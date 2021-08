„Takže Bartoši a Pekarová... rozkrádat...“ Stropnický utřel opozici nad půllitrem, koluje VIDEO

reklama

Zatímco současná vláda slíbila, že nezprivatizuje pivovar Budějovický Budvar, protože je významným plátcem daní a regionálním zaměstnavatelem, v době blížících se voleb dává část opozice jasně najevo, že s ním má zcela jiné plány.

Představa, že Budvar zůstane nadále státní, se nelíbí například Pirátům: „Nemyslím si, že je důvod, aby stát provozoval pivovar. A pokud by pro to byly vhodné podmínky... není to asi to největší české zlato,“ uvedl šéf Pirátské strany Ivan Bartoš na otázku Seznamu, zda má stát tento pivovar prodat.

Stejná otázka byla položena také předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, odpověď byla obdobná: „Já myslím, že stát by neměl podnikat v oblastech, které jsou běžně tržní, tohle je určitě jedna z nich,“ myslí si, že stát by neměl Budvar vlastnit, a je rozhodně pro jeho privatizaci.

Podle Stropnického však privatizace Budvaru nemusí být zrovna výhra, jak bylo řečeno, tento národní pivovar prosperuje a státu přináší stamiliony. Proti názoru Bartoše a Pekarové Adamové se tak důrazně vymezil na svém facebooku.

„Protože se nám tu zase jako vždycky, když se chystá k moci pravice, objevují určité tendence, je potřeba hned a rázně reagovat: Budějovický Budvar se nikdy rozkrádat, teda pardon privatizovat, nebude,“ zdůraznil.

Ke svému přispěvku pak jako nezávislý kandidát pod ČSSD v Praze pro nadcházející sněmovní volby připojil krátký spot, v němž dodal: „Piráti a koalice ODS chtějí privatizovat Budějovický Budvar, tak já bych rád za sociální demokracii řekl, že tento pivovar se nikdy privatizovat nebude! Je to pivovar, který vaří skvělé pivo, který má výborné ekonomické výsledky. A který celá léta statečně bojuje s tím americkým patokem.

Takže Bartoši a Markéto Pekarová Adamová, Budějovický Budvar se nikdy privatizovat nebude... a na to se napijeme...,“ pozvedl Stropnický na závěr sklenici piva, napil se z ní a zopakoval: „Nikdy!“

Není to tak dlouho, co Stropnického vytočil také někdo z řad novinářů. S publicistou Jiřím X. Doležalem se dostal do křížku, když mu jménem serveru Fórum24.cz poslal dvě otázky týkající se barokního zámku, který Stropnický spravuje na venkově v Osečanech se svým partnerem Danielem Krejčíkem. Pátral hlavně po tom, kde Stropnický bere finance na opravu zámku.

„Jako WTF!!!! Ráno mi přistály do e-mailu dvě otázky zhulence Jiřího X. Doležala z té pravičácké žumpy Fórum24. Odpověděl jsem a rovnou sem zveřejňuji otázky i odpovědi, protože s takovou sr*čkou (ano, tohle nebudu tečkovat ani jinak lakovat na přijatelno) jsem se ještě nesetkal,“ vypěnil.

Doležal se ptal: „Přijde Vám prosím adekvátní, přijatelné a slušné vybírat na opravu Vaší nemovitosti na serveru, kde shánějí peníze na léčbu těžce nemocné děti?“

Sbírka běží na serveru Donio.cz a Matěj Stropnický konstatoval, že to, co mu Doležal podsouvá, je mimořádně nízké.

Psali jsme: S*ačka, žumpa, to jsem nezažil! Matěje Stropnického poblili. A on vše zveřejnil

Podobně se postavil i k druhé otázce znějící: „V čem prosím v tomto Vašem konání spatřujete sociální aspekt, který jistě jako kandidát za ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 2021 ctíte?“ ptal se publicista.

Na to Stropnický reagoval slovy, že oprava zámku a jeho souběžné zpřístupnění veřejnosti je činnost ve veřejném zájmu. „Byla by jí dokonce, i kdybychom zámek nezpřístupnili, protože jde o záchranu nemovitého kulturního dědictví. Je to místo, kde se odehrává část kulturního života našeho kraje. Ne, není to domov důchodců, no a co?“ odpověděl.

„Tak, doufám, že jsem Vám poskytl dost šťavnatých výroků pro Váš dehonestující článek, a pevně věřím, že je zveřejníte všechny. Já to udělám rozhodně. S pozdravem Matěj Stropnický,“ napsal závěrem Stropnický s tím, že kdyby Doležal chtěl, může mu na zámek přispět.

