj úmyslně, tj. včetně úmyslu nepřímého – věděl, že může újmu způsobit, a pro takový případ s tím byl srozuměn). Že by někdo z odborníků účastnících se na projektu poskytoval nesprávné informace úmyslně, nepředpokládáme, avšak pokud by tomu tak bylo, odpovídal by nejen podle věty druhé § 2950, ale i podle ust. § 2909 o. z.: ‚Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit…‘,“ napsala.

„Od 4. června 2021 se mohou k očkování hlásit nezletilí, starší 16 let. Dle informace uveřejněné na stránkách MZd nemusí k aplikaci očkování ‚dorazit‘ v doprovodu zákonného zástupce. Dle této informace může sám nezletilý zájemce udělit informovaný souhlas s očkováním, přičemž souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si ovšem písemnou formu souhlasu může vyžádat. Nejsem si jistá, jestli máme s MZd stejné ‚noty‘,“ poznamenala také Vališová.

„Ano, v § 35 odst. 1 zák. o z. s. stojí, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (nejedná se o paušálně uvedený věk), ale současně se v tom samém ustanovení říká, že pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob (o. z.),“ doplnila.