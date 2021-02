,,Ti by si to s vámi rádi vyřídili.” Urážky policistů překročily mez. Protiakce je tu

„To si opravdu někdo z vás myslí, že policisty baví courat po večerech a nocích po ulicích a nakukovat do restaurací a barů?“ ohradil se bývalý policista a mimo jiné též vyšetřovatel kauzy Mrázek Roman Pavlík, kterému vadí množící se výpady proti policistům, kteří dohlížejí na dodržování restrikcí. Upozornil, že policisté musejí poslouchat rozkazy, a připomenul, že ty plynou zejména od vládní koalice ČSSD a ANO vzniklé na základě výsledků posledních parlamentních voleb. „Tedy na základě vašich volebních hlasů,“ ohrazuje se proti útokům na policisty.

Vadí mu například příspěvky z jedné facebookové skupiny, kde jedna z diskutujících vyzývala k vytvoření seznamu „všech kryplů a zrádců, aby i v civilu, až půjdou do obchodu, měli strach z každého kroku“, a další člen skupiny připojil příspěvek, ve kterém doporučil jedné z žen, aby svým dětem zakazovala kamarádění se s dětmi mužů zákona. „Já vím, je to hnus, ale co dělají ti gestapáci, to je hodně přes čáru,“ dodal muž s tím, že „se české děti ani za války nekamarádily s dětmi gestapáků“.



Pavlík píše, že policista musí vyžadovat dodržování zákonnosti a dodržování jednotlivých nařízení, a to zvláště za nouzového stavu. Lidé by podle něj měli pochopit, že policisté vykonávají svoji práci a policie jakožto bezpečnostní sbor „musí poslouchat udílená nařízení i rozkazy, které dostávají od svých představitelů a představitelů politických stran, které jsou ve vládní koalici na základě výsledků posledních parlamentních voleb, tedy na základě vašich volebních hlasů“. Fotogalerie: - Zavřené krámy

„Policisté nejsou hromosvod… nadáváte jim, urážíte je, poměřujete si s nimi právní vědomí, snažíte se s nimi diskutovat, nejste ochotni ani poslouchat na zákonnou výzvu ‚JMÉNEM ZÁKONA‘. Věřte mi, že moc dobře vím, jak se policisté cítí… kdyby neměli na sobě uniformu a kolem dokola by netancovali lidé s telefonem a nenatáčeli video, které vysílají živě na sociální síti, tak by si ty urážky s vámi velice rádi ‚vyříkali a vyřídili‘,“ doplnil.



Doplnil též, že doufá, že se uvedené příspěvky dostanou na kompetentní místa orgánů činných v trestním řízení. Tahat do věci děti je podle něj „ubohost“.

