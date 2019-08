„Ten ódéesák měl prej tolik peněz, že nad nima onanoval. Hlavně nad dvoutisícovkou s Destinovou." Kmotr vzpomíná na dění v Praze a přidává postřeh o Hřibovi

Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 2% Piráti 2% SPD 1% KSČM 6% ČSSD 12% KDU-ČSL 4% TOP 09 62% STAN 8% hlasovalo: 17322 lidí

Vysvětleme, že městská firma TCP vznikla už v roce 1990 za účelem výkonu správy a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se převážně o nemovitosti se specifickým charakterem užitkových ploch. TSK se pro změnu zabývá technickou správou komunikací.

„Ale zlatým hřebem odjakživa byl DPP a majetek města. Teď tam vidím jisté změny, ale spíše úsměvného charakteru. Většina byznysu, o němž jsem věděl před deseti, patnácti lety, je tam pořád nastavený a funguje, aniž by to pan Hřib zaregistroval, protože se zajímá o ohňostroje,“ rýpne si zmíněný kmotr do primátora. „Osobně mně nevadí, dokonce bych ty lidi i volil, kdybych nechtěl pracovat a platit daně, ale nejsem v tom postavení a nemohu si to dovolit,“ dodal dále a zhluboka potáhnul z cigarety.

Zpět k Praze.

„Když se podívám na kroky v hlavním městě, jdou jednoznačně k určité liberalizaci. O tom žádná, to snad by i mohlo být v pořádku. Ale kšefty okolo pronájmů nemovitostí, nekonečných oprav chodníků a zeleně, to ještě asi pan Hřib také nezaregistroval, že se to zadávalo, prodlužovalo, dodatkovalo a podobně. Škoda, jinak mu přeju hodně štěstí a sdílné poradce, kteří tady něco zažili, zatím se k ničemu nedobral,“ míní také.

Z jeho slov, jež mohou být svým způsobem vyvolána hořkostí nad aktuálním stavem, vyplynulo i několik dalších poznatků. Ty jsou pro čtenáře ParlamentníchListů.cz také zajímavé. „Slyšel jsem příběhy, a že jich bylo, hlavně když úřadoval Pafka (jde o Pavla Béma, primátora Prahy z řad ODS v letech 2002 –2010), o zástupcích ODS, kteří měli tolik peněz, že nad nimi nejprve onanovali, protože se s tím nedokázali vyrovnat. Líbila se jim prý hlavně Ema Destinová… Jelikož jsem jim u toho nesvítil, tak za to ruku do ohně nedám, ale vždycky pro mne bylo záhadou, jak náramně dobře se náhle měli lidé jako Langmajer, Richter, Kabický, Janeček, Blažek. Asi dělali za víc lidí naráz, jinak si to neumím vysvětlit,“ přibližuje dále námi zpovídaný kmotr během připalování cigarety. Přiznejme, že tak činí se širokým úsměvem na tváři.

Když odhlédneme od jeho osobních výtek vůči právě zmíněným někdejším politikům občanských demokratů, zůstává realita. Ta je podle slov našeho zdroje nešťastná.

„Nevidím vize. Vážně nevím, kdo a co je pan Čižinský, nevím, co pan Hřib vybudoval, nevím to. Nadávalo se na ODS po všech směrech, nadávalo se na Faltýnka, že se montuje do TCP a tepla v metru, nadávalo se na Janouška, nadávalo se na Pocheho natažené ruce ještě před úkonem, ale po těch lidech svým způsobem zůstaly projekty: ať jde o Blanku, ať jde o plánovaný superholding, ať jde o nákup nových mašin do DPP. V současném stavu neumím posoudit, co je za přínos od Pirátů a jejich partnerů na magistrátu v Praze,“ uzavírá.

V pátek 16. srpna bylo například osazeno poslední vstupní okno do kobky na náplavce. Postupně také končí práce na celkové rekonstrukci dvaceti kobek na Hořejším a Rašínově nábřeží, které trvaly od prosince minulého roku. Oprava stála téměř 174 milionů korun a kromě veřejných toalet se lidé dočkají nových kaváren, barů a ateliérů, které nově budou fungovat celoročně. Provoz se do nich navrátí v průběhu září.

Další důležitou zprávou byla i skutečnost, že primátor Hřib v pátek společně se starosty Prahy 1 a Prahy 5 Pavlem Čižinským a Danielem Mazurem podepsal memorandum o odmítavém postoji k plánované výstavbě nové plavební komory Praha - Staré Město. Komora v tomto místě by podle představitelů dotčených městských částí a města výrazně snížila kvalitu života místních obyvatel a byla by ekologickou zátěží pro město.

