„Švindl.“ Kalousek se obul do Stanjury za to, jak „počítal“

Bývalý politik Miroslav Kalousek reagoval na Stanjurou zveřejněný status, v němž si člen Fialovy vlády pochvaluje letošní vývoj státních financí.

Ing. Miroslav Kalousek



„Rozpočet po 11 měsících ukazuje, že byl i letos sestaven realisticky a vyvíjí se v rámci našich očekávání. V listopadu tradičně chybí inkaso velkých daní, o které je rozpočet posílen v prosinci. Se znalostí dat k dnešku jsem přesvědčený, že schválený deficit 252 mld. Kč navýšený o 30 mld. výdajů na řešení povodňových škod dodržíme,“ sdělil Stanjura na svém profilu.

Rozpočet po 11 měsících ukazuje, že byl i letos sestaven realisticky a vyvíjí se v rámci našich očekávání. V listopadu tradičně chybí inkaso velkých daní, o které je rozpočet posílen v prosinci. Se znalostí dat k dnešku jsem přesvědčený, že schválený deficit 252 mld. Kč navýšený… — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) December 2, 2024

Jsem připraven svá tvrzení obhájit

Jeho slova však matadora české politiky nadzvedla: „Realisticky znamená co? Že jste se vykašlali na reformy, naplánovali nepřijatelná čísla a ty jakž takž účetně vyjdou? A na příští rok jste si vylhali objektivně nepravdivé položky? A ty už vyjít nemohou?“

“Realisticky” znamená co? Že jste se vykašlali na reformy, naplánovali nepřijatelná čísla a ty “jakž takž” účetně vyjdou? A na příští rok jste si vylhali objektivně nepravdivé položky? A ty už vyjít nemohou? Všechno, co poslední dva roky děláte s našimi penězi, @Zbynek_Stanjura ,… https://t.co/4UeT2ZSEHs — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 2, 2024

Dále ministru Stanjurovi vyčetl, že všechno, co poslední dva roky dělá s našimi penězi nemá nic společného s realistickou politikou.

„Jsou to jen švindly, manipulace a nerespektování transparentních rozpočtových procesů. Jsem připraven tato tvrzení kdykoliv obhájit před jakoukoliv porotou,“ dodal Kalousek.

Bude stačit, když nebudou lhát

Okomentoval také poznámku Marka Vondráka, že mu snad „Skákadlo z Wishe“ (míněna poslankyně za ANO Alena Schillerová, stínová ministryně financí) bude vyhovovat víc a že ideální výběr není k dispozici.

Snad Vám Skákadlo z Wishe bude vyhovovat víc… ideální vyber proste není aktuálně k dispozici… Není prostě… Útočit brutálně v TAKOVÉ CHVÍLI na toho méně špatného pomůže tomu nejhoršímu… — Marek Vondrák ?? ???? Fuck off Putler!!! (@MarekVondrak) December 2, 2024

Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Kalousek odpověděl: „Já nepožaduji ideální výběr. Vím, že nic takového neexistuje. Bohatě mě bude stačit, když mi moje politická reprezentace nebude lhát. To ji odliší od té reprezentace minulé.“

Já nepožaduji ideální výběr. Vím, že nic takového neexistuje. Bohatě mě bude stačit, když mi “moje” politická reprezentace nebude lhát. To jí odliší od té reprezentace minulé. — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 2, 2024

Fialova vláda udělala stejný faul jako předtím ta Babišova

V dalším příspěvku na síti X matador české politické scény Kalousek vzpomínal, že když vláda Andreje Babiše zapracovala do návrhu rozpočtu úmyslně nepravdivou položku z neexistujícího zákona o digitální dani, byl to zejména on sám spolu se Zbyňkem Stanjurou, kdo z opozice ostře protestoval, že je to zcela nepřípustný faul při tvorbě rozpočtu.

Vzpomínám, že když vláda @AndrejBabis zapracovala do návrhu rozpočtu úmyslně nepravdivou položku z neexistujícího zákona o digitální dani, byli jsme to zejména @Zbynek_Stanjura a já, kdo jsme z opozice ostře protestovali, že je to zcela nepřípustný faul při tvorbě rozpočtu. Nikdy… https://t.co/EtP0Mq9f8p — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 4, 2024

„Nikdy by mě nenapadlo, že za pár let udělá vláda Petra Fialy to samé a v řádově větším rozměru. Je to stejně nepřijatelné a odsouzeníhodné jako tenkrát. Jenom je toho desetkrát víc,“ uvedl Kalousek.

Stanjura je pro Kalouska zklamáním

Ve vysílání CNN Prima exministr financí uvedl, že Stanjura je pro něj obrovským profesním zklamáním.

„Eduard Janota by se obracel v hrobě,“ odvolal se Kalousek na zesnulého ministra financí v překlenovací vládě premiéra Jana Fischera z let 2009 až 2010. Připomněl také, že etická pravidla se neporušovala.

