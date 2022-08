„Tahle lu*ra bude kázat lidem, aby si vzali dva svetry?“ Protivládní demonstraci na Staromáku vygradovala známá firma

reklama

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 79% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 10% hlasovalo: 3667 lidí

Těsně před koncem demonstrace se na pódiu objevil Jiří Černohorský, aktivista známý například z bojů o sochu maršála Koněva, který patří k těm, co jsou z šíření „ruské propagandy“ obviňováni nejčastěji.

Ten se ve svém projevu zaměřil zejména na předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Rozčílilo ho, že dáma se čtvrtmilionovým měsíčním příjmem (podle Černohorského tři sta tisíc) má drzost poučovat lidi, že si žili nad úroveň.

„Tahle ludra bude kázat lidem, že si na zimu mají oblíct dva svetry, že máte šetřit?“ ptal se řečnicky. Šetřit by podle něj měli především politici, a to prostě tím, že půjdou od válu a seberou se jim jejich nehorázné platy.

Jeho vystoupení se ale zvrhlo v osobní útoky kalibru „čúza s vyvalenejma očima“ nebo „ludra“. Vrcholem bylo rozšíření jejího dvojího příjmení do verze „Pekarová Adamová vydlabaná“.

Jeho projev si na demonstraci vysloužil aplaus, nikdo z organizátorů se od něj nedistancoval. Tím vyvrcholila demonstrace, která měla již předtím velmi vypjatou atmosféru.

Na transparentech se objevovaly slogany jako „fialový hnus“ nebo variace na logo SS ve zkratce premiérovy strany. Dvojice Pekarová a Fiala byla na poutačích prezentována jako „mráz a hlad“.

„Nečekal jsem, že se nás tady sejde tolik, udělali jste nám radost a děkujeme vám za to. Co je druhá věc, je trošičku smutnější, že nás musí dávat dohromady malý kluk,“ poznamenal úvodem David Tesař, který přišel na pódium s Honzíkem Kubišem.

„Já toho kluka znám, poznal jsem ho, když začínal covidismus a přidal se k nám. Nebál se ozvat za svá práva, práva malého dítěte, které potřebuje chodit do školy. Potřebuje chodit za kamarády, potřebuje žít, nemůžete mu vzít dva roky života – a beztak mu tato společnost dva roky života vzala. A nám všem taky,“ rozčílil se Tesař.

Honzík podle Tesaře dnešní akci svolal. „Důvodem k svolání této akce je, že mě štve to, že se pořád ty skupiny a jednotlivci na Facebooku a všude hádají a vlastně nás rozdělili na dvě skupiny: Na ty, kteří jeli kdysi očkování, a pak jsme tu my. Já jsem tuhle akci svolal proto, abych spojil ty skupiny a jednotlivce a abychom vládě ukázali, že nás nedokáže rozdělit,„ zmínil Honzík, že se chce řečníků zeptat, jaké je řešení toho, co se aktuálně děje ve společnosti.

‚Defenestrace!“ křičeli lidé mávající českými vlajkami. „Protože si už musíme říct, že je potřeba Fialové vládě říct, že tohle už stačilo,“ podotkl Honzík. „Demisi, demisi,“ křičel dav.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě

Na demonstraci nechyběla ani někdejší poslankyně, současná předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. „Kromě toho, že jsem politik, jsem taky bývalá učitelka a jsem taky máma dvou synů. A cítila jsem potřebu podpořit Honzíka Kubiše, kterému tímto strašně děkuji,“ zdůvodnila Majerová, proč dorazila na akci.

„V současné době, kdy už po třicet let je naše školství devastováno plošnými inkluzemi, genderovými teoriemi, různými -ismy, kdy našim dětem jsou naprosto záměrně na úkor toho, co by měly znát – číst a psát a počítat, ale perfektně – vnucovány myšlenky, se kterými nejenže mnohdy oni, ale hlavně my rodičové nesouhlasíme,“ rozhorlila se Majerová.

„A já jsem strašně šťastná za každého jednoho mladého člověka, který ať už díky výchově nebo možná dobré skupině kamarádů, dobrému zázemí, nejen rodinnému, byl vychováván k těm tradičním konzervativním přístupům, k lásce ke své zemi, k lásce k rodině, k lásce ke všemu, co je tradiční a co tady po našich předcích zůstalo,“ řekla Majerová, proč se akce účastní.

„To, co dělám, dělám pro budoucnost našich dětí. Protože když vidím, kam se řítíme, a já jsem opravdu tenkrát v tom 1989, kdy mi bylo sedmnáct, naivně věřila, a proto to pro mě byla doba euforická, že měníme svět – ano, tenkrát, bylo mi sedmnáct, bylo to autentické, byla jsem na týden vyhozená z gymplu, pak se to otočilo, takže jsem naštěstí odmaturovala. Ale od té doby, a obzvlášť v poslední dekádě mám pocit, že se strašně moc vracíme zpátky – a nejen do toho roku 1989, já mám pocit, že se vracíme, a v některých aspektech života už jsme, daleko víc v totalitě, než jaká tady byla. Protože ti moderní bolševici, ti progresivisté, mají daleko sofistikovanější způsoby tyranie, výhrůžek, zotročování. Dřív jsme všichni věděli, kdo je nepřítel. Teď si mnohdy nemůžeme být jistí,“ zmínila dále Majerová.

Psali jsme: Senátor líčí, co zažil při natáčení se štábem Fridrichové. Aktivismus není novinařina, vzkazuje Chabr (TOP 09): Budoucnost nádraží Vyšehrad je stále nejasná Jarolímek (Soukromníci): Některé kroky eurounijní byrokracie postrádají racionální zdůvodnění Autodrom Most: Nejnabitější závodní víkend sezóny okoření účast britského Top Gearu včetně legendárního Stiga!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.