„Ta ženská se neštítí ničeho!“ Nářez Němcové, jaký tu dlouho nebyl. Xaver a Plesl byli k nezastavení

reklama

Slovensko rozhodlo o vyhoštění tří ruských diplomatů a jako země EU vyjadřuje podporu Česku v kauze Vrbětice. „Alespoň někdo...“ reagoval na solidární gesto našich sousedů Plesl.

Možná si tím podle něj splnili Slováci svou povinnost, protože nevyhošťovali ruské diplomaty, když my jsme drželi basu s Brity a vyhošťovali jsme ruské diplomaty kvůli Skripalovi, což byl také agent ruské rozvědky. „Asi to Slováci za Skripala teď nahrazují. Když nevyhošťují ostatní, tak vyhostili teď oni, což je hezké,“ podotkl.

Nad otázkou, zda tímto diplomatická válka mezi Českem a Ruskem končí, se pousmál s poznámkou: „Bude válka. Mirka Němcová chce válku, tak bude válka přece. Budeme v ní sami jako vždycky,“ reaguje na vystupování senátorky v rámci vrbětické kauzy.

To samé chce její kolega z horní komory, senátor Jiří Drahoš. „I Drahoš chce válku. Všichni chtějí válku. Nevím, co si představují, že má následovat,“ spráskl ruce Plesl.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19445 lidí

„Je to Mirka válečnice, a máme to tady,“ povzdechl si Plesl. Složil svou tvář nešťastně do dlaní a spustil: „Ona si vše představuje jako provoz antikvariátu, je to problém. Je to obrovská míra nekompetence a neponaučení se,“ doplnil.

Vtipné mu na Němcové přijde prý i to, že má stejnou mluvu jako exprezident Václav Klaus. „Ona jak za ním běhala dvacet let jako ocásek, tak se naučila jeho dikci. Je strašně legrační, že tou Klausovou dikcí říká přesně opačné věci, než hlásá Václav Klaus starší. Tím se bavím,“ poznamenal.

Sám očekává následující diplomatický vývoj: „Chodí to tak, že se vyhostí diplomaté, a pak se zase potichu vrátí zpátky do svých pelíšků. No, ale teď bude válka,“ dodává Plesl.

Velmi kritizuje, že se zjištěním, že se na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 podíleli ruští agenti, přišly naše tajné služby po tolika letech. „Je to především obrovská ostuda českých zpravodajských služeb. Je prostě neuvěřitelné, že tu před sedmi lety rajzovali po republice ruští agenti vojenské rozvědky, a naše zpravodajské služby o tom vůbec nevěděly. Je to nepochopitelné,“ pozastavuje se.

Jedním dechem doplnil, že jedno vysvětlení by existovalo, a sice že v té době se zpravodajské služby bohužel více zaobíraly manželkou Petra Nečase. „Měly tehdy hodně jiné práce. A my víme, co dělaly. Místo ruských špiónů vojenská rozvědka sledovala manželku pana Nečase na pokyn paní Nagyové (dnes Nečasové), která nutně potřebovala vědět, co dělá a měla o ni strach,“ doplnil.

Přesto u něj přetrvává spíše názor, že na ruské agenty ve Vrběticích nepřišly české tajné služby samy od sebe. „Kdyby ty informace měly, musely by to vědět hned, stejně jako to dokázali Britové se Skripalem. Asi to byly informace, které přišly ze zahraničí,“ soudil Plesl.

Vše podle něj mělo zřejmě své načasování. „Ty informace přišly asi ve vhodnou dobu, když se to někomu hodí,“ soudí šéfredaktor MF Dnes.

Doufá, že české zpravodajské služby dostaly takové informace, se kterými skutečně v česko-ruské roztržce obstojí. „Protože jestli tu vedeme diplomatickou a skutečnou válku s Ruskem pod vedením Mirky Němcové, a pak se ukáže, že důkazy v ruce nemáme, tak to bude jen další obrovská ostuda,“ dodal.

Celý rozhovor najdete ZDE

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Na blížící se volby podle něj nebudou mít spory s Putinem vliv, jelikož lidé nemají pocit, že by se jich taková věc bezprostředně dotýkala. „Berou to spíše jako informační šum, mnohem větší vliv bude mít covid a ekonomická situace,“ míní Plesl.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14538 lidí

Plesla nepřekvapuje, že saský premiér v Moskvě v této době oznámil, že Německo chce koupit 30 milionů dávek Sputniku. „Oni nechtějí vyhošťovat ruské diplomaty kvůli Vrběticím. Němci mají Rusy rádi i historicky, jsou to přatelé,“ uvedl.

Dalším tématem byl virtuální klimatický summit, který svolal americký prezident Joe Biden. V plánu má přesvědčit Čínu k většímu důrazu na ekologii, což Plesl považuje za komické. „Když máte o miliardu obyvatel méně, než má Čína, tak ji těžko k něčemu donutíte,“ konstatoval.

„Čína je největší síla na světě, jede si svým vlastním tempem. Z Bidena má tak akorát legraci. Nedávno nazval Biden Putina zabijákem, možná se mu chce vyrovnat,“ poznamenal.

Pousmál se nad vyjádřením exprezidenta Václava Klause, že kdyby byl americkým prezidentem Donald Trump, žádná kauza Vrbětice by nebyla. „Z hlediska zájmu amerického byznysu je úplně jedno, jestli je prezidentem Biden nebo Trump. Rusové by stejně zakázku na Dukovany nedostali, ať bude u moci kdokoliv. Jim by to dal jen prezident Zeman,“ říká Plesl, že k něčemu takovému u nás není politická síla.

Psali jsme: Jan Schneider: Stydím se, stát je jak onuce. Skripal? I zde důkaz proti. Jsme jak UEFA proti Slavii Piráti nejsou připraveni vládnout! Bartoš by zasloužil záhlavec, vstává ze židle známý komentátor Doktor Zbořil varuje. Nás, EU i NATO: Válka s Ruskem je nebezpečná. Ne proto, že se nedá vyhrát, ale... Rusko omezí velvyslanectvím "nepřátelských zemí" možnost najímat místní síly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.