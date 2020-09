„Tady končí legrace, bezpečnostní riziko!“ Kalousek ve výbušném rozhovoru prozradil, co ví na Babiše

Miroslav Kalousek v rozhovoru na Primě Cool popsal, že se ho Andrej Babiš snažil získat do „své stáje politiků“ již v roce 2004. „Já nemám rád těsno u krku, tak jsme se nedohodli,“ popsal poslanec zážitek. Upozornil i na vztah Andreje Babiše k astrologii. Je to prý vážný problém. „Premiér je opravdu pod vlivem svého astrologa a své kartářky. On tomu začal věřit. Je to veřejné tajemství a já si skoro myslím, že to je bezpečnostní riziko,“ myslí si Kalousek a poukázal na to, že astrolog může radit v určitém zájmu. Došlo i na otázku alkoholu.

Poslanec Miroslav Kalousek byl hostem rozhovoru Cool talks na Primě Cool. Na začátku pořadu moderátor zmínil, že Kalousek toho spoustu ví, a tak se ho chtěl zeptat na to, kdo tedy v politice krade, když to údajně všichni neustále zmiňují. „Víte, v té politice nejsou jiní lidé než v celé společnosti. Je to nějaký odraz společnosti. I v té Sněmovně máte lidi poctivé, nepoctivé, ty, co by nikdy nic neukradli, ty, co si rádi ukradnou, chovné, tažné jako všude, jako na každé ulici, jako v každé hospodě. Samozřejmě že příležitost dělá zloděje. V té politice je více těch příležitostí,“ myslí si dlouholetý politik.

„Kolik je tam třeba blbců? Takových těch, kteří vůbec nevědí, co dělají,“ zeptal se moderátor Jindřich Ekl. Prý hodně. „Kolik procent? Dvacet? Klidně je vyjmenujte,“ tázal se dále. V tu chvíli se Kalousek rozesmál. „Vy jste velký optimista. Dvacet?“ kontroval vysmátý Kalousek. Prý jich je stejně jako všude jinde.

Poté se přešlo k tématu střetů zájmů. Prý to od roku 2014 došlo tak daleko, že státní správa slouží soukromým zájmům. „Nezdálo se vám někdy, že jsme v prdeli v rámci toho, co se teďka děje?“ měl Ekl poměrně svérázný dotaz. „Třikrát týdně, ale vždy si řeknu, že se to nesmí vzdát,“ odpověděl politik. „To se může takhle říkat? Je to dobré slovo, ale já to mám zakázané. Politici to říkat nesmějí,“ dodal.

Téma se přesunulo k některým vulgárním projevům předsedy poslaneckého klubu TOP 09. Prý se nikdy nenechal vytočit tak moc, že by se popral. Připustil však, že dal na ulici mladíkovi facku. Následně se přehrál záznam tohoto incidentu. „To jsem šel po Malostranském náměstí a tamten spratek na mě křičel ‚Kalousku, ty zloději, my tě oběsíme s celou rodinou‘, byl tak ve věku mého syna a já si říkal, zda mám ve svých 52 letech zapotřebí si to nechat líbit. Mohl jsem na něj podat trestní oznámení, ale radši jsem mu dal pár facek. Ono to bylo takový jednodušší. Fakt je, že to mělo i svůj výchovný efekt, protože on nejdřív řval: ‚Kalousku, ty svině‘, a když jsem mu dal první, tak říkal: ‚Na to nemáte právo‘, to už mi vykal. To byl ten výchovný efekt. Tak jsem mu dal druhou. Na to jsem samozřejmě právo neměl, to měl pravdu, ale chuť strašnou, a tak jsem byl předvolán na odbor organizovaného zločinu do Bartolomějské, tam chodili ti zločinci v medvědech a pak teda ministr financí. Ten úředník mi říkal, že když projevím lítost a přiznám se, tak to projednáme ve zkráceném řízení. Já řekl, že se přiznám, to jsem nikdy nepopíral, ale odmítl jsem projevit lítost. Jestli to na mě bude křičet znova, tak mu zase nafackuji. Byl jsem tedy potrestán, a tak to skončilo,“ připomenul Kalousek tehdejší událost.

„Spíš si říkám, kde se na vás nalepilo to, jak říkali, že Kalousek krade a rozkrádá to tu?“ byla další otázka na poslance Kalouska. Masivní babišovská propaganda se prý v roce 2013 rozhodla, že ho použije na ten druhý pól. „Každý autoritativní režim potřebuje mít dvě osoby. Toho tatíčka, který se o každého postará, a pak toho nepřítele, který za všechno může. Já bych si to měl brát jako vyznamenání, protože to bývá vybírán ten nejnebezpečnější potenciální soupeř,“ pousmál se Kalousek. Tahle kampaň pak měla důsledky jak ve veřejnosti, tak v samotné straně TOP 09. Přitom se s Andrejem Babišem zná dlouho a již před 25 lety si začali spolu tykat. Avšak veskrze se potkávali na společenských událostech. „Jedinou výjimkou, když měl pocit, že by si mě měl zařadit do své stáje politiků v roce 2004 a já jsem mu to odmítl. Když jsem byl zvolen předsedou KDÚ-ČSL, tak v roce 2004 k takovému rozhovoru došlo. Já nemám rád těsno u krku, tak jsme se nedohodli,“ popsal zážitek s Andrejem Babišem.

Moderátor pustil satirické video, kde Andrej Babiš vypadá jako vykladač karet a říká, že je třeba spolupracovat. „Jak vy to máte s matkou zemí a otcem sluncem?“ zeptal se Ekl Kalouska. „Tohle je veřejné tajemství a tady už končí veškerá legrace. Premiér opravdu je pod vlivem svého astrologa, své kartářky. On tomu začal věřit. Je to veřejné tajemství a já si skoro myslím, že to je bezpečnostní riziko,“ myslí si Kalousek. „A co je horší. Být pod vlivem astrologa nebo být pod vlivem alkoholu, protože obě věci na politické scéně máme,“ chtěl vědět moderátor. „To já si myslím, že ten astrolog je nebezpečnější, protože nikdy nevíte, v čím zájmu radí,“ poukázal předseda klubu na nebezpečí.

Následovalo téma koronaviru. Ze začátku se snažil být opatrný. „Na tom jaře se aplikovala ta nejrestriktivnější opatření. V podstatě jsme vypnuli ekonomiku, abychom si koupili čas. Teď vidíme, když roste ten počet infikovaných, že vláda ten čas, který jsme si draze koupili, promrhala. Ta chytrá, cílená opatření, která slibovala, že mezitím dá do pohybu, tak nefungují a že pravděpodobně nic jiného nezbude než plošná opatření,“ pověděl Kalousek. Rouška samotná ho nefrustruje a naopak ji považuje za symbol ohleduplnosti. „Před čtrnácti dny jsem projel celé Německo shodou okolností a tam se o tom vůbec nediskutuje,“ poukázal poslanec a dodal, že se nediví, když zde občané již vládě nevěří.

V pořadu zarecitoval svou básničku, kterou sestavil u příležitosti častých srážek vlaků před nedávnou dobou a zároveň reklamní kampaní Českých drah, která měla přilákat Čechy k cestování vlakem po tuzemsku. „Neumrzni v Pyrenejích, nenes se sníst lvicí, zahyň doma na kolejích našich železnicí,“ rozesmál Kalousek moderátora.

Na závěr se přešlo na alkohol. Kalousek připustil, že někdy po večerech zvedl telefon novinářům, když neměl. „Ale musíte umět relaxovat. Já nejsem abstinent, ale v práci nepiji. Někdy zajdu na pivo samozřejmě, ale že bych vysedával po hospodách, to ne,“ odmítl Kalousek. „Já jsem si jenom říkal, jestli se už někde nebojíte dát třeba víno nebo pivo, aby vás někdo nevyfotil, zase Kalousek alkoholik ožralá a tak dále?“ ptal se Ekl. „Budete se divit, ale doma nemám nic. Doma mě to nebaví. Když je příležitost ve společnosti, tak si tu sklenku samozřejmě rád dám, doma nepiju, v práci nepiju a nemám pocit, že kdybych si někde dal sklenku vína, tak by mě někdo pokládal za alkoholika,“ uzavřel Miroslav Kalousek.

