„To byl okamžik, kdy jsem to vypnul.“ Matěj Stropnický sledoval duel v ČT. Řezníček prý utnul zásadní téma

Hostem moderátora Luboše Xavera Veselého na XTV.cz byl Matěj Stropnický. Politik, publicista, mimo jiné spolutvůrce výzvy Mír a spravedlnost. Varoval například před velkou válkou. „Může dojít k přímému zapojení armád států NATO, jednak, protože je to teď pořád posílání zbraní, logistika, finance, ale může dojít i k tomuto, plus je to válka, která se může případně rozšířit na nějaké širší území,“ zmínil Stropnický.

reklama

Úvodem se Stropnický vyjádřil k debatě kandidátů na prezidenta na ČT24. „Ta úroveň je nevalná. Jednak žurnalistiky v té debatě a jednak těch kandidátů, to znamená politiky v té debatě. Přijde mi, že většina té debaty se věnovala komunistické minulosti, o které už víme u obou úplně všechno, možná víc, než jsme chtěli vědět, zatímco budoucnosti se tam týkalo strašně málo. Tam byla jenom věta, v té části, kterou jsem viděl já, jakou věc považujete za nejdůležitější problém k řešení nyní. A na to se holou větou odpovědělo: Petr Pavel odpověděl inflace, Andrej Babiš odpověděl, že by se měl vykoupit ČEZ a šlo se od toho dál. Ten redaktor s takovou radostí řekl: A teď se můžeme vrátit k té vaší minulosti. To byl okamžik, kdy jsem to vypnul,“ poznamenal Stropnický.

Jedním z témat debaty byla také otázka billboardů, ve kterých se píše, kdo zavleče, nebo nezavleče Česko do války. Kdo nás chce podle Stropnického zavléct do války? „My se nepřímo, ale vlastně už svým způsobem i přímo, byť ne prostřednictvím vojenské přítomnosti, té války bohužel už účastníme dávno. Posíláme zbraně, posíláme finanční pomoc. S některými částmi pomoci zásadní problém nemám. Je tam nějaká humanitární pomoc, je tady samozřejmě pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, na místě v České republice. My se té války částečně účastníme z takové týlové pozice. A zásobovací pozice. My se samozřejmě domníváme, že tohle nemůže dál v této podobě pokračovat,“ sdělil Stropnický.

Fotogalerie: - Mše za vlast

Ten se obává zvětšování konfliktu. „Zejména pokud bude Západ, Ukrajina, ale také česká veřejnost, částečně, a zejména česká vláda, trvat na tom, že jediné možné řešení ukončení toho konfliktu je vítězství Ukrajiny. Pokud na tomhle budeme trvat, tak nás čeká velká válka, ne tahleta lokální. Ale velká válka, neříkám rovnou světová, doufejme, ale velká válka. A vlastně každým tím krokem, kdy se zvažuje – teď v pátek bylo jednání NATO, které se nakonec zatím nedohodlo na zasílání silnějších a výkonnějších zbraní s větším dosahem. Ale každé takové jednání nás k tomu zase dál přibližuje. Z toho máme velkou obavu, a proto přicházíme s mírovou iniciativou,“ sdělil Stropnický.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6193 lidí NATO, jednak, protože je to teď pořád posílání zbraní, logistika, finance, ale může dojít i k tomuto, plus je to válka, která se může případně rozšířit na nějaké širší území. Zapojením dalších států, třeba ve větší míře Běloruska, ve větší míře Polska, které vlastně třeba i bez ohledu na NATO občas deklaruje připravenost účastnit se té války i přímo. To jsou všechno velká rizika nárůstu toho konfliktu, který je zatím pořád, bohužel pro Ukrajinu, na tom ukrajinském území. To ale nemusí být bohužel tak trvale,“ sdělil Stropnický.

Hovořil také o výzvě Mír a spravedlnost, kdy signatáři výzvy po celou dobu roku sledovali situaci a chtěli spojit svůj hlas. „Ubytovávali jsme od jara ukrajinské rodiny, a mně se zdálo, že neděláme dost. Dělal jsem to jako pomoc míru. Někdo utíkal před válkou, tak mu pomůžeme. A najednou to nestačilo. Najednou nám přišlo, že děláme morálně málo, že neděláme dost proto, aby se ten konflikt zastavil, aby se ta logika uvažování o té válce z toho: Jsme ve válce, musíme vyhrát, musíme dodávat zbraně, ideálně, aby Rusko kapitulovalo na konci. Musíme tu logiku otočit do logiky míru, do logiky toho, že je potřeba se vrátit takhle k jednacímu stolu a znovu se bavit jako lidi s lidmi,“ poznamenal dále Stropnický. Pomoc Ukrajině vnímá zejména v tom, že by Západ mohl pomoci zemi v tom vyjednávání.

„Ten konflikt je samozřejmě nesymetrický. Rusko je obrovská země s mnohem větším množstvím obyvatel. S většími ekonomickými možnostmi než Ukrajina, navíc Ukrajina je napadený stát, který přišel o část svého území, alespoň tedy dočasně, v průběhu té války, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale ten Západ může vyvážit v tom jednání vlastně, oproti té mocenské realitě pozici Ukrajiny v tom jednání s Ruskem. To, co dělá Západ tou válkou, tak namísto dodávání zbraní by měl dodat vlastně autoritu Ukrajině při tom vyjednávání,“ domnívá se Stropnický. A o vyjednávání slyšet není – a proto podle něj vznikla ona výzva.

Výzva mimo jiné, jak uvádí, požaduje po české vládě, aby ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti. „Včetně potlačování názorů, které válku kritizují. Za druhé, aby podnikla veškeré kroky k uzavření co nejrychlejšího příměří včetně přerušení dodávek zbraní na Ukrajinu, které by trvalo po dobu toho příměří, pokud se ho podaří sjednat,“ sdělil dále Stropnický.

„Je důležité také vyhodnotit, jestli sankce, které Západ uvalil na Rusko, nepostihují víc Západ než Rusko. Dále aby se do té doby, než se tohle vyhodnocení provede, na úrovni EU, protože EU sankce uvalila, tak do té doby, než se ty sankce vyhodnotí, tak aby se žádné další sankce neuvalovaly, protože nevíme, jestli náhodou neškodíme víc sobě než Rusku,“ řekl Stropnický a vyzval také českou vládu, aby se více soustředila na české občany a aby jim pomohla s řešením důsledků války v podobě inflace, zdražování všeho včetně elektřiny.

Psali jsme: Fialův „kádrovák“ v akci. Proti těm, co popsali pozadí Pavla Petr Dufek: Důvěra v ekonomice – Méně pesimistický začátek roku Státní fond životního prostředí: Pochybení ve veřejných zakázkách s rizikem stanovení finanční opravy Až 139 tanků Leopard může dostat Ukrajina. Čeká se na Berlín

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama