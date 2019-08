„Ta měla koule!“ Babiš vzkazuje do Prahy i do ČSSD a vyvrací „hoax“

„Hraboši polní se přemnožili! Stejně tak se ale přemnožily hoaxy na internetu. Prý naše Ministerstvo životního prostředí dovolilo zemědělcům volně rozprašovat jedy po krajině, aby hraboše zlikvidovaly. Strašná blbost. Musím vám napsat, jak to je doopravdy,“ uvedl téma Babiš.

„Fakt číslo jedna. Máme tady skutečně hraboší kalamitu. Ničí zemědělcům úrodu a ti zatlačili na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který spadá pod Ministerstvo zemědělství, aby jim povolilo nejen strkat jedy do hraboších děr, ale taky je volně rozhazovat po povrchu. Místo toho, aby to na Ministerstvu zemědělství pořádně zkonzultovali s experty a hlavně ochranáři přírody, poslali na Ministerstvo životního prostředí akorát zprávu, ať se k tomu do jednoho dne vyjádří. Chápete, do jednoho dne na takhle komplikovanou problematiku. Naprostý nesmysl. Na odpověď vůbec nečekali a hned to spustili. Ústav vydal povolení, že na většině území republiky můžou zemědělci volně rozhazovat jedy proti hlodavcům. To bylo v pondělí. V úterý se spustil totální poplach od ochranářů a různých organizací, že jedy budou zabíjet i ostatní zvířata a hlavně dravce, kteří přece hlodavce loví. Samozřejmě se z té paniky snažili vytěžit body i opoziční politici,“ popisoval Babiš.

„Ale Richard Brabec se do toho vložil obratem. Už ve středu vydalo jeho ministerstvo zprávu, že kdo bude nadměrně usmrcovat dravce a další živočichy, bude mít problém se zákonem. Výsledek? V pátek už Ministerstvo zemědělství na příkaz pana ministra Tomana komplet stoplo povolení k plošnému aplikování jedu. Zemědělci ho můžou jako doteď jen strkat do děr. V pondělí se sejde rada odborníků. Budou tam ornitologové, akademici, zemědělci a budou se bavit, jak nejlíp bojovat proti přemnoženým hrabošům, aniž to způsobí víc škody než užitku. Doufám, že jsem ty z vás, kteří byli právem naštvaní, uklidnil. Šlo to hrozně rychle a já děkuju hlavně Richardu Brabcovi, že jednal obratem a byl schopný na Ministerstvo zemědělství pořádně zatlačit,“ zmínil závěrem tématu Babiš.

„V Česku mě během dovolené zastupuje Alena Schillerová. Snažil jsem se ještě před odletem doklepnout všechno tak, aby za mě nemusela skoro nic řešit. Sama má ale strašně moc práce. Alena Schillerová má teď jednu schůzku za druhou a musí se všemi ministry vyřešit, kolik peněz nakonec jejich resorty dostanou. Vůbec nepochybuju o tom, že se jí mezi čtyřma očima podaří zmírnit požadavky na další peníze, které by prohloubily schodek státního rozpočtu. Mám od ní zprávu, že už se potkala s několika ministry a podařilo se jim najít kompromis,“ popsal Babiš.

„Naše priorita je dávat víc peněz na investice. A zvlášť teď, když ekonomika zpomaluje. Investice jsou totiž hnací motor jejího růstu. Proto investice zvedáme. Už v předběžném návrhu rozpočtu jsme měli 85 miliard na investice z národních zdrojů a s evropskými penězi je tam naplánováno až 135 miliard korun! Naprostý rekord,“ dodal Babiš.

„Pořád jsme ale ještě na začátku. Paní Schillerová má většinu schůzek k rozpočtu před sebou. Věřím, že se jí podaří najít i s ostatními kolegy z vlády společnou řeč, tak abychom plnili naše společné priority a zároveň zachovali naše veřejné finance ve zdravé kondici. Fakt by mě mrzelo, kdyby sociální demokracie náš rozpočet zbytečně potopila. Přece jenom jsou v něm všechny naše priority. Opět zvyšujeme průměrný důchod o 900 korun měsíčně, zvedáme rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun nebo zvyšujeme platy učitelů tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat přes 45 tisíc korun. Počítáme taky se zrušením karenční doby i dalšími opatřeními v sociální oblasti, a přitom nerezignujeme na růst investic, které jsou motorem ekonomiky,“ míní premiér.

Jeho následná slova patřila Praze a bývalé primátorce Adrianě Krnáčové (ANO). „Jakkoli byla naše bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová občas dost prostořeká, tak měla KOULE. Nebála se otevírat problematická témata. Vymetala špínu a řešila problémy, které nasekali její předchůdci, i když věděla, že za to nezíská sympatie ani politické body. Opencard, Škodův palác, tunel Blanka, který byl zároveň i tunel vůči všem daňovým poplatníkům. Současná koalice, a hlavně to, co předvádí poslední měsíce, to dělá naopak. Soustředí se na věci, o kterých ví, že jí přinesou popularitu, které ale Pražany netrápí, třeba vyvěšování vlajek na budovu magistrátu, řešení novoročního ohňostroje. A k tomu se snaží rozkopat to, co funguje. Teď myslím tu několikaměsíční diskusi a koaliční krizi kolem Pražské plynárenské, která jako jediná přináší do pražské kasy miliardy,“ uzavřel.

