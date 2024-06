„Styďte se, urážet Svěráka.“ STAN vytáhl těžký kalibr, nedopadlo to dobře

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák na sociální síti X vyjádřil formou krátkého videa podporu hnutí STAN v letošních evropských volbách. Do Bruselu podle jeho slov jdou pracovat a ukazovat, že jsou spolehliví. „Zase jim zůstanu věrný,“ poznamenal na závěr jako jejich dlouhodobý podporovatel. A lidé jsou ve varu.

reklama

S Evropskou unií je to podle Svěráka jako s manželstvím. „Když tam vstupujete s odhodláním, že se budete hádat, bouchat do stolu, křičet a podezřívat partnera, že vás okrádá, tak se to rozpadne,“ uvedl herec ve videu, které sdílelo hnutí STAN na sociální síti X.

A doplnil: „Daleko raději mám ty, kteří tam jdou, aby pracovali, aby spolupracovali a osvědčovali, že jsou spolehliví. A takoví jsou podle mě Starostové a osobnosti pro Evropu,“ vyjádřil Zdeněk Svěrák podporu s tím, že jim zase „zůstane věrný“.

„Starostové jdou do Evropského parlamentu pracovat a spolupracovat. I proto, abychom nezklamali velkou věrnost Zdeňka Svěráka. Díky! Přijďte volit s ním, už 7. a 8. června. Budoucnost patří aluminiu a silné Evropě,“ ocenili Starostové a nezávislí Svěrákovu podporu a dlouhodobou přízeň.

Starostové jdou do Evropského parlamentu pracovat a spolupracovat. I proto, abychom nezklamali velkou věrnost Zdeňka Svěráka. Díky! Přijďte volit s ním, už 7. a 8. června. ????

Budoucnost patří aluminiu a silné Evropě. pic.twitter.com/peksyUPCja — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) June 5, 2024

Příspěvek ale mezi lidmi vyvolal řadu velmi negativních reakcí. STAN jsou prý nevolitelní a Zdeněk Svěrák dostal studenou sprchu.

Ostré reakce velmi rozezlily Filipa Nerudu, syna Danuše Nerudové, která je jedničkou koaliční evropské kandidátky Starostů a nezávislých. . „Všichni, kteří tady urážíte pana Svěráka, styďte se,“ vzkázal naštvaně všem kritikům Zdeňka Svěráka. Kvůli tomu ale sám následně čelil posměchu.

Všichni, kteří tady urážíte pana Svěráka, styďte se. — Filip Neruda (@filip_neruda) June 5, 2024

„Tenhle jedinec se podepíše pod cokoliv... Třeba pod antichartu,“ zaznívala například kritika na adresu scénáristy.

Mnozí zástupcům hnutí STAN vyčetli i útoky na Filipa Turka, lídra koalice Motoristů a Přísahy na kandidátce do eurovoleb. „Po té nenávistné kampani na Turka nevolitelní,“ konstatoval Zdeněk Pekař.

Jak bylo výše zmíněno, Zdeněk Svěrák podporuje ve volbách hnutí STAN opakovaně. V komunálních volbách v roce 2018 podpořil na Praze 3 topku. Na videu kolujícím na sociální síti Facebook na sebe prozradil, že v posledních sněmovních volbách volil hnutí Starostové a nezávislí, protože jde o politické uskupení, které jedná na rovinu a poctivě. To je něco, co oceňuje natolik, že se rozhodl vystoupit před komunálními volbami a podpořit STAN znovu. Tentokrát STAN a TOP 09, které utvořily společnou kandidátku.

Ve volební kampani v roce 2019 pomohl ke zvolení senátora Davida Smoljaka z hnutí STAN. „Doufám, že i on přispěje k tomu, co STAN chce podle mě, jak vás vnímám, vrátit to kyvadlo od populismu k inteligentní moudré demokracii,“ prohlásil Svěrák tehdy na sněmu hnutí STAN, kde za svou pomoc sklízel velký aplaus.

Svěrák veřejně podpořil v prezidentské volbě před dvěma lety také generála Petra Pavla. Tehdy si zahrál roli ve spotu, kde obvolává známé, aby připojili podpis pod kandidaturu bývalého generála. „Budu podporovat generála Pavla. Prostě chci, aby byl prezidentem. To je vše,“ řekl tehdy Svěrák, kterému komunistická minulost Petra Pavla nevadí, označil ji za „mladickou nerozvážnost“.

Psali jsme: Prezident předal cenu Svěrákovi. Sál tleskal. A Petr Holec se neudržel

V roce 2012 vytvořil spolu se svým synem Janem předvolební klip pro Karla Schwarzenberga. V rozhovoru s tehdejším prezidentským kandidátem si cimrmanovským humorem bral na mušku politikovy údajné nedostatky, které mu veřejnost vyčítala.

O pět let později v druhé přímé prezidentské volbě zase veřejně podpořil Jiřího Drahoše na jeho předvolebním mítinku v pražské Lucerně. Spolu s Jaroslavem Uhlířem zpíval písničku z jejich repertoáru Není nutno.

Svěrákově podpoře se těšil i spolek Milion chvilek na demonstraci na Letné v roce 2019, kde se i v rámci oslav třicátého výročí sametové revoluce objevil jeho vzkaz zesnulému Václavu Havlovi. „Tohleto je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci,“ prohlásil ve voze Volkswagen Golf Zdeněk Svěrák. „Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to tady po třiceti letech svobody a demokracie vypadá. Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste,“ vzkazuje Svěrák zesnulému.

V roce 2021 Svěrák také podpořil očkovací kampaň, když účinkoval ve videu PPF z očkovacího centra O 2 Universum. Svěrák řekl, že někteří lidé do očkování „nechtějí vstoupit“. „Trápí mě třeba to, že dělám všechno možné, aby se lidé dali očkovat, a není s nima k hnutí,“ stěžoval si Svěrák na Letní filmové škole dle Novinek.cz. Svěrákovo „všechno možné“ zahrnovalo například účinkování ve spotu skupiny PPF z očkovacího centra. „Jsem velmi dávno narozen, a ne tak dávno dvakrát očkován. Jako herec se obracím především na vás, kteří máte rádi divadlo, film a hudbu. Očkování proti koronaviru je dobrovolná věc, a já bych vás chtěl poprosit, abyste v sobě našli dobrou vůli a vybrali si některou z vakcín,“ řekl Svěrák a dodal: „Čím víc nás bude, tím větší je naděje, že se na podzim zase nezavřou dveře divadel, biografů a koncertních síní a neotevřou se dokořán dveře nemocnic.“

Psali jsme: Přece nemůžete tyhle komiky poslouchat...Generál podle Vyskočila rovnou nasadil úroveň Švejk „Velebnosti, kam jsme to dojeli?“ Troška volí Babiše, ale využil ho Pavel To už tu bylo. Svěrák podpořil Pavla tím, co dělal i Babiš Rakušan ví, proč ho brání. „Redlův“ šéf rozvědky: Temné vysvětlení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE