„Tenhle rok stál za h*vno.“ Daniel Vávra předběhl Zemana s projevem. Je zlý, na všechny

Stalo se už folklórem skoro po každém projevu prezidenta, premiéra, občas i jiných činitelů, doporučovat, co řečeno být mělo či nemělo. A k této módě se poslední den v roce přidal i herní vývojář Daniel Vávra, který raději ještě než nějaký novoroční projev prezidenta zazní, stvořil svůj. A střílel na všechny strany, jak do vlády, tak do opozice.

reklama

„Drazí spoluobčané, asi se shodneme, že letošní rok se moc nepovedl. Dalo by se dokonce říct, že stál dost za hovno. Slovy klasika, naše země nevzkvétá,“ odkázal se Vávra na prvního porevolučního prezidenta a ironicky dodal, že kromě pandemie ještě Česko čelilo pětisetletému suchu doprovázenému stoletými záplavami, Brexitu, Putinovým loutkám, jež se nechtějí očkovat, moderním gestapákům, kteří by nejraději všechny neočkované poslali kutat uran, převratu v televizi nebo puči v tajných službách. „A na naše bedra padla také starost o několik světových revolucí, válek a osud milionů zvířátek těsně před vyhynutím,“ doplnil s povzdechem: „Život správného Čecha není jednoduchý.“ Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 93% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 3% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 9705 lidí

Vávra mínil, že Češi jsou národ šikovných, rozumných a pracovitých lidí a Česko se řadí k nejlepším a nejbezpečnějším zemím na světě. Ale tyto skutečnosti jsou podle něho často navzdory tomu, kdo v Česku vládne a navzdory nepříznivým okolnostem. „Jeden by skoro byl zvědav, co všechno bychom byli schopní dokázat, kdybychom měli dobrou vládu, nikdo nás zrovna nechtěl obsadit a neprobíhala vražedná pandemie,“ spekuloval.

Jenže to je podle Vávry alibismus a Češi mají takovou vládu i opozici, jakou si zvolili a jakou si zaslouží, a chybí jim schopnost si vybrat ze svého středu moudré, schopné a poctivé vládce. „A za desetiletí marasmu, který dnešku předcházely, jsme si také mohli sami,“ zhodnotil vývojář a podotkl, že komunisté se v Československu dostali k moci řádnými volbami a co následovalo, byla neschopnost Edvarda Beneše a zbytku stran. Podobně i invaze vojsk Varšavské smlouvy byla dle Vávry výsledkem naivity a diletantismu tehdejších vládců a neschopnost viděl i u české šlechty za bitvu na Bílé hoře. „Všechny polistopadové vlády jsou výsledkem demokratických voleb a našeho rozhodnutí,“ připomenul.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2020

Dále se „stínový prezident“ věnoval myšlence, že vše špatné pochází odjinud. „Nějaký zlotřilý padouch, který za všechno může, omámil tu hloupější polovinu země, stačilo by přitom zakázat o něm mluvit a všechno by bylo jako dřív,“ definoval si myšlenku, kterou vyvrací. Podotkl, že z odhalování lží „nepřátel dobra“ se stal dobrý byznys a kritizoval ty, kdo si osazenstvo Kremlu představují jako křížence Saurona, Dartha Vadera a Stalina, kteří mohou za všechno zlé, co Čechy potkalo.

„Jak naivní, hloupá a arogantní dětinská představa to je, jak hloupý je ten, kdo si myslí, že lidé jednají jen podle toho, co jim kdo nakuká, a když odstraníme našeptávače, všichni se začnou chovat tak, jak potřebujeme. Jak krátkozrací jsou i ti, kteří si myslí, že nás spasí nějaký diktátor z ciziny,“ zhodnotil tyto úvahy. Podle Vávry jsou Češi pány svého osudu a pomoci si musí sami. „Blázen je ten, kdo čeká na spásu od nějakých mýtických dobrodějů z dalekých krajin,“ pokračoval.

Společnost je podle něho rozdělená kvůli tomu, že v poslední době se objevily problémy bez jednoduchého řešení, které zároveň zametly s mnoha životními filozofiemi a názory. „A tak tu proti sobě stojí tři skupiny bláznů,“ konstatoval Vávra a vysvětlil, že první jsou ti, kterým se zhroutil svět, ale odmítají to přiznat, takže se tváří, že se nic neděje a život jde dál. „Stačí, když na sebe budeme hodní, zakážeme CO2 a ošklivé řeči, strčíme hlavu do písku a zbavíme se těch, kdo malují čerty na zeď,“ ilustroval tento způsob myšlení.

Dále jmenoval malíře čertů na zeď, kteří nevědí co dělat a jejich amatérské předpovědi nemají žádnou váhu. „Po Brexitu se Británie vrátí do pravěku, do deseti let umřeme na přímém slunečním světle, všechny nás ušlapou imigranti, díky prezidentovi nás obsadí Rusko, všichni skončíme v mrazácích na zmrzlinu na ulici,“ ilustroval druhý typ bláznů a poznamenal, že i proroci zkázy se mýlí a budoucnost dopadne jinak. „Což neznamená, že dobře,“ upozornil.

Do třetice jmenoval ty, jež přinášejí špatná řešení, jako například návrhy, že se vše vyřeší, pokud si necháme vládnout od někoho jiného odjinud nebo pokud se zbavíme řidičů, cyklistů, katolíků či boháčů. „Pokud teď přikyvujete souhlasně hlavou, věřte, že mluvím i o vás. Za všechno nemůžou imigranti a EU, ale ani Okamura s Babišem,“ varoval „stínový prezident“. Ale optimisticky zhodnotil, že nejde zdaleka jen o český problém, naopak v Česku je rozdělení společnosti ještě docela mírné. „Zatím nikdo nic nevypaluje, nikdo nestrhává sochy... Tedy, v uplynulém roce jsme strhli jen jednu,“ dotkl se Vávra kauzy Koněv.

Pak obrátil svou pozornost na současnou krizi, která podle něho dokázala, že Češi v „průseru“ dokážou táhnout za jeden provaz, být velmi solidární a obětaví. Nepropadají panice a navzdory strachu z totální anarchie a rozkladu způsobených covidem-19 se společnost dokázala přizpůsobit a pokračovat dál. Jako důkaz dal fakt, že zatím měsíce drakonických opatření srazily ekonomiku „jen“ o několik procent a i nezaměstnanost zatím není závratná a většina lidí stále práci má. „Přestože zaniklo mnoho podniků, mnoho dalších využilo příležitosti a vzniklo,“ řekl dál a ocenil i ty, kteří bleskově přišli s inovativními řešeními problémů.

Ale dle Vávry se opět tyto schopnosti prokázaly vládě navzdory. „Kdyby ve Strakově akademii byl puštěný záznamník a zhasnuto, dopadlo by to možná lépe,“ komentoval. „Zjistili jsme, že ti, kdo nám vládnou, nejenže naprosto netuší, co mají dělat, když jde do tuhého, ale když umírají lidé a jde o život, dají ještě přednost vlastním kšeftům před těmi, kterým mají sloužit. Že místo toho, aby se pomůcky vyráběly levně a u nás, kupovali jsme je jinde a draze. Že ani za rok nedokáže naše vláda nachystat jedno blbé call centrum a trasovat nakažené. Že webová stránka na prodej dálničních známek stojí miliony. A také že jsme lajdáci a kverulanti a nedokážeme se někdy omezit ani tehdy, když jde do tuhého.“

Co vývojáře a autora petice proti novým formám cenzury děsí, je právě sílící volání po cenzuře a větší moci státu, zdůvodňované různými strašáky. „Jsou to hlasy od vzdělaných elit, které mají jinak plná ústa demokracie a měly by mít trochu rozum,“ prohlásil Vávra a spekuloval, že dotyčné k tomu vede zoufalství nad nezájmem o jejich politický program. „Je načase se zamyslet, proč tolik lidí dává přednost neschopnému oligarchovi a všem těm vašim populistům před vaším geniálním a jediným správným programem. Možná lidé nesdílí pocit, že je tak geniální a chtějí to nějak jinak,“ doporučil a dodal, že dotyčné elity těmto lidem nerozumějí a křečovitě se snaží tyto lidi donutit, aby přemýšleli jako oni. „Problém je ve vás. Vy byste se měli snažit pochopit ostatní,“ dodal ještě.

Psali jsme: Petice proti cenzuře. Sepsali Kechlibar a Vávra, podepsali lidé, nad kterými ani kavárna nemůže mávnout rukou

„Příští rok bude těžký. Ovšem ne pro odpírače očkování, protože na ně se vakcína ještě dlouho nedostane díky naší vládě. I kdyby se očkovat chtěli,“ přešel Vávra k novému tématu a konstatoval, že covid-19 a lockdowny budou znepříjemňovat život i nadále, někdo při nich ztloustne, někdo naopak bude muset obracet každou korunu. Dle zkušeností z USA soudil, že z lidí asi vytryskne frustrace, ale i nahromaděná energie.

„Zbavme se maloměšťáckých podvodníčků a kverulantů, kterými je naše společnost prolezlá od vesnic až po Hrad. Začněme k sobě být vlídnější, přestaňme svádět všechno na druhé a začněme u sebe. Už se nemůžeme vymlouvat na obtížnou minulost. První republika vznikla po světové válce a trvala pouze dvacet let. Čelila španělské chřipce, ekonomické krizi, bytové krizi, kdy lidé žili doslova ve slumech, naši sousedé si na nás brousili zuby, měli jsme dvě krátké války s Polskem a Maďarskem, ve vzduchu visela hrozba další světové války. Přesto naši předkové dokázali neuvěřitelné věci. Centra našich měst a infrastruktura, kterou využíváme dodnes, vznikla tehdy. A taky spousta uměleckých děl, filmů, kultury,“ vyzval vývojář, který žertoval, že bude kandidovat na prezidenta.

Poznamenal, že od Sametové revoluce uplynulo 30 let a je na nás zhodnotit, zda jsme dokázali vše, co jsme mohli. „Já si myslím, že mezery tu určitě jsou. Ale to by nám musel vládnout někdo, kdo nemá stát jako dojnou krávu pro svoje kšefty, eventuálně nás nechce svázat socialistickými regulacemi, vnutit nám svoje šílené plány na spásu světa a předat moc někam jinam,“ dodal. Ti, kdo to vidí stejně, se musí zapojit do veřejného života a nejen jednou za 4 roky někomu hodit svůj hlas.

„Potřebujeme masivní reformu soudnictví, novou infrastrukturu, zrušit tisíce regulací a státních buzerací, zdigitalizovat stát, přestat zneužívat školství k vymývání hlav dětem a vrátit se ke vzdělávání, potřebujeme mít více dětí, které jsou ta nejlepší důchodová reforma, potřebujeme začít točit dobré filmy místo debilních product placement frašek a telenovel, potřebujeme místo levných kostek začít stavět krásné domy, potřebujeme lépe chránit přírodu, ale také stavět dálnice. Myslím, že na to máme, a věřím, že to jednou dokážeme. Přeju vám co nejlepší rok 2021,“ rozloučil se na optimistickou notu Daniel Vávra.

Psali jsme: „Takhle vás blbnou!“ Bohdalová u Krause řekla, co jí provedli. A Blesk pak napsal, co provede ona „Udavačské pr*sárny!“ Nabízeli relax na čerstvém vzduchu, teď museli zavřít. Někdo je napráskal Nejvíc v historii. Více než polovina diváků sledovala o Vánocích v hlavním vysílacím čase program České televize Bomba: Babiše cenzuruje Twitter. Už kolují teorie. A reaguje Jiří Strach

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.