„Takže opozice rozjela volební kampaň!“ Michálek v Partii rozdráždil Benešovou

„Řekla bych, že to je vůči vládě nespravedlivé, protože to nikdo nezažil. Já bych sama ráda viděla ty kritiky, jak by si počínali. My jsme jednali celé dny i noci. Hlavním kritériem bylo ochránit zdraví občanů,“ zdůraznila Benešová, která má pocit, že opozice hledá občas hnidy.

„Já chápu, že kadeřnictví byla zavřená, takže ty hnidy se možná někde nahromadily,“ pousmál se Michálek. S vážnou tváří doplnil, že by poslanci měli vládě vystavit koronavirový účet a měli by upozornit na to, co by se dalo udělat, kdyby byla druhá vlna, která možná přijde, tak abychom ji lépe zvládli, zdůraznil Michálek.

Na vládu se zlobil, že nedostatečně informovala občany. To však Benešová odmítla s tím, že vláda po každém rozhodnutí svolala tiskovou konferenci a informovala občany. „Tohle je klasická rétorika opozice. Budeme mít krajské volby, senátní volby a příští rok parlamentní volby, takže opozice rozjela volební kampaň,“ zaznělo z úst ministryně Benešové.

„Ale my jsme panu ministrovi zdravotnictví poslali několik otázek a na odpověď jsme čekali 40 dní,“ ohradil se Michálek. Benešová mu okamžitě doporučila, aby se tedy na něj obrátil přímo ve Sněmovně. Sama za něj prý mluvit nemůže. Připustila, že občas mají ve vládě neshody a tříbí si názory. „S panem Hamáčkem, tam je to někdy těžké, protože on neodpovídá na dopisy třeba ve věcech, které jsou implementační,“ uvedla Benešová.

Poté přišla řeč na žalobu na Evropskou komisi za to, že stále zadržuje dotaci pro Agrofert Andreje Babiše (ANO) ve výši 1,6 milionu korun. Agrofert je dočasně odložen ve svěřenském fondu premiéra a Babiš tvrdí, že na Agrofert nemá nejmenší vliv a označuje ho za svou „bývalou firmu“.

Michálek poznamenal, že ministryně Benešová postupuje tak, aby to pomohlo Andreji Babišovi. Například prý nedokázala prosadit na vládě agendu, na základě které by bylo možné určit konečné vlastníky firem. EU už nás kvůli tomu upomíná.

I tady se Benešová ohradila. Jsou to paranoidní představy, vůbec to nesouvisí s panem Babišem. „To, že to bylo předloženo na počátku koronavirové krize. To prostě tak vyšlo. Já bych vám přála, abyste jednou seděl v tom ministerském křesle a musel postupovat podobně, jako jsem postupovala já,“ pravila dáma.

Do Pirátů si rýpla, že stále kritizují ministry, ale přitom sami ukazují, že by si měli zamést před vlastním prahem v Praze. Michálek její slova odmítl s tím, že pirátský primátor Zdeněk Hřib je mnohem lepším primátorem, než byla Adriana Krnáčová z hnutí ANO. „Tady se neshodneme,“ ozvala se Benešová.

Stranou pozornosti nezůstal ani Petr Angyalossy, nový předseda Nejvyššího soudu. Prezident Miloš Zeman většinu odborníků překvapil tím, že vybral právě jeho. Benešová však zdůraznila, že to je právo pana prezidenta. „On mi to vysvětloval tak, že se rozhodl vybrat mladšího kandidáta, protože starším kandidátům by se vyčítala jejich minulost,“ podotkla členka vlády s odkazem před rok 1989. Petr Angyalossy se v justici začal prosazovat až po sametové revoluci, takže tady ten problém odpadá.

Michálek uvedl, že měl prezident Miloš Zeman postupovat transparentněji. Skutečnost, že některé informace předával kancléř Vratislav Mynář, považoval za problematickou. „Působení pana Mynáře na Hradě je katastrofa,“ konstatoval bez obalu Michálek.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k možnému odškodňování podnikatelů za to, že vláda vypnula ekonomiku a v podstatě jim znemožnila podnikat. Připomněla také slova Marie Benešové, že podnikatelé měli mít pro případ krizové situace „vatu“.

A tady se ministryně notně rozzlobila.

„Ale paní redaktorko, s tou vatou už je to trapné, já to myslela trochu jinak. Já sama jsem vedla kancelář, tak vím, že musíte mít zajištění na první tři měsíce, abyste v případě krize mohli platit nájmy, zaměstnance a tak dál. A jinak jsme těm podnikatelům pomohli a udělali jsme, co jsme mohli. Prostě musíte mít rezervy, i v domácnosti musíte mít rezervy. Když vám v půli topné sezóny odejde kotel, no tak musíte mít peníze na nový, přece nezmrznete, že jo. Vláda podnikatelům pomáhala,“ zopakovala znovu ministryně.

Pokud se podnikatelé rozhodnou podat žalobu, budou muset doložit, jak velkou škodu jim stát svým rozhodnutím způsobil.

Michálek ministryni vyčinil, že tady vláda spoléhá na to, že lidem se nebude chtít soudit, a dělá trochu „mrtvého boruka“. Sám by si představoval, že vláda projedná jistou kompenzaci podnikatelům podle nějakého předem dohodnutého klíče, a tím soudy podnikatelů se státem odpadnou.

Benešová odmítla, že by vláda dělala mrtvého brouka. „My to na vládě diskutujeme,“ uvedla Benešová.

Ve druhé polovině debaty přišla řeč také na elektronické náramky pro vězně. Tady byl Michálek velmi přísný. „Máme tady 150 náramků, když vězňů máme několik desítek tisíc, takže já si myslím, že to je velké selhání hnutí ANO po sedmi letech na Ministerstvu spravedlnosti. Tohle celé je organizační selhání hnutí ANO v řízení Ministerstva spravedlnosti,“ vypálil.

„Já se těším na to, až to povedete vy,“ poznamenala s pousmáním Benešová s tím, že se snaží celý projekt zachránit, protože náramky byly dohodnuty s izraelskou firmou a ta teď pravděpodobně má existenční problémy, takže bude třeba vypsat nové výběrové řízení na dodávky náramků. Benešová by uvítala, kdyby příští dodavatel nebyl z Izraele, ale z Evropy.

