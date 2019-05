„To bylo jak Otázky Václava Moravce.“ Soukup trestá české novináře a politiky. Za volby

Soukup nejdříve prohlásil, že odmítl kandidovat do Evropského parlamentu, i když nabídky údajně měl a šanci také. Nicméně v Bruselu by ho to prý nebavilo a nelíbilo by se mu tam. „Já chci bejt tady, doma v Česku, bavit vás svými pořady,“ tvrdil generální ředitel Barrandova.

Jako do prvního se Soukup pustil do Andreje Babiše a výsledku ANO. Nejdříve zmínil protesty Milionu chvilek pro demokracii a dodal, že při skutečném milionu chvilek pro demokracii, tedy volbách, Andrej Babiš „pro změnu zase vyhrál". „Stačila mu k tomu jedna červená čepice vyrobená v Číně, pomalovaná v Německu, a měl to úplně v kapse. Ta kšiltovka přejela celou politickou scénu. Voni do toho dali jako hrozně srdíčka, energie, demonstrovali, strašně to prožívali, ale Andy to dal úplně s lehkostí," řekl Soukup a přirovnal to k boxu, kde se jeden boxer snaží, druhý si ho drží na distanc a nakonec v posledním kole udělá „drc" a je po zápase.

Co se mu prý nelíbilo, byl projev Andreje Babiše po volbách. „Von byl takovej uplakanej a byl jak malej kluk, takovej uraženej malej kluk,“ řekl moderátor a jmenoval oblíbené fráze Andreje Babiše o kampani a spiknutí všech. Spekuloval, že Babiš už to neunesl, bylo po půlnoci a frustrace z voleb se v něm střádala dlouho. Jeho projev tedy podle Soukupa státnický moc nebyl. „Spíš takovej jako přinasranej,“ pronesl moderátor přes vypípnutí.

Nemohlo také chybět hodnocení vládní ČSSD. Soukup konstatoval, že ČSSD se objevuje v médiích prakticky pořád, ať je to slibující ministryně Maláčová, ministr vnitra, zemědělství či kultury. „Mně to nevadí, ale čtyři procenta, ááááh, necelý čtyři procenta,“ zhodnotil výsledek. Kampaň ČSSD byla prý děsná. „Ona ta kampaň byla jak Otázky Václava Moravce. Vod začátku víte, že to nemůže dobře dopadnout, že to dopadne prů*erem,“ našel příměr moderátor.

Pochválil lídra Pavla Poce, se kterým sdílí domovské město, Mariánské lázně. „Je to vzdělanej člověk, biolog, rozumnej, sečtělej chlap, on dělal europoslance, takže jako kandidát dobrý, ale ta kampaň? Všechno špatně. Horší než vopice Mirdy Kalouska.“ A vypeskoval ČSSD, že Poce nechala plavat v kampani samotného, nemluvila o něm, ani neměl žádnou stranickou funkci. Zopakoval, že je mu Poce líto, že se do EP nedostal, protože je prý slušný člověk. Fotogalerie: - EU volby se blíží

Zkritizoval též nápad dát Poce do pozice rozhodčího s červenou kartou, protože rozhodčí v Čechách jsou dle něj asi tak populární jako taxikáři. „To je, jako kdyby ho dávali do taxíku. Rozhodčí, Ivánku kamaráde, kapříci plavou, dyť to všichni známe,“ prohlásil. A srovnal výsledek ČSSD s hnutím ANO, vytrollíme europarlament, řka, že toto hnutí, které si z voleb dělalo srandu, dostalo polovinu toho, co sociální demokraté (Sociální demokraté však získali dva a půlkrát více jak toto hnutí – pozn.red.).

Všiml si i podivného načasování oznámení výsledků. A vysvětlil, jak němu došlo. Může za to prý Itálie, kde se volilo od rána do jedenácti v noci. Takže oznámení výsledků z jiných zemí by prý mohlo ovlivnit ponocující italské voliče, a proto se výsledky ohlašovaly až v neděli k půlnočnímu.

Zvítězivší Matteo Salvini a Marine Le Penová prý Bruselu vzkázali, že je na čase změnit „sluníčkářskou liberální politiku“. A připomenul, jakou dostal sodu, když Marine Le Penovou pozval do svého pořadu. „Ježiš, já to schytal. Zleva, zprava, Deník N, Aktuálně.cz, Hospodářský noviny a Mladá fronta a Lidový noviny, politici začali vřískat, Kalousek a Pospíšil a já nevim, jak se všichni jmenujou, Polčák a Rakušan, to je ten Rakušan, co je Čech: Soukup je fašista a lidi jako Le Penová nemají chodit na vobrazovku, to jsou okrajový proudy,“ popisoval Soukup reakci na rozhovor a dodal, že ony „okrajové proudy“ ve Francii vyhrály volby. Ředitel Barrandova také pogratuloval Viktoru Orbánovi, kterého též jednou zpovídal. Volby podle něj ukázaly, že demonstrace a fejsbůky a miliony chvilek jsou jen bublina a reálný život je jinde, lidé prý vyjádřili, že už nechtějí „bezedného alkoholika Junckera“. A demonstrace údajně pomohly i Tomio Okamurovi a SPD k zisku dvou mandátů.

Celý pořad ZDE

autor: kas