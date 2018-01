„Takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich báli.“ Jaroslav Bašta popisuje, co odhalila volba prezidenta

Někdejší diplomat sloužící v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta se na prezidentskou volbu podíval trochu jinak. Domnívá se, že tato volba v plné nahotě odhalila hned tři krize, kterým čelí dnešní společnost. Nejhorší bude, až se tyto tři krize propojí do jedné.

Česká a evropská společnost má teď podle Bašty tři veliké problémy. Někdejší diplomat je přesvědčen, že dnešní společenské elity žijí zcela odtržené od většiny společnosti. Odtržení společenských elit od obyčejného lidu se projevuje rozevírajícími se příjmovými nůžkami. Nejbohatší lidé stále bohatnou, zatímco ti chudší stále více chudnou. Dnešní mladí lidé vědí, že se budou mít hůře, než se měli jejich otcové a dědové.

„Protože problémy mívají nepříjemný zvyk přicházet ve vlnách, takže se ke katastroficky špatnému stylu vládnutí a sociální krizi postupně přidává ještě střet civilizací. Netroufám si odhadnout, zda migrační krize vznikla náhodou, nebo zda šlo o pokus urychlit feudalizaci Evropy cíleným importem lidí, jejichž ideálem je svět, v němž se čas zastavil ve středověku, nejlépe v sedmém století. V každém případě dosáhli toho, že Huntingtonovy „krvavé hranice islámu“ se otevřely ve čtvrtích západoevropských měst," napsal Bašta v komentáři pro server První zprávy.cz.

Vládnoucí vrstvě už podle Bašty nezáleží na tom, jak žije ovládaná vrstva. Místo toho se vlády snaží skrze ideologii multikulturalismus podlézat nově příchozím. Někdejší diplomat má za to, že se v plné nahotě odhalila kolaborace vládnoucí vrstvy s islamismem. „Bílý muž" je touto vládnoucí vrstvou haněn, což je podle Bašty chyba.

„V emočně vyhrocené volební kampani v České republice se tyto příznaky všech tří krizí objevily už před pěti lety. Možná to bylo osobou kandidáta, který neuspěl, ale ten základní spor se vedl mezi lepšolidmi a plebsem. Voliči Miloše Zemana byly nazýváni prasaty, potomky nevolníků, starými hloupými nevzdělanými venkovany a tak podobně. Letos to není o nic lepší, jen vztek a nenávist nahromaděné za posledních pět let zatemňuje lidské duše ještě více. Hledám-li historické analogie takového vyjadřování, nacházím pouze jedinou – takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich strašně báli," napsal Bašta.

Někdejší diplomat má však za to, že obyčejní lidé mohou elitám notně zkomplikovat budování nové multikulturní - feudální Evropy.

autor: mp