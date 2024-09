„Ten chlap v sobě nemá kus hrdosti.“ Holec k humornému výstupu Petra Pavla

Úvodem se Holec kriticky pozastavil u prezidenta Petra Pavla, konkrétně jeho účasti na srazu motorkářů. Prezident na jevišti v Praze všechny kolegy motorkáře přivítal a také si hodil ve stánku jménem Havloids „Jakeše do koše“, jak zní jedno z hesel sametové revoluce. „Prezident Petr Pavel nás přesvědčil znovu o tom, že dno nikdy nenajde. Byla to neuvěřitelná ironie. Je to gumák a bezcharakterní člověk, ať je režim jakýkoliv, vždy bude věrně sloužit. Pavel hodil Jakeše do koše a tleskali mu,“ poukázal Holec, jak prezident s komunistickou minulostí vhodil knihu o někdejším generálním tajemníkovi Ústředního výboru KSČ s názvem Miloš Jakeš – Příběh komunisty do rudého koše.

„Prezident Pavel je zvyklý poslouchat rozkazy, tak knihu o Jakešovi do koše mrsknul, lidičky – ovečky mu zatleskaly. Ten chlap v sobě nemá opravdu kus hrdosti. Vždyť proboha Jakeš a jeho režim stvořili agenta Pávka,“ zmínil krycí jméno, kterým byl ve zpravodajské – vojenské komunitě znám současný prezident Petr Pavel. Holec jej označil za „svědomitého komunistu“ a dodal: „Celá jeho rodina je rodina věrných komunistů, kteří schvalovali sovětskou okupaci...“ pokračoval Holec v živém vysílání na Xaver Live.

„Petr Pavel naplival na vlastní režim, který ho stvořil. A úplně stejně naplive na tento režim, který tu bude, až bude potřeba sloužit jinému režimu,“ konstatoval komentátor.

Hlavě státu také vyčetl, že čas na motorkářský sraz si najde, zato se odmítá sejít s rodiči obětí střelby na pražské filozofické fakultě, když jej o to žádají. „Ti rodiče jsou naštvaní, jak to vláda a policie celé zahrála do autu. Doprošují se premiéra i prezidenta, aby se s nimi setkali poté, co to bylo odloženo. Premiér Petr Fiala jim ani neodepsal na dopis a Petr Pavel řekl, že už se s nimi setkat nechce, že se sešli v únoru a byl to pro něj traumatizující zážitek. Je neuvěřitelné, že si český prezident na rodiče obětí čas nenajde,“ podotkl Holec.

K Petru Pavlovi přirovnal komentátor europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN). „Ona je jako Petr Pavel, žádné dno, žádný stud. Té je to jedno, ta pro prachy udělá cokoliv,“ řekl Holec o Nerudové.

V kontextu s Petrem Pavlem zmínil i návrh státního rozpočtu, který konečně představil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), v němž totiž myslí i na hlavu státu. Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky by se měl příští rok zvýšit proti letošnímu o více než 60 milionů korun na 488 milionů Kč. „Protože Petr Pavel je vládní prezident, jeho rozpočet bude už téměř půl miliardy. Jestliže tu vláda chrlí krizový rozpočet, aniž bychom zažívali jakoukoli krizi a nemá peníze, mohli by si odpustit přidávat prezidentovi, který si bez toho žije jako prase v žitě. Je to splátka za to, že Petr Pavel věrně slouží Fialově vládě,“ poukázal Petr Holec.

„Ministr financí Zbyněk Stanjura dlouho tajil svůj návrh státního rozpočtu, už je to venku a celý národ by si měl přát, aby to venku nikdy nebylo, v to snad nedoufali ani největší pesimisti, zase počítá se schodkem 230 miliard korun. Jak jsem řekl, to je krizový rozpočet a my nemáme žádnou krizi. Vládu premiéra Fialy můžeme považovat za permanentní krizi. Premiér Fiala tvrdí, jak je rozpočet prorůstový, proinvestiční. My ale víme, že co Fiala řekne, musíme otočit naruby a přiblížit se tak pravdě. Zbyněk Stanjura zase jen čaroval, je to pěkná šlichta. Do investic hodili běžné výdaje na dopravní infrastrukturu a hodili tam i americké stíhačky, ty by si spíše Američané mohli dát do investic, to se jim bohatě vrátí, nám ale ne,“ komentoval Holec dále návrh státního rozpočtu na rok 2025, který počítá se schodkem 230 miliard.

Odmítl Fialovy výmluvy, že rozpočet je takový, protože po Babišově vládě zdědili bobtnající mandatorní výdaje. Holec citoval ekonoma Lukáše Kovandu, který poukázal, že za Babišovy éry mandatorní výdaje v poměru k HDP nenarostly. Fialova vláda má prostor k ozdravení financí, přesto dvojnásobně zvyšuje schodek.

Zaměřil se na kauzu, kdy se Magistrát města Prostějova na základě požadavku policie rozhodl předvolat jistou ženu, která kritizovala vládu na facebooku. „Když jsem to poprvé viděl na sociální síti X, myslel jsem si, že to šíří šiřitel prokremelských narativů, že to v roce 2024 není v Česku možné. Ale je to pravda, to je Česko 2024 za vlády Petra Fialy. Ten důvod předvolání je jako z roku 1974 za normalizace,“ hrozil se Holec, co může potkat obyčejného občana za kritiku vlády .„Musíme si dávat pozor na pusu. Máme další důkaz toho, že Fialova totalita pokračuje, zahryzává se dál do naší politiky a společnosti,“ řekl komentátor.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) situaci později komentoval následovně: „Nikdo v naší zemi nesmí být stíhán za svůj názor na vládu nebo komentář vůči vládě, pokud jím neporušuje zákon.“

Petr Holec zmínil, že Rakušana zjevně začala děsit totalita, kterou buduje: „Vít Rakušan je jeden z největších cyniků, protože tohle je důsledek toho, co tu Rakušan systematicky buduje od nástupu na Ministerstvo vnitra, ze kterého dělá ministerstvo strachu. Kdo zavedl tým KRYT na odhalování šiřitelů nevládních názorů? Kdo začal vyrábět manuály na jejich identifikaci a hanobení? Vít Rakušan. To vše je důsledek jeho díla. Je to totalita, která nastupuje atmosférou, kterou vláda v zemi vytvoří,“ uvedl komentátor.

Připomněl také nedávný výrok Ondřeje Koláře z TOP 09, který navrhuje omezit svobodu projevu, zákaz projevovat by se měl týkat každého, kdo „propaguje narativy podkopávající státní zřízení“. „Jsme skutečně v raných padesátkách, protože tohle je hnusný bolševický totalitní jazyk, který používá Kolář,“ poukázal Petr Holec.

