„Tady je 70 tisíc lidí, uvádí média. A ČT? Ta neuvádí opět nic!“ Šéfka Trikolory se bouřila na pódiu

Na úvod Majerová sdělila přítomným, že na Václaváku se sešlo 50 až 70 tisíc lidí, jak uvádí média. Pustila se ovšem do České televize, že to ignoruje: „A Česká televize neuvádí jako vždy nic,“ oznámila. „Je nás tu ale daleko víc než 100 tisíc. I nad pódiem je absolutně plno. Jestli této vládě od samého počátku chybí to nejdůležitější, a to je odvaha, tak nám tady ne. Díky!“ dodala směrem k protestujícím.

Česká republika podle Majerové potřebuje českou vládu, kterou nyní nemá: „Fialova vláda je možná ukrajinská, možná bruselská, ale rozhodně to není vláda česká,“ burcovala z pódia. „Kdyby to byla česká vláda, hájila by zájmy této země a svých občanů,“ dodala.

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27974 lidí

Vyzývala k ukončení válečného konfliktu: „Musíme zastavit tuto válku, do které tato vláda tvrdí, že v ní jsme, ale my v ní nejsme. To není naše válka,“ dodala Majerová a sklidila potlesk masy lidí. Odsoudila vyzbrojování Ukrajiny: „Míru dosáhneme jedině tím, když nebudeme posílat zbraně a prodlužovat konflikt, který se nás netýká,“ dodala. Protestující opět hlasitě dávali najevo svůj souhlas.

„Chceme, aby se naše země starala o naše občany. Děláme to za naše děti a za budoucnost našich děti. Jediný cíl, jak toho docílit, je říct této vládě ne,“ zakončila Majerová svůj projev za skandování protestujících „demisi“ této vládě.

