„Ten největší udavač v Bruselu. Novodobý estébák!“ Na europoslance Zdechovského se po rozhovoru na PL snesla ostrá kritika

„Zatímco kmotr Zdechlina není zmatený, ale absolutní blbec, prospěchář, korytář, žvanil, lhář a největší udavač v ČR v EU. Takový novodobý estébák a práskač z prospěchu, aby si udržel koryto v EP. Nezapře, že je prachobyčejná lidovecká prospěchářská nula a Posseltův nácek, který pro koryto zabije vlastní babičku, tak má pořád stejné blbé kecy, ubožák, nakonec jako každý blb ze zlodějské stoky KDU/ČSL,“ vzkázal rozzlobený čtenář Zdechovskému. „Zdechovský, prober se. Nenávist je hrozná věc. A ta tvoje vůči premiérovi ti už úplně zatemnila mozek,“ napsal další.

Psali jsme: Premiér Babiš neví, která bije. Je zmatený. Europoslanec Zdechovský přináší šokující informace o smlouvě, před kterou varoval profesor Piťha

Andreje Babiše se zastal i další čtenář, který, jak sám přiznává, premiéra moc nemusí. „Ba naopak - zmatený jste vy - darmožrouti v europarlamentu, protože takovéto hnusárny, prasárny, debility, vlastizrádné a mafiánské praktiky nevymyslí ani ten největší dement z psychiatrické léčebny (na vysvětlenou z blázince). Velebnost už nemůže ani blít a v těch Vašich blbostech se nevyzná ani prase. No prostě defenestrace nutná a nezbytná,“ dodává. „Nevím, co dělá Babiš, jestli dobře, nebo špatně, ale Zdechovskému nevěřím, ani kdyby dnes řekl, že je 2. 11. 2018. Raději se půjdu podívat do kalendáře,“ netají se svým názorem další kritik Zdechovského slov.

Kritikou na zmíněného europoslance diskutující opravdu nešetřili. „Zdechovský asi už sežral všechny moudrosti světa. Už je tak vzdělán, že může kandidovat rovnou na prezidenta.“ „Každý lidovec je blbec, gauner, vlastizrádce, zaprodanec, vlezdoprdelista do sudeťáckých řítí, odporný pokrytec atd. Zdechovský je typický lidovec,“ napsal jiný pisatel a zastánce předsedy ANO.

„Zdechovský má hlavně strach o luxusní koryto,“ uzavírá jeden z mnoha kritiků Zdechovského výroků.

Andrej Babiš ANO 2011



Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

autor: B. Richterová a T. A. Nový