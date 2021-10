„Svatý Václav nás ochraňuj.“ V ČT znělo nečekané. Sesazení Zemana? Pozor

Odvolání kancléře Vratislava Mynáře a případně jeho stíhání za trestné činy proti republice. To bylo jedno z témat úterní „devadesátky“ na ČT24. Do studia byl pozván redaktor Respektu Ondřej Kundra, který rozprávěl o vazbách prezidentské kanceláře na Rusko a nabádal BIS, ať dění kolem Hradu pozorně sleduje. Role „obhájce“ proti Kundrovi připadla advokátu Tomáši Sokolovi, který již předtím označil policejní vývody o trestných činech proti republice za „přestřelené“.

Advokát Sokol již před pořadem zaujal prohlášením, že konstrukcí o trestném činu proti republice, spáchaném hradními úředníky, policie přestřelila. A ohromilo jej, že o úkladech proti republice policie informuje nikoliv tiskovou zprávou, ale jedním stručným tweetem.

„V tomto případě navíc neexistuje žádná informace, která by opravňovala k takové hypotéze,“ myslí si. Policii nevyčítá, že takové podezření šetří, na to má určitě právo. Ale dopředu veřejně vyhlašovat, že zde existuje podezření ze spáchání takto závažného trestného činu, to je podle něj nezodpovědné. Už proto, že on sám nemá poznatky, které by podezření na takový trestný čin opravňovaly.

Do studia přišel i Ondřej Kundra z Respektu, kterému tento způsob policejní práce naopak přijde normální a tématu využil k odbočce k výbuchu ve Vrběticích, o kterém bez přerušením moderátorem rozprávěl dlouhé vteřiny.

Kundra pak líčil kancléře Mynáře tak, že má „etické bariéry hodně posunuty proti normálu“. A udělá i věci, kterým by se jiní lidé bránili.

Pak prezentoval své z dřívějška známé poznatky o napojení prezidentské kanceláře na Rusko a věří, že BIS činnost Hradu sleduje dlouhodobě. Dění po hospitalizaci prezidenta je podle Kundry jen dalším střípkem do tohoto sledování.

Právník Sokol vyjádřil pochybnosti, zda se v tuto chvíli odehrává něco proti demokratickým základům státu, což je věc, o kterou se BIS má zajímat. „Nedomnívám se, že by se něco takového dělo,“ uvedl s tím, že to může působit, takže určitá „preventivní“ pozornost tajné služby by byla pochopitelná. Ne kvůli protiprávnosti, ale kvůli pochybnostem o transparentnosti.

Během úterka se rozšířily spekulace o konci kancléře Mynáře na Hradě. Někteří lidé začali (obvykle s nadšením či zadostiučiněním) hovořit o jeho uvěznění, ale i premiér Babiš vyjádřil názor, že by kancléř měl opustit svou funkci.

Podle advokáta Sokola by kancléře mohl odvolat premiér Babiš, pokud by na něj přešly prezidentské pravomoci. „Kancléře odvolává prezident a vyjdeme-li z této logiky, tak ten, kdo zastupuje prezidenta, jej může odvolat,“ uvažoval.

Nebylo by to ale podle něj vhodné, pokud by prezidentova neschopnost výkonu funkce byla pouze krátkodobé a přechodné povahy. Pak by hrozilo, že prezident jej po návratu do funkce instaluje zpět.

Celkově si ale myslí, že by se do těchto hradních rošád měli co nejméně zapojovat právníci. „Je to věc především politická, měla by se řešit v politické rovině. Protože pokud někdo prohlásí, že prezident není schopen vykonávat funkci, a ten prohlásí, že je schopen, tak vznikne spor. Na něj se pak naváží další spory,“ varoval.

Pokud by se prezidentský mandát dostal do víru těchto právnických sporů, tak v tom případě „svatý Václav ochraňuj tuto zemi,“ jak poznamenal Sokol.

