„Svědčí to o hlouposti.“ Zlá slova potom, co se Richterová ztrapnila na ČT

Vyhazov končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj zaskočil miniaturní poslanecký klub této strany do té míry, že na narychlo svolané tiskové konferenci spadla jeho prestiž, pokud to ještě šlo, ještě níž. Jeho předseda Jakub Michálek na ní tvrdil, že premiér Petr Fiala byl některými členy ODS donucen odvolat Bartoše: „Podle našich kuloárních informací k tomu odvolání bylo jednání, kde pan premiér nebyl v úplně komfortní situaci, že na něj ministři Kupka, Stanjura, hejtman Kuba a poslanec Skopeček tlačili, že pokud nevyhodí Piráty, tak půjde z vlády on,“ prohlásil ostře Michálek.

„Hned, jak jsem to slyšel, považoval jsem to za nesmysl. Říkal jsem si, že pan Kuba by do toho nikdy nešel, protože to je rozumný politik. Zato pana Michálka jsem od jeho začátků v politice pokládal trochu za šoumena a víceméně i za lháře. Možná ho omlouvá, že je mladý a divoký. Ale ani on ani Bartoš ani Kolaja ještě nedospěli. Proto měli Piráti zůstat v opozici. Takhle se zpronevěřili sami sobě, když říkali ‚pusťte nás na ně‘, ale pak mezi ty, na které chtěli být vpuštěni, vpluli s vidinou toho, že se obohatí. To byl podraz, že už tehdy jsem si říkal, jestli jsou tak blbí, nebo proč to dělají, když do nich voliči vkládali důvěru, že jsou mladí a že se na to podívají trochu jinak. Ale že nepůjdou s tou partou dohromady. A oni šli. A Michálek je provařený už dávno,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

Richterová s tou partou Pirátů lžou a vymýšlejí si nesmysly

Česká televize si do Událostí, komentářů pozvala k obhajobě pirátských tvrzení místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olgu Richterovou a jihočeského hejtmana Martina Kubu, který měl být součástí čtveřice, jež předsedu vlády měla přinutit k odvolání Ivana Bartoše. Pirátská politička, ač opakovaně vyzývána, aby předložila důkazy o Michálkově tvrzení, že byl Petr Fiala terčem nějakého nátlaku, na němž se měl podílet i jihočeský hejtman, mluvila, mluvila, ale nic kloudného k věci ze sebe nedostala. „Zvonil mi kontinuálně telefon a každému jsem musel vysvětlovat, že paní Richterová s celou tou partou Pirátů lžou a vymýšlejí si nesmysly, že jsem někde mluvil s premiérem a něco jsem říkal k odvolání Ivana Bartoše,“ začal svou reakci Martin Kuba.

Evidentně nad věcí pak pozval Olgu Richterovou do jižních Čech, aby si prošli jeho diář. „Já bych jí v něm ukázal, kde jsem strávil pondělí, prošli bychom si můj telefon, komu jsem telefonoval, ona by viděla, že jsem s panem premiérem mluvil naposledy v sobotu v průběhu voleb, kdy mi blahopřál k vítězství. Ten hovor trval asi půl minuty a od té doby jsem s ním nemluvil. Až bychom to všechno udělali, mohla by mi dojít koupit bonboniéru a kytku a možná by si uvědomila, že úplně bohapustě lhát a takhle plivat po lidech jen tak proto, že se jim to zrovna hodí, je něco, co se v politice prostě nedá dělat, že politika nemůže být o tom, že se chováte jak děti v mateřské školce. Nejsem vůbec aktérem té události. Jen jsem se k ní dostal proto, že někdo lže o tom, co jsem dělal,“ konstatoval jihočeský hejtman.

Naprostá hloupost. Překonala i Pekarovou a Nerudovou

„To můžeme panu Kubovi věřit a nemusíme,“ pasovala se Olga Richterová do role vyšetřovatelky. „To je přece úplně absurdní, co tady děláte, paní poslankyně,“ užasl Martin Kuba nad tím, jak také může místopředsedkyně Sněmovny uvažovat. Myšlenkové pochody své a svých stranických kolegů se pokusila pirátka vysvětlit tím, že je Martin Kuba silným názorovým oponentem premiéra v jejich straně. A když si Petr Fiala s Ivanem Bartošem ráno víc než hodinku popovídali a mluvili i o budoucnosti vlády, ale za pár hodin oznámil, že dosluhujícího šéfa Pirátů z vlády vyhazuje, je to podle nich velmi podivné. Něco, co není podle nich Fialovi vlastní, a tak ho k tomu musel někdo přimět. „Fakt to nepředstavuje tu slušnou politiku, o které tak rád mluví,“ vysvětlovala poslankyně, proč jedině mohl premiér změnit názor. „To je něco úplně šíleného, to svědčí o naprosté hlouposti. To překonala i paní Pekarovou a Nerudovou,“ nebere si Jiří Mikeš servítky při hodnocení toho, co Olga Richterová předvedla za představení.

Jihočeský hejtman poté prozradil, co bylo jeho jediným motivem, proč účast v pořadu přijal, když jinak s tím děním nemá absolutně nic společného. „Chtěl jsem se dozvědět od paní Richterové, jaké mají důkazy pro to, že jsem se nějaké takové schůzky zúčastnil, ale zatím jsem se dozvěděl, že ona si myslí a ono se říká. Jinak nic,“ popsal přesně, jak si poslankyně při objasňování pirátských obvinění počínala. Není divu, že i moderátorka položila Olze Richterové jedinou nabízející se otázku, zda se Martinu Kubovi omluví. „Nemám za co. Mluvili jsme o věcech, které jsou velmi logické v tom, že se pan Fiala zachoval velice nestandardně. Domníváme se, že do toho vstoupily zákulisní tlaky, protože to nepůsobilo jako styl, jak běžně jedná Petr Fiala. Takhle podrazácky to předtím od něj nikdy nepůsobilo,“ stála si na svém místopředsedkyně Sněmovny.

Fiala jedná podrazácky, a tak za to může Kuba či Kupka

To už momentálně nejrespektovanější politik ODS začal ztrácet trpělivost. „Mně to přijde úplně neuvěřitelné. Zdá se vám, že Petr Fiala jedná podrazácky, tak za to může Kuba, Kupka a někdo další. Paní Richterová, posloucháte se?“ udeřil Martin Kuba na poslankyni a pokračoval: „Vždyť to je úplně příšerné. Vy jste mi ani jednou neodpověděla na to, kde jste vzala důkaz, že jsem s panem premiérem mluvil a že jsem mu něco říkal. Odpovězte, prosím. Dejte odpověď lidem, které spojujete s výrazy jako kmotři, strašný systém, rozkrádání, což děláte úplně normálně, jestli jsem něco udělal, komu jsem kdy volal, kdy a s kým jsem se potkal. Ale přestaňte mít pocit, že se v politice můžete chovat jako malé děti, každého poplivat, každého pomluvit a pak se tvářit, jako že se nic nestalo. Vždyť to přece není možné.“

Ale pro Piráty podle všeho nic není nemožné, jinak by jejich nejviditelnější členka dál neroztáčela svůj kolovrátek. „Obecný narativ je, a jde to z více zdrojů, že jste velmi silnou vnitrostranickou opozicí Petra Fialy,“ opakovala. „A to je důkaz, když jsem silnou opozicí, že jsem se s Petrem Fialou sešel a nutil ho, aby někoho odvolal z vlády?“ nechápal Martin Kuba takovou argumentační a myšlenkovou prázdnotu poslankyně. „Já jsem si tu tiskovou konferenci znovu pouštěla, podle mě jsme neřekli vůbec nic špatně,“ nepřešla Olga Richterová k sebemenší sebereflexi. Na její obhajobu lze však uvést, že s tím nepodloženým tvrzením na pirátské tiskovce nepřišla ona, ale Jakub Michálek. Ten si své tvrzení do veřejnoprávní televize obhájit nepřišel, a tak obhajobou neobhajitelného se zdiskreditovala jeho stranická kolegyně.

Další kamarády na ministerstva už si Piráti nedotáhnou

Když Piráti podle Olgy Richterové neřekli nic špatně, ale Jakub Michálek o účasti Martina Kuby na nějaké schůzce lhal, až se mu od pusy prášilo, není tedy pro Piráty očividné lhaní nic špatného. „Měl na to upozornit plukovník Foltýn, který je zodpovědný za strategickou komunikaci vlády. Mohl Pirátům po té tiskové konferenci říci: ‚Nezlobte se, mládeži, takhle se to nedělá, koukejte se omluvit.‘ To, že Richterová tvrdí, že neřekli nic špatně, svědčí o její naprosté hlouposti. Když něco provedu, tak se omluvím, že jsme skočili na mylné informace: ‚Promiňte, pane Kubo, vícekrát se to nestane.‘ A bylo by to smetené. Takhle se to bude rozpitvávat dál a budou mít z ostudy kabát. Vlastně už ho mají, tak budou mít ještě větší,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

I tak zůstává rozum stát, že vystudovaný právník Jakub Michálek předhodí veřejnosti bez jakéhokoli důkazu jména čtyř politiků, kteří měli na premiéra činit nátlak. „Když je kobyla v posledním tažení, tak okolo sebe kope. Rozum pak jde stranou a vyplují iracionální záležitosti, proč tam vlastně jsou a čím byli motivovaní. Najednou vědí, že o pozice ministerských úředníků, nebo dokonce ministrů přijdou. Tak začali kolem sebe kopat, plivat a nadávat. Neumějí prohrávat. Jen si hráli na to, že jsou chytří a všechno znají, ale nakonec se ukazuje, že na to nebyli připravení a neměli do toho jít. A vidina, že se dostanou nahoru, že budou rozhodovat a že jim budou lidi závidět a že si své kamarády dotáhnou na další ministerstva jako nějaké politické náměstky, se rozplývá. Zachovali se tak děsivě, že zvlášť ta starší generace se musela divit, že jestli tohle jsme vychovali, tak nás potěš pánbůh,“ dodává mediální expert.