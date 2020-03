„Teď vám povím pravdu.“ Milion chvilek vydal VIDEO před bojem, jde o ČT

reklama

„Teď vám povím pravdu o veřejnoprávních médiích,“ načíná video Vašák. Tvrdí, že ne každý ví, co konkrétně veřejnoprávní média znamenají. „Je to ale přitom jednoduché. Máme tři typy médií: soukromé, státní a veřejnoprávní,“ poučuje.



Následně vyjmenovává, že mezi soukromá média patří kupříkladu televizní stanice Nova, Prima či Barrandov TV. Z rádií jmenoval stanici Impuls. „Ty mají své majitele a jejich cílem je zisk. Proto se snaží vysílat takové pořady, které jim zajistí co největší sledovanost,“ pokračoval Vašák. Slabou stránkou těchto médií podle jeho slov je, že „častokrát spíše vysílají ty pořady, které jsou zábavné, než ty, které mají nějakou obsahovou hodnotu“. Stěžuje si též, že u soukromých médií nemůže být garantována jejich objektivita. „Reportáž proti šéfovi se totiž točí docela těžko, že?“ přikládá s tím, že to však nemusí platit vždy.

Následuje ohlédnutí na státní média. O těch Vašák zmiňuje, že jsme je měli za minulého režimu, a dnes bychom je našli třeba v KLDR. „Ty patří státu, platí je stát a kontrolují je politici. A podle toho to taky vypadá,“ uvedl.



A říká, že – abychom nemuseli být závislí pouze na soukromých či státních médiích – tak tu máme právě ta média veřejnoprávní. „Ta nejsou placena ani z reklam, ani ze státního rozpočtu, ale platíme si je my všichni skrze koncesionářské poplatky,“ referoval a upozornil, že koncesionářské poplatky „jsou strašně důležité, protože zaručují nezávislost těchto médií“. Doplňuje, že tato veřejnoprávní média „patří vlastně tak trochu nám všem“.



Veřejnoprávním médiím, podle Vašáka, nikdo kromě veřejnosti „nemůže kecat do toho, co mají vysílat“. „Teda až na jednu věc,“ dodává s poukazem na zákon o České televizi, podle kterého, dle předsedy mládežnické organizace, ČT vysílá i „důležité věci“. Těmi má být „objektivní zpravodajství a vysílání pro všechny možné skupiny obyvatel v této zemi“. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Dále Vašák shrnuje, že u nás jsou veřejnoprávními médii Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. A přechází k tomu, kdo tato média kontroluje. Rady, které tato média kontrolují, podle Vašáka „zastupují veřejnost, takže i vás“.



Závěrem ještě povídá, že veřejnoprávní média „se hodí zejména do těžkých časů“. „Nejsou dokonalá, jako není nikdy nic. To ale být nikdy nemusí. Stačí, že kdykoli je zapnete, můžete si být jisti, že tam nenajdete blbosti,“ pravil Vašák. To má být důvod, kvůli čemu je tady, dle Vašáka, máme. „Važme si jich,“ dodává.



Pod videem popisek tvrdí: „Během dvou týdnů proběhne volba nových členů mediálních rad, které dohlíží na nezávislost veřejnoprávních médií. Někteří z kandidátů jsou přitom spojeni s konkrétními politiky. A prognóza není dobrá.“ Fotogalerie: - Stojím za ČT

Spolek Milion chvilek připomíná, že v roce 2020 se vybírá 6 z 15 členů rady ČT a v roce 2021 to bude 5 z 15 členů rady ČT, což zapříčiní, že před dalšími volbami bude obměněna drtivá většina Rady ČT. „Přitom už 10 členů rady může odvolat generálního ředitele,“ naznačují chvilkaři, čeho se obávají.



„Pokud si Andrej Babiš dosadí dříve či později svého ředitele televize, bude to konec jakžtakž nezávislého zpravodajství a publicistiky. Nedopusťme to. Sledujme volby do mediálních rad a požadujme veřejnou volbu,“ uvádějí aktivisté, s tím, že „volba do mediálních rad veřejnoprávních médií má být veřejná!“.



Aktivisté video vydávají před blížící se sešlostí, kterou plánují na tuto neděli. V 16 hodin chtějí započít pochod z Hradčanského náměstí a následně v 17 hodin demonstrovat na náměstí Hradčanském. Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

Demonstrovat hodlají hned kvůli několika událostem. „Ochráncem veřejných práv se stal člověk, který naprosto popírá smysl této instituce, který falešně používal titul JUDr., který za komunismu vychvaloval socialistické volby a který nedávno navrhoval nevydat Andreje Babiše trestnímu stíhání a ‚odstíhat ho až nebude předsedou vlády‘. To je však jen další z mnoha ilustrací mnohem vážnějšího problému. Kontrolovat nezávislost veřejnoprávních médií chtějí lidé, kteří jsou přímo či nepřímo napojeni na politiky. Hrozí nám, že se veřejnoprávní televize a rozhlas postupně stanou hlásnou troubou vlády, jak se tomu již stalo v Maďarsku. Předsedou vlády je trestně stíhaný normalizační komunista a agent StB v obrovském střetu zájmů, který vlastní jeden z největších mediálních domů a který inkasuje z veřejných rozpočtů velké peníze,“ píše Milion chvilek o chystané demonstraci na facebooku.

„Nechceme jít cestou Maďarska a Polska,“ vyhlašují aktivisté Milionu chvilek. Psali jsme: Zvrácenost! Novotný a plesnivá tykev? Tomáš Vyoral řekl věci, ze kterých v ODS zmodrají. Ale nejen oni. I Nora Fridrichová a Mikuláš Minář Už zítra. Pod Křečkovými okny se chystá brajgl. Milion chvilek si přizval posily Skandál Milionu chvilek. Nachytáni při činu, pak špatná výmluva. A už to jede Chvilkaři si myslí, že 200 poslanců bude hlasovat, jak oni budou vyhrožovat. Pořádná nálož z Trikolóry

