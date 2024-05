„Tady už to někdo vybombardoval.“ Lukačovič vyrazil mimo Prahu

reklama

Ivo Lukačovič, patnáctý nejbohatší Čech, vyrazil na cyklovýlet po krajích českých. Řízením náhody nebo vlastní zvědavosti se Lukačovič ocitl v sedle elektrokola i v českém pohraničí. A nevycházel z údivu.

„Projíždím na eKole po českých vesnicích ve vyloučených lokalitách a některé z nich už jsou na případný útok ruské armády připravené,“ napsal Lukačovič na síti X. A pokračoval ve svém hodnocení s cynickým humorem dál: „Dronovému operátorovi bude jasné, že tady už to někdo vybombardoval,“ osedlal cynismem Lukačovič své elektrokolo i twitterový účet.

Dronovemu operatorovi bude jesne, ze tady uz to nekdo vybombardoval. — Ivo Lukacovic (@ilblog) May 26, 2024

A komentáře začaly pršet jako góly do brankoviště švýcarských hokejistů. „Není na elektrokolo trošku brzo?“ ptal se starostlivě twitterový CohenTheBarbarian.

Tomáš Roud stav pohraničí připisuje státnímu školství a jeho nedostatkům. „Bydlel jsem 8 let v Janově... se to pěkně za těch 20 let změnilo, co už tam nebydlím. A pak že státní školství je tu proto, aby lidi neskončili v ghetech... asi to nefunguje,“ zkonstatoval bývalý obyvatel Janova, volič Svobodných a podnikatel.

„Takto vypadají celé bývalé Sudety,“ zmínil z twtterového prostoru komentátor ukrývající se za nickem Cato.

A přišlo i doporučení na lepší cestovatelské zážitky: „Jeďte na Vysočinu nebo na Moravu, tam jsou kvalitní silnice, udržovaná zeleň, krásné vesnice a města, milí lidé…“ doporučil Lukačovičovi upřímně Zdeněk Schwarz.

Došlo i na srovnání s romskými osadami na Slovensku. Tam kdyby Lukačovič zajel, nestačil by se divit. Pavel Legéň je viděl na vlastní oči. „A to jste neviděl romské osady na východním Slovensku. Doporučuji na youtubu najít habeš Sečovce. Viděl jsem to na vlastni oči a to je fakt síla,“ projevil drobet předsudečné nenávisti Legéň.

Celou diskusi pak uzavřel diskutér Řidič Karel. V pohraničí podle něj nenávidí boháče, volí levicové strany, jsou po uši v exekucích, nechodí do škol a sociální dávky vyměňují za narkotika. „Obyvatelé si ty vyloučené lokality dělají sami. A navíc, byly tu takové oblasti vždy. Boháče tam nesnášejí, volí levici, mají exekuce, nechodí do školy a dávky, tam stříkají proudem výměnou za fet,“ zhodnotil české pohraničí Řidič Karel, v zemi, kterou formoval svým vizionářstvím Tomáš Baťa.

