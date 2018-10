„To bych musel bejt blázen!“ Jiří Krampol vystoupil v ČT k medaili od Zemana

„Já jsem byl tak z toho zblblej, že jsem tomu nevěřil,“ poznamenal Krampol úvodem na otázku, co se mu při přebírání ocenění honilo hlavou. Nad tím, že by vyznamenání odmítl, nepřemýšlel. „Odmítnout státní vyznamenání, když je 100 let republiky, tak by musel bejt jedině nějakej blázen,“ zmínil muž, jenž při přebírání ocenění myslel na svého kolegu, satirika Miloslava Šimka.

„Šimek by řekl: Jirko, mám z tebe radost,“ uvedl Krampol.

Ten má podle svých slov stále odmítavý postoj k politice. „Já s tím nechci mít nic společnýho, protože já jsem zažil kladivo na čarodějnice na sobě a od tý doby skutečně do smrti nechci s tím mít nic společnýho,“ řekl.

Když se jej moderátor zeptal, jak prožíval osmičkové roky, když sám letos oslavil osmdesátku, Krampol odvětil, že to nějak nesledoval. „Podívejte, když člověk dosáhne tohohle věku, tak je rád, že najde, kde je ta televize, že trefím domů a... Ne, já si dělám srandu, zaplať pánbůh, zatím to jde, ale jako je to jediná možnost dělat si z toho srandu, protože jak se začne člověk brát, jako litovat, já už jsem starej a už tohle mě bolí a támhle nemůžu a tohle nesmím, tohle bych neměl jíst a tohle bych neměl dělat, tak to je konec,“ poznamenal Krampol.

Michal Macháček přiznal, že samozřejmě si položil otázku, proč vyznamenání dostává právě on, když je v Česku daleko víc historiků. „Dokonce jsem ji řekl panu prezidentovi, že se domnívám, že jsou jiní historici, kteří se více zasloužili než já o historickou vědu,“ podotkl Macháček. Prezident mu na to řekl, že mu to takhle říkají všichni. „Spíše mi potom říkal, že jestli mně tím vyznamenáním neuškodí,“ dodal muž, jenž se mimo jiné zabývá obdobím normalizace.

„Pro mne je to zajímavé především v tom, že je to málo probádané, interpretačně neustálené a ty nejnovější naše dějiny ovlivňují naši přítomnost, tak samozřejmě historika i mladé generace láká tato témata rozpracovávat a promýšlet a dávat je i veřejnosti, protože člověk potřebuje mít i nějakou zpětnou vazbu. Pro mne bylo velmi důležité, že když jsem začínal s těmi tématy a propracovával je a měl nějaké dílčí výsledky, tak ze strany veřejnosti, ale i médií byl zájem o moji práci, a to samozřejmě dává zpětnou vazbu a smysl mé práci,“ vyprávěl Macháček.

Řeč byla také o spolupráci s StB a pohledu české společnosti na věc. Podle Macháčka je to velmi ošemetné téma. „To, že někdo je v seznamech zaznamenán jako spolupracovník Státní bezpečnosti, no, tak co to o něm vlastně vypovídá? Já si myslím, že musíme jít trošku dál i do těch pramenů a zjistit konkrétní věci, co se konkrétně dělo,“ poznamenal Macháček.

autor: vef