„Svině, chcípni.“ Češi sprostě vyhrožují neziskovkám, Anna Šabatová vyzývá k nápravě

„Kéž by podřezali tebe. Svině jedna! Chcípni.“ To jsou jen některé z „láskyplných“ vzkazů, které dostávají pracovníci neziskových organizací od svých spoluobčanů na sociálních sítích. Navzdor tomu, že jsou podobné odporné výlevy často v rozporu se zákonem, pracovníci neziskových organizací si stěžují, že policie nejedná tak, jak by se slušelo a patřilo.

Moderní technologie zmenšily svět. Lidé díky nim mohou snadněji cestovat, nebo si s někým povídat na internetu, i když sedí doma v obývacím pokoji u počítače a jejich partner je půl světa daleko. Stejně tak mohou na počítači najít informace, které by ještě před 30 lety dlouze hledali v knihovně.

Jenže moderní doba má i své stinné stránky. Někteří lidé se na sociálních sítích zaregistrují pod přezdívkou např. správný Čech a pod dojmem anonymity vstupují do různých diskusí a vyjadřují se tak vulgárně, že by si to na ulici, při rozhovoru z očí do očí pravděpodobně nedovolili. Pod dojmem stejné anonymity dokonce jiným lidem vyhrožují nebo jim přejí smrt.

Server Českého rozhlasu zjistili, že terčem výhružek, nadávek a sprostých urážek jsou v poslední době pracovníci neziskových organizací. Tlaku čelí lidé pracující s Romy, Židy, cizinci a s dalšími menšinami.

„Přímo na mě se začali soustředit letos na jaře. Do schránky naší organizace přišel mail s předmětem: Podívejte, jak kradou neziskovky. Natočila jsem potom krátké video o tom, jak financování neziskových organizací skutečně funguje. A to vyvolalo úplně neuvěřitelnou vlnu. Lidé chodili vyloženě na naše stránky, jen aby mi nadávali,“ popisuje Zuzana Schreiberová z Multikulturního centra Praha.

Anonymita na síti je přitom jenom zdánlivá. Pokud někdo přeje smrt pracovníků neziskových organizací, sedí přitom na gauči a cítí se jako velký hrdina, měl by vědět, že policie může zjistit jeho identitu.

Jenže tady nastává další problém. Lidé z neziskovek si stěžují, že policie v těchto případech nejedná příliš rychle. Někdy prý dokonce nejedná vůbec.

„Podala jsem trestní oznámení a dodala jim veškeré materiály – print screeny, SMS zprávy, všechno. Ale nestalo se nic. Policista mi před výslechem oznámil, co četl na Parlamentních listech o migrantech a přemlouval mě, že svou práci vůbec nemám dělat. Přestože vlastně vůbec nevěděl, čím se zabývám,“ vylíčila oběť nesnášenlivých útoků, která si kvůli obavám o svou bezpečnost nepřeje zveřejnit své jméno, ale Český rozhlas ho zná.

Dáma se ale nechce vzdát. A obrátila se na státního zástupce. A tam dopadla ještě hůř. „Tam to ale bylo ještě více neprofesionální. Vypadá to, že to policie ani státní zástupce nechtějí řešit. Řekli nám, že je to prostě svoboda slova. Podsouvali mi, že když se zastávám migrace do České republiky, což já ani nedělám, nemám se co divit,“ dodala.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uznal, že policie v této oblasti zaspala. Stejně kritická je i ombudsmanka Anna Šabatová. „Ať už to potom vyhodnotí jakkoliv, nemůžou nikomu naznačovat, že si za to může sám. To opravdu nesmí,“ upozornila. „Nepřekvapuje mě to, policie obecně velmi podceňuje kriminalitu, která je páchána po sítích,“ pokračovala ombudsmanka. „Společnost má v tomhle velký dluh,“ dodala ještě.

Strážci zákona to ale odmítají. Policisté na nižších úrovních tvrdí, že kyberšikanu má řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Pracovníci NCOZ zase prohlašují, že kyberšikanu mají řešit policisté na nižších stupních. Policisté také tvrdí, že řešit tyto trestné činy není vždy snadné. Pokud někdo ví, jak se může na síti skutečně skrýt, policisté ho vypátrají jen těžko. Některé případy se ale přece jen podařilo vyřešit. Např. případ jedné z teplických základních škol, kde se u fotky prvňáčků objevily nenávistné reakce.

