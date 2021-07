„Stovky hodin příprav a pak tohle!“ Krátce před tiskovkou s von der Leyenovou se to stalo... Babiš exkluzivně pro PL

reklama

Komentář premiéra Andreje Babiše: Nic nového pod sluncem

Chcete vědět, jak někteří novináři záměrně lžou a jak kvůli tomu klidně poškodí i celé Česko? Znovu se to ukázalo během návštěvy šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Praze. Ta sem přijela oficiálně představit český Národní plán obnovy, který naší zemi otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Evropské unie. Je to tečka za stovkami hodin příprav a složitých vyjednávání, na kterém se podílely desítky českých expertů a úředníků. Výsledek, který jsme na Evropské radě finálně dohodli v úterý 21.7. 2020 v 5:48 ráno.

Výsledek, o kterém jsme jednali od pátku 17.7. 2020, tedy celkem 5 dní a 4 noci de facto nonstop, přes celý víkend. A díky své urputnosti jsem Česku vybojoval o 42 miliard korun navíc, než kolik nám Brusel předtím přidělil. Celkově jsme za naší vlády vyjednali z nových programů a fondů EU 800 miliard korun při stávajících cenách, což je megaúspěch. Nic podobného jsem fakt ještě nezažil.

Náš národní plán obnovy ještě před příjezdem Ursuly von der Leyenové schválila Evropská komise. Už při tom schválení si někteří novináři pořád dokola vymýšleli, že ho prý neschválí. No a teď své lži ještě zdokonalili.

Krátce před mojí společnou tiskovkou se šéfkou Evropské komise vydala ČTK zprávu, že prý ČR nedostane ani korunu, dokud nevyřeší můj údajný střet zájmů. To se stalo přesně v 11:53, sedm minut před moji tiskovkou s Ursulou von der Leyenovou.

Ano, tohle fakt vydali klidně na základě anonymního, vymyšleného a účelového zdroje a bez vyjádření druhé strany, což teda fakt není úplně korektní. Je to účelový podraz.

Jako obvykle to samozřejmě nebyla pravda. Byla to prostě jen další obyčejná lež. Přesto ji ale začala ve svém žlutém pruhu pro mimořádné zprávy recyklovat i veřejnoprávní Česká televize a další a další média. Přitom pravda je taková, že Česko naopak patří mezi prvních 18 zemí, jimž Evropská komise Národní plán obnovy schválila.

A Ursula von der Leyenová nás za to ve skutečnosti přijela do Prahy ocenit. Jenže to část českých médií vůbec nezajímá. Klidně si prostě vymyslí opak. Hlavně že to vypustí mezi lidi. A zvlášť teď před volbami.

Přitom z Národního plánu obnovy budou mít v Česku prospěch úplně všichni. Občanům přinese lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravotnictví, kvalitní a bezpečné cestování vlakem, podporu digitálních dovedností ve školách nebo modernizaci sociálních služeb. Značná část těchto peněz půjde i do zdravotnictví, třeba na onkologickou prevenci a péči. A podpoříme samozřejmě i podnikatele, start-upy a kulturní i kreativní sektor. No a města a obce zase určitě potěší investice do rychlejšího internetového připojení nebo ochrany přírody a obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. Sama šéfka Evropské komise Česko pochválilo za výrazné investice do zdravotnictví, hlavně do jeho elektronizace a onkologické péče.

Je opravdu smutné, že opozice je ochotna zneužít plán obnovy, který potřebujeme všichni, za každou cenu a jen proto, aby získala pár hlasů navíc, a to i s vědomím, že poškozuje Českou republiku. Úplně to dělá dojem, jako by byli zklamaní, že český plán obnovy Komise schválila, pochválila a poslala dál, protože jinak by si mohli stěžovat, že za to může Babiš, že Česká republika nedostane 180 mld. korun, nebo že je nedostane, dokud bude premiérem Babiš. A teď se ukázalo, že to není pravda.

Takže vidíte, že je všechno zase úplně jinak, než to účelově otáčejí naše média. Naši novináři prostě vydávají lži za pravdu běžně. A vždycky, když si něco vymyslí a nemůžou to dokázat, tak se pak schovávají za své údajné anonymní zdroje. Také nic nového pod sluncem.

