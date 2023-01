„To by bylo ticho...“ Lipavský s Indem. Jenže ten pak promluvil o Rusku

reklama

Čeští vládní politici mají v otázce Ukrajiny jasno. Ruská invaze Evropu a západní svět sjednotila, je potřeba se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, Rusko vyloučit pokud možno ze všech organizací, atd. Ovšem mimo západní svět jsou postoje k Rusku o poznání složitější a méně vyhraněné.

Jako jeden z příkladů se dá vzít například Indie. Byla to právě Indie, která na začátku války ruskou ropu, o kterou najednou nebyl zájem, skupovala. Kromě toho, pokud jde o bezpečnostní technologie, Indie dováží ruské zbraně.

„Indie je jedním z klíčových partnerů EU a ČR v Indo-Pacifiku, je současně pátou největší ekonomikou, v tomto roce také předsednickou zemí ve skupině G20," uvádí české Ministerstvo zahraničí.

„Indie se nabízí jako významný partner pro obchodní spolupráci. Chceme proto budovat naše vzájemné vztahy. Věřím, že tento rok povedu do Indie delegaci, která se bude věnovat nejen posílení obchodní spolupráce, ale také vědě, výzkumu a inovacím,“ řekl ministr Lipavský, který o těchto otázkách jednal se svým indickým protějškem Jaishankarem také v červnu 2022 během jeho oficiální návštěvy Česka.

Jenže indický ministr se objevil také v rakouských médiích, konkrétně na televizní stanici ORF. Tématem rozhovoru byla i Ukrajina. Moderátor připomenul, že Indie nikdy veřejně neodsoudila ruskou invazi. A ptal se, zda Indie skutečně může být neutrální v konfliktu, ve kterém „má jedna strana naprosto jasně plnou zodpovědnost“. Na to ministr odpověděl, že situace je komplikovaná a že Indie vždy prosazovala dialog a diplomacii jako východisko z konfliktu. Moderátor ovšem rozporoval, že by situace byla komplikovaná, protože jedna země napadla druhou.

„Podívejte, já vám můžu dát mnoho případů, kdy jedna země narušila suverenitu druhé. A kdybych se zeptal, jaký postoj měla Evropa, tak se obávám, že by bylo dlouho ticho,“ kontroval Jaishankar. A dodal, že se nakonec rozhodují podle toho, jaké jsou dlouhodobé zájmy jejich země a celého světa.

Moderátor se však opět tázal, zda je možné žádat Ukrajinu, aby se přestala bránit. To ovšem ministr považoval za nesprávnou prezentaci jejich postoje. Pouze vyzývají, aby se strany vrátily k dialogu a diplomacii. „Na začátku konfliktu byl dialog a diplomacie, takže to není tak, že by se to nedělo. Takže to není na nás, abychom si kladli podmínky a říkali, že tato země se rovná jiné. To je vaše rozhodnutí,“ vysvětloval.

Přišla tedy otázka, zda by neměli vyzývat Rusko, aby konflikt ukončilo. Ministr kontroval, že od začátku říkají, že tato válka není v ničím zájmu. A moderátor se zeptal, zda to neřekne ostřeji či konkrétněji. „Já jsem diplomat. Moje práce je dělat zahraniční politiku tak, aby to sloužilo našim národním zájmům a dlouhodobě vedlo k míru a dialogu,“ odvětil indický ministr zahraničí a tím téma Ukrajiny skončilo.

Lipavský postoje indického ministra komentoval na ČT24. Uvedl, že indický ministr při setkání říkal, že na konflikt je třeba se dívat z pohledu různých regionů. A že z Indie vypadá tento konflikt „trochu jinak“. Potvrdil, že Indie prosazuje své zájmy a to vysvětluje její postoj k ekonomickým sankcím. „Řekl bych, že Indie více kráčí ve šlépějích historického hnutí nezúčastněných. Nechtějí být přímým aktérem. Na druhou stranu se jim vůbec nelíbí, že probíhá agrese vůči Ukrajině. Koneckonců to také jednoznačně odsuzují,“ prohlásil.

Lipavský také řekl, že je třeba si klást otázku, jak bránit sbližování Indie, Číny a Ruska. „Abychom mu kladli, řeknu to na rovinu, co nejvíce překážek. Je to především o tom, abychom měli správně nastavenou politiku vůči Číně,“ zmínil.

Dle ministra když Česko přichází o ruský a také z velké části o čínský trh, tak se Indie jeví jako partner pro spolupráci: „S tímto závěrem také budujeme vztahy s Indií. A bude se scházet česko-indická obchodní komora. Já věřím, že tam povedu delegaci, která zdůrazní nejenom tu obchodní stránku věci, ale také spolupráci na vědě, výzkumu, inovacích. Já cítím, že na indické straně je velký zájem o tato témata. Je také velký zájem o rozvoj obranného průmyslu, protože indická armáda je z velké části závislá na ruských technologiích. A asi není moc potřeba si vysvětlovat, proč hledají i alternativy k tomu ruskému světu.“

Vyloučil, že by od indického ministra zazněly závazky, že by Indie omezovala obchod s Ruskem. „Naopak vidíme, že Indie navazuje i některé nové obchodní vztahy s Ruskou federací,“ uvedl, ale podle něho na tom Rusko kvůli limitu ceny ropy tolik nevydělá. Kromě Indie chce ČR dle Lipavského navazovat vztahy s dalšími demokraciemi v regionu, ať je to Jižní Korea, Japonsko nebo Tchaj-wan. „Jsou tam i další aktéři, se kterými je potřeba navazovat pragmatickou spolupráci a stavět taková partnerství, která vyváží ten vzrůstající vliv Číny,“ dodal.

