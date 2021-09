„Stoka!“ Ve Sněmovně už po nikom nic házet nebudu, sliboval mladý komunista. Pak vyzdvihl Semelovou a v televizi nastalo peklo

Kandidát Pirátů a Starostů do Sněmovny Ziggy Horváth se orosil hrůzou. To když slyšel, jak mladý komunista Arťom Korjagin vychvaloval do kamer svou stranickou kolegyni Martu Semelovou a zdůrazňoval, že je třeba bojovat proti kapitalismu. Hřímal, že v kapitalismu umírají lidé na ulicích a naši vojáci zabíjejí tisíce lidí. Pak došlo na očkování proti koronaviru, a tady se rozjel kandidát Přísahy Michal Košan. Vysvětloval, proč se očkovat nenechá.

Tentokrát proti sobě v televizním studiu usedli Markéta Vyvlečková (KDU-ČSL) za koalici SPOLU, komunista Arťom Korjagin, Michal Košan za Přísahu a Zbyněk Horváth za Piráty a STAN.

Moderátorky Karolína Hošek a Sabina Dračková odstartovaly debatu zostra.

„Paní Vyvlečková, vy jste v minulosti šířila na sociálních sítích takový hoax o tom, že Piráti chtějí zdanit uhlíkovou stopu. Neměla byste si přece jen dávat větší pozor, co na těch sociálních sítích sdílíte?“ zeptala se jedna z moderátorek.

„Tak samozřejmě nešlo vůbec o hoax. Každý, kdo používá sociální sítě, tak ví, že když věta začíná ‚LOL‘, tak jde o vtip,“ vysvětlovala. Za vtip se prý omlouvat nehodlá.

Košan je mladý herec a věří, že se dobře zorientuje i ve Sněmovně. Je rád, že Přísahu vedou bývalí policisté, protože to jsou lidé, kteří stáli proti takovým lumpům, jako František Mrázek nebo Radovan Krejčíř. „Ti lidi, kteří v tom boji vytrvali, mají můj obdiv,“ zdůraznil Košan.

Korjaginovi moderátorky připomněly, že před pár lety dostal podmínku za to, že útočil na policisty během summitu zemí G20 v Hamburku. Komunista zdůraznil, že ve Sněmovně už se bude chovat jinak. „Nebudu nic po nikom házet, slibuju,“ přislíbil svatosvatě s tím, že právě v Hamburku si uvědomil, že útokem na policisty spravedlivější společnost neprosadí. A vstoupil do komunistické strany.

Podobnému dotazu čelil i Horváth. „Vy se přímo na stránkách Starostů chlubíte tím, že jste na premiéra hodil prázdnou PET lahev. Dokážete kontrolovat své emoce?“ padl dotaz od moderátorky Hošek.

„Určitě dokážu, já jsem ji hodil po něm na žádost premiéra. Byl to takový symbolický odpadek, a premiér nás k tomu pár minut předtím na sociálních sítích vlastně vyzval, protože řekl, že když se s ním budou chtít lidé fotit, tak v politice zůstane, a ve chvíli, kdy po něm lidé začnou plivat, tak z politiky odejde,“ vysvětloval kandidát koalice Pirátů a STAN do Sněmovny. „Byl to určitý symbol opovržení. A on skutečně říkal, až na mě budou plivat, odejdu z politiky. Zase nám lhal,“ vysmál se Horváth na dálku Babišovi. Zdůraznil také, že ona láhev na šéfa hnutí ANO ani nedoletěla. „Ta jeho výzva, abych na něj plival, byla mnohem horší než to, jakým způsobem jsem mu dal najevo své opovržení a to, že si nepřeju, aby v této zemi dál kradl a obelhával naše seniory,“ pravil Horváth.

Hosté potom vysvětlovali své politické pozice a svá přesvědčení.

Korjagin se jal vysvětlovat, proč bojuje proti kapitalismu, proč obdivuje Klementa Gottwalda a V. I. Lenina.

„Já si myslím, že současný systém je totalita peněz. Proti ní je třeba bojovat. Bojovat proti ní z levicových pozic a bojovat za autenticky demokratickou společnost,“ zdůraznil s tím, že hodlá bojovat za socialistickou společnost, jejímž jádrem je kolektivní vlastnictví. „Ale mělo by to probíhat jinak, než to probíhalo třeba v 50. letech,“ vrátil se Korjagin do poloviny minulého století, kdy ve jménu kolektivizace komunisté posílali lidi na základě vykonstruovaných procesů do vězení, nebo je dokonce vraždili.

Mezi členy dnešní komunistické strany vyzdvihl Martu Semelovou.

A Horváth se orosil.

„Já se rosím vždycky, když někdo pochválí Martu Semelovou, která je asi tou největší stalinistkou ve vaší straně, a vy vyloženě souzníte, což bych od mladého člověka nečekal,“ kroutil hlavou Horváth.

„Co komunista, to stoka“

Hned mladému komunistovi připomněl, že KSČM vzala návrat k socialismu za špatný konec, když u vlády drží toho největšího kapitalistu Andreje Babiše. Korjagin mu tady dal za pravdu a konstatoval, že k Andreji Babišovi je třeba stavět se kriticky.

A Horváth pokračoval v palbě. Zdůraznil, že měl možnost setkat se s lidmi, které komunisté jako Alois Grebeníček mučili, pouštěli do nich elektrický proud, bili je do krve, ale večer si umyli ruce a šli za svými rodinami. Třeba za tehdy malým synkem Miroslavem Grebeníčkem, pozdějším předsedou KSČM.

Korjagin kontroval, že podobnou kritiku slyší často a z části je podle něj historicky správná.

„Ale to nemění nic na tom, že i současný režim má na rukou krev. Lidi tady umírají. Umrzají tady na ulici. Lidi, kteří nemají bydlení, naši vojáci spolu s NATO zabíjejí tisíce lidí,“ pravil Korjagin.

A v tu chvíli už se neudržela ani Vyvlečková, ani Košan. Vyvlečková prostě a krátce dala za pravdu Horváthovi, ale Košan zašel ještě dál.

„Já komunisty osobně nenávidím přímo,“ zvolal do kamer. „Byla tady nějaká jejich historie, a přijde mi docela šílený, že se tomu tady pan Korjagin usmívá. ... Co komunista, to stoka,“ dodal s nádechem opovržení kandidát Přísahy.

Moderátorky poté obrátily pozornost ke koronaviru a k očkování.

Košan se postavil proti očkování. Podle jeho názoru by lidé měli vést zdravý životní styl, posilovat svou imunitu přirozenou cestou, nejíst antibiotika ve velkém, a to by bylo mnohem lepší než se očkovat proti covidu. „Ale já netvrdím, neočkujte se. Pokud se cítíte ohroženi, očkujte se, ale zjišťujte si k tomu všechny informace,“ zdůrazňoval.

Vyvlečková, Horváth i Korjagin naopak očkování podporovali. Shodli se na tom, že je to nejlepší způsob, jak ukončit pandemii. Horváth vysvětloval, že očkovaný není, protože covid-19 prodělal a nechává si kontrolovat hladinu protilátek.

Moderátorky poté znovu změnily téma, a sice k uznání manželství pro homosexuály. Horváth zdůraznil, že je v této věci konzervativní a staví se proti adopci homosexuálními páry. Podle Korjagina je to věc, kterou lze občanům předložit v referendu. I Košan měl problém s adopcí dětí. Ani Vyvlečkové by se to nelíbilo. Podle dámy mají mít homosexuálové právo dostávat informace o zdravotním stavu partnera či partnerky, ale k adopci dětí by to nedotáhla.

